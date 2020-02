Processeur Intel Core i9-10900K 10 cœurs repéré dans 3DMark avec un boost de 5,1 GHz

Le Core i9-10900K d’Intel, la puce phare entrante de la société pour les processeurs de bureau Comet Lake, a été repéré dans 3DMark, révélant qu’il passera à 5,1 GHz.

Le processeur est répertorié dans la base de données 3DMark et a été découvert par @_rogame sur Twitter, avec une horloge de base signalée de 3,7 GHz.

Et enfin: Di9-10900K 10C / 20T 3,7 GHz base boost 5,1 GHz pic.twitter.com/Bcb3Ez2fWR 31 janvier 2020

Donc, en supposant que cette fuite est correcte, nous avons maintenant un aperçu de la façon dont le 10900K fonctionnera, mais sans aucun détail sur la consommation d’énergie – comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, ce n’est pas répertorié (certains des détails sont manquantes).

Le Core i9-10900K est un processeur à 10 cœurs (20 threads), et le résultat du boost de 5,1 GHz est conforme aux rumeurs précédentes, ajoutant un peu plus de poids à la possibilité qu’il soit rentable.

N’oubliez pas que le 5,1 GHz est prétendument le boost monocœur, bien sûr, et qu’il ne pourra pas atteindre cette vitesse sur les 10 cœurs. Cependant, les spéculations précédentes ont montré qu’Intel atteignait un peu plus haut en termes de Turbo avec la technologie Thermal Velocity Boost, qui pourrait atteindre 5,3 GHz (sur un cœur – si le processeur fonctionne assez cool).

Ne sois pas ébloui

Bien que les grands nombres puissent être éblouissants, ces boosters costauds seront situationnels et il y a une limite à la durée pendant laquelle ils peuvent être maintenus. Beaucoup dépendra de la solution de refroidissement utilisée avec le processeur (et des problèmes connexes comme le flux d’air du boîtier), bien sûr, et la consommation d’énergie des puces Intel de nouvelle génération est certainement quelque chose qui a suscité des inquiétudes en regardant les conversations récentes en ligne.

Et à juste titre, vraiment, étant donné que l’une des autres rumeurs majeures autour des puces de bureau de Comet Lake est que leur retard – c’était une non-présentation au CES en janvier, malgré la ferme attente qu’Intel dévoilerait quelque chose – pourrait être en difficulté. avec la consommation d’énergie, en particulier avec le phare 10900K.

Ce ne serait pas exactement une surprise non plus, étant donné les besoins en énergie du Core i9-9900K existant tel quel, et le fait qu’Intel aura sûrement du mal à ce stade à extraire plus de jus de performances du raffinage continu de 14 nm.

Pourtant, peut-être que cette observation du 10900K signifie que la gamme d’ordinateurs de bureau Comet Lake ne sera pas aussi retardée que le moulin à rumeurs l’a récemment indiqué – ce qui est certainement important pour Intel étant donné que Ryzen 4000 est à l’horizon, promettant une amélioration des performances majeure , peut-être à hauteur de 20%.

Via le matériel de Tom