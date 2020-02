prix et disponibilité en Espagne

Samsung vend déjà ses deux derniers ajouts à son catalogue Galaxy en Espagne. Après l’arrivée du Galaxy Note 10 Lite, maintenant il fait de même Galaxy S10 Lite, le dernier smartphone présenté par la société pour élargir sa gamme la plus reconnue.

Récemment présentés, ils servent de prélude au grand événement que le cabinet tiendra à San Francisco le lendemain 11 février, où le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip pliable seront annoncés. Revitaliser ainsi deux lignes dont la dernière mise à jour a eu lieu en 2019 avec l’incitation à présenter un prix plus sobre, du fait de ses spécifications contenues et exemplifiées dans le patronyme “Lite”.

Fonctionnalité

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Écran

6,7 “Super AMOLED Full HD +

Stockage

128 Go

RAM

8 Go

Processeur

Snapdragon 855 (7 nm)

Le poids

186 grammes

Caméra frontale

32 MP f / 2.2

Caméra arrière

5 MP f / 2.4 (macro) + 48MP f / 2.0 + 12MP f / 2.2 (ultra grand angle)

La batterie

4500 mAh

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Prix

659 euros

Samsung Galaxy S10 Lite: élargir la famille

Le lancement de cet appareil correspond à l’intérêt de la firme de continuer à diversifier son portefeuille, où il se situe au sommet grâce à ce processeur Qualcomm Snapdragon 855, sa triple caméra ou son Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 45 W. Situés en dessous de leurs terminaux les plus premium, ils offrent l’expérience des smartphones haut de gamme à moindre prix.

Il Galaxy S10 Lite Il peut être acheté en Espagne via son site Web, Amazon et d’autres distributeurs agréés pour un prix de 659 euros. Il est disponible en trois couleurs différentes: blanc prisme, noir prisme et bleu prisme.

👇 Plus en hypertexte