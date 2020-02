prix très bas avec IP, Tamoil et Q8

Entre la Saint-Valentin et le week-end en tant que célibataire, vous pouvez vous offrir un voyage à faible coût avec un réservoir plein diesel et prix stupéfiant pour tout le monde. L’effet sur le prix est dû à la catastrophe commerciale causée par coronavirus de la Chine lointaine.

Depuis fin janvier, les relations commerciales Ouest-Est se sont effondrées en raison de lahystérie de masse généré par la terrible attaque vitale qui s’est déroulée de Wham pour le monde entier connu. Ce fait a déclenché un impact positif sur la coût du diesel désormais nettement inférieur aux prévisions initiales des autorités de marché.

Les ventes au détail sont contre la diabolisation du diesel et les augmentations attendues pour aligner le coût du diesel sur l’essence. Le coût du carburant dans les stations de ravitaillement IP, Tamoil et Q8 il a grimpé de plusieurs cents du conseil d’administration pour le libre-service et la nourriture servie.

Diesel: le prix a baissé autant que possible, une mesure extraordinaire s’impose

la réunion extraordinaire de l’OPEP + prévue pour les 5 et 6 mars, elle nécessite une avance sur les temps afin d’endiguer le désastre financier résultant de la possible et nouvelle baisse du prix du pétrole brut dans les prochains jours. Le virus de l’Est a un effet négatif inattendu sur les coûts de carburant.

Les activités commerciales entre les pays ont repris lentement après un blocus initial imposé par le Ministère du commerce et des transports. Des organismes et personnalités publics et privés craignent pour l’infection, démentis à ces heures à plusieurs reprises dans les services de presse. Malgré la timide reprise des activités, le baisse des prix c’est toujours une réalité.

Dans les stations-service indiquées ci-dessus, il n’est pas rare d’assister à un vente de carburants. En quelques jours, les indicateurs de prix ont vu le Diesel 1399 € le litre au lieu de 1 499 € le litre avec une remise moyenne de l’ordre de 0,5 – 0,8 euros le litre à la fois pour l’essence et le diesel.