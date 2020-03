Problèmes de remplacement ou de réparation de l’iPhone

Même s’il en parle moins à cause dealerte coronavirus que nous avons en Italiecontinue également d’être présent en Chine. La production industrielle a subi un contrecoup, donc aussi celui lié à la smartphone. Parmi les nombreux fabricants qui dépendent des usines chinoises, il y a pomme. Ce dernier est confronté à des maux de tête.

Si, d’une part, on craint production en série des nouveaux modèles, même du futur iPhone économique, le problème le plus imminent concerne service de remplacement ou de réparation. L’entreprise a récemment envoyé une lettre à de nombreux employés. Dans ce document, ils ont dit qu’il y aurait une pénurie d’iPhone et de pièces de rechange pour les réparations.

Cette pénurie devrait affliger le géant américain pour les prochains deux semaines, pour être optimiste, ou quatre semaines, dans le pire des cas. Cette restriction est déjà appliquée en Italie et en Corée du Sud, bien qu’il soit complice que notre pays et l’Asie soient deux des trois pays qui connaissent le plus de cas de Covid-19 dans le monde.

Apple et le problème du service client

Au moment où un client se présente avec un iPhone cassé, les employés feront de leur mieux. Si des pièces de rechange sont présentes, elles seront réparées. Lorsque cela est impossible, les iPhones seront remplacés. Quand ceux-ci prendront fin, personne ne sait. Il est certainement possible qu’au cours du mois prochain, réparations non officielles, ceux qui sont détestés par Apple, verront une augmentation dans le monde entier avec une perte conséquente pour le colosse.