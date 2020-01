prix et disponibilité en Espagne

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est devenu officiel plus tôt ce mois-ci, officiant sa sortie au CES 2020 à Las Vegas après plusieurs semaines d’attente. Maintenant, quelques jours plus tard, quelle est la première itération avec ce nom de famille dans la gamme Note fait son apparition en Espagne.

Le cabinet cherche avec lui à donner des options à ceux qui recherchent expérience de la gamme la plus professionnelle de l’entreprise sans passer par le décaissement d’opter pour les modèles les plus premium, présenté en août dernier. Ainsi, il renforce également son engagement sur le segment haut du marché en attendant le nouveau Galaxy S20, dont la présentation est prévue pour février prochain.

Fonctionnalité

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Écran

6,7 “Super AMOLED Full HD +

Stockage

128 Go

RAM

6 Go

Processeur

Exynos 9810

Caméra frontale

32 MP f / 2.2

Caméra arrière

12 MP f / 2,2 (ultra grand angle) + 12 MP f / 1,7 (grand angle) + 12 MP f / 2,4 (téléobjectif)

La batterie

4500 mAh

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Prix

609.01 euros

Samsung Galaxy Note 10 Lite: prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite intègre un Panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une perforation dans sa partie centrale supérieure dans laquelle se trouve la caméra avant, le processeur Exynos 9810, une batterie de 4500 mAh et un triple ensemble photographique arrière pour offrir la plus grande polyvalence à l’utilisateur. De plus, il possède S Pen, badge incontesté de la gamme Note.

Comme vous pouvez le voir sur le site Web de l’entreprise, le Samsung Galaxy Note 10 Lite peut désormais être acheté en Espagne dans une seule version de 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM pour un prix de 609.01 euros. Aura Glow, Aura Black et Aura Red sont les trois couleurs possibles au choix.

