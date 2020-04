problèmes de stabilité, en particulier pour certains appareils

Certains utilisateurs ont remarqué un problème de stabilité lié principalement aux appareils pixel, ce qui provoque la non-réponse duinterface utilisateur du système. Les utilisateurs de téléphones d’autres OEM se plaignent également du problème, ce qui pourrait Bug Android plus courante que limitée aux appareils fabriqués par Google.

Il est difficile de montrer le problème sur un écran de l’écran car il se produit de manière aléatoire. Lorsqu’une application particulière se fige, l’interface utilisateur du système peut également geler et ne pas répondre aux commandes. Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Accueil pour quitter l’application bloquée. Vous ne pouvez même pas essayer de dévier le problème en accédant à la fenêtre de notification. À ce stade, le verrouillage et le déverrouillage du téléphone semblent être la meilleure solution. Bien qu’il ait été suggéré que faire défiler le scanner d’empreintes digitales vers le bas puissezone de notification si possible (par exemple avec Pixels 2 et 3).

Système d’exploitation Android problématique et instable sur les appareils Google Pixel

Alors que la plupart des cas que nous connaissons sont des pixels avec le lanceur intégré de Google, des propriétaires du téléphone ont également signalé le même problème. OnePlus et Xiaomi, avec Nova Launcher et Action Launcher qui ne sont pas à l’abri du problème. Les applications qui ont été identifiées comme la cause du comportement ne sont pas rares du tout. Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music et Play Store ils sont tous impliqués.

La plupart des téléphones qui prennent en charge le problème Android 10. Cependant, Pixel 3 avec Android 11 semble également avoir rencontré des problèmes pour certains utilisateurs. Tout cela rappelle les problèmes frustrants de gestion de la mémoire qui affligent les Pixel 3 et 3 XL et, s’ils ne sont pas contrôlés, pourraient être encore plus problématiques pour Google, car de nombreux modèles et versions du système d’exploitation sont susceptibles. Il suffit d’attendre les solutions que l’entreprise décidera de proposer.