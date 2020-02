prix et disponibilité en Espagne

Samsung a dévoilé aujourd’hui ses nouveaux Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, la gamme de terminaux qui confirment son haut de gamme pour ce premier semestre. Un renouvellement de sa gamme la plus connue qui arrive avec des développements importants, notamment dans la section de la caméra.

À tel point que le Galaxy S20 Ultra, par exemple, a un module photographique qui intègre pour la première fois 108 mégapixels et un zoom numérique qui atteint jusqu’à 100 grossissements. Un cadre avec lequel l’entreprise, maintenant oui, cherche à se positionner uniquement parmi les meilleurs du secteur et à mesurer de vous à vous avec les terminaux les plus premium du marché.

Ils ne sont pas les seuls à arriver cet après-midi, car la société de technologie a également révélé son nouvel engagement dans le segment des smartphones pliables, le Galaxy Z Flip, officialisant également ses prix au Mexique, en Espagne et aux États-Unis, entre autres marchés.

Prix ​​et disponibilité des nouveaux Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra

Dans le cas des nouveaux Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, les prix avoisinent ou dépassent les 1000 euros en Espagne, comme prévu. Centrés sur le marché premium, ce sont les montants qui ont été imposés à l’industrie au cours des dernières années. Ainsi, le moins cher est le Galaxy S20 128 Go, qui peut être acheté par 909 euros sur le site Web de Samsung.

La configuration, selon l’inclusion ou non de la 5G, est la suivante:

Samsung Galaxy S20 – 128 Go: 909 euros.

Samsung Galaxy S20 5G – 128 Go: 1009 euros.

Samsung Galaxy S20 + – 128 Go: 1009 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G – 128 Go: 1109 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G – 512 Go: 1259 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G – 128 Go: 1359 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G – 512 Go: 1 559 euros.

Tous seront disponibles dès le lendemain 6 mars.

