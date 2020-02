prix et disponibilité au Mexique

Samsung a présenté le Galaxy Z Flip, sa deuxième aventure dans le domaine des smartphones pliables avec laquelle il espère mieux se positionner et oublier la boisson amère que représentait le Galaxy Fold. Le nouveau terminal a été dévoilé à côté de la gamme Galaxy S20, Bien qu’avec l’immense quantité de fuites et son annonce précédente dans l’Oscar, rien n’est laissé à l’imagination.

Le Galaxy Z Flip mise sur un design de coque, similaire à ce que nous avons trouvé dans le Motorola Razr. Contrairement à Motorola, Samsung a décidé de fournir des spécifications puissantes à son pliage, de sorte que nous sommes face à un terminal avec des fonctionnalités premium qui tente de justifier son prix élevé.

Comme avec le Galaxy Fold, Samsung vendra le nouveau Galaxy Z Flip au Mexique. À titre de référence, le pays aztèque était le seul en Amérique latine qui a eu un lancement officiel du premier pliage de l’entreprise, bien qu’en quantités limitées et un prix de 47 999 $ pesos qui l’ont rendu peu attrayant si l’on tient compte du nombre d’échecs.

Galaxy Z Flip: prix et disponibilité pour le Mexique

Le Galaxy Z Flip sera disponible au Mexique à partir du 28 février, deux semaines après son lancement aux États-Unis, en Corée du Sud et sur d’autres marchés. Le nouveau pliage sera vendu dans les couleurs Mirror Purple (violet) et Mirror Black (noir). Il le prix final sera de 32 999 pesos en configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

La La prévente commence à partir d’aujourd’hui dans les magasins et les opérateurs Samsung. L’entreprise offrira des promotions sans intérêt de 18 mois avec les cartes participantes, ainsi qu’un événement VIP livrant aux 50 premiers clients.

Le Galaxy Z Flip comprend un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + (2636 x 1080 pixels), une double caméra avec un capteur principal de 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et un grand angle de 12 mégapixels avec ouverture f / ouverture 2.2.

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage et une batterie de 3300 mAh. Le Galaxy Z Flip propose un capteur d’empreintes digitales situé sur le côté, ainsi qu’une connectivité 4G LTE, USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC et Wi-Fi 6.

Samsung a prévu Le Galaxy Z Flip vendra 2,5 millions d’unités en 2020, donc son lancement et sa demande au Mexique et dans d’autres régions devront être parfaits s’ils veulent atteindre ce chiffre.

Avec des informations de Carlos Gutiérrez Gaytán

