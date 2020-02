prix et disponibilité au Mexique

Samsung a officiellement annoncé sa nouvelle Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra et avec cela, il a mis fin à la vague de rumeurs qui ont augmenté ces derniers jours. La gamme de smartphones haut de gamme se démarque par une offre variée afin de répondre aux différents besoins et poches.

Être Le Mexique l’un de ses marchés les plus importants, Samsung lancera ses nouveaux terminaux en territoire aztèque. Comme pour sa version précédente, le Galaxy S10, le constructeur sud-coréen a placé le Mexique sur la liste des pays qui Vous pouvez acheter le téléphone à partir du 3 mars (en prévente).

Les prix officiels Samsung Les rapports Samsung sont:

Galaxy S20 (8 Go / 128 Go): 19 999 $ pesos. Couleurs disponibles: Cosmic Grey, Cloud Pink

Galaxy S20 + (8 Go / 128 Go): 24 999 $ pesos. Couleurs disponibles: Cosmic Grey, Cloud Blue

Galaxy S20 Ultra (12 Go / 256 Go): 29 999 pesos. Couleurs disponibles: Cosmic Grey, Cosmic Black

La prévente pour le Mexique aura lieu du 3 au 12 mars dans les magasins Samsung, les magasins en ligne et les opérateurs. Les modèles Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra incluront les nouveaux moyens de paiement Galaxy Buds + et 24 MSI avec cartes Citibanamex ou 9 cartes MSI avec cartes participantes seront proposées.

Le Galaxy S20 sera disponible à partir du 13 mars en vente régulière.

Galaxy S20: trois variantes pour couvrir différents besoins

Contrairement à la version précédente, où nous avons vu un Galaxy S10e plus modeste en termes de prix et de spécifications, Samsung a décidé à cette occasion que Votre modèle d’entrée sera le Galaxy S20.

Avec une taille d’écran de 6,2 pouces, une triple caméra arrière et des options de mémoire RAM et de stockage atteignant respectivement 12 Go / 128 Go, le Galaxy S20 conviendrait à ceux qui recherchent un haut de gamme compétitif.

La deuxième variante est la Galaxy S20 +, un smartphone qui, bien qu’il partage la plupart des spécifications avec son frère cadet, ses principales différences résident dans un écran plus grand – 6,7 pouces – ainsi qu’un Capteur TOF qui s’intègre à la triple caméra arrière et à une batterie plus grande.

Enfin et En tant que modèle premium, le Galaxy S20 Ultra Il offre un écran AMOLED QHD + de 6,9 ​​pouces, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5, une mémoire de stockage UFS 3.0 de 512 Go avec prise en charge de microSD et une caméra arrière puissante qui émerge de ses jeunes frères.

Le Galaxy S20 Ultra intègre un Capteur principal 108 MP avec la technologie Pixel Binning (pixels 2,4 microns) et une ouverture f / 1,8. Il offre également un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique hybride 10x et numérique jusqu’à 100X.

Avec des informations de Carlos Gutiérrez Gaytán

