Processeurs Intel Comet Lake-S et efficacité énergétique

La consommation réelle des processeurs Intel Comet Lake-S sera beaucoup plus élevé que le TDP mis en place par l’entreprise, si les premiers tests sont confirmés qui viennent de spécialistes chinois qui – soi-disant – ont déjà testé les puces.

Comet Lake-S complètera le catalogue des processeurs Intel pour 2020. Comme vous le savez, c’est une plate-forme pour les ordinateurs de bureau fabriqués en 14 nm ++. Un processus de fabrication technologique qu’Intel a poussé à des limites inattendues pour surmonter les problèmes de production que le saut à 10 nm a signifiés et, encore, six ans après sa première annonce n’a pas complètement surmonté.

C’est peut-être là que le problème que nous traitons dans cet article découle d’un spécialiste chinois qui a testé l’un des modèles de la nouvelle plate-forme, le Core i9-10900F, un modèle à 10 cœurs et 20 threads de traitement natifs qui se démarque par l’absence de graphiques intégrés. .

Bien que ce ne soit pas le haut de gamme de la plateforme, des tests préliminaires indiquent une consommation allant jusqu’à 224 watts pour le presser au maximum et augmenter sa fréquence à 5,3 GHz promis par Intel. Pour atteindre cette vitesse d’horloge, l’une des nouveautés de cette plate-forme est l’utilisation de la technologie Intel Thermal Velocity Boost (TVB), une fonctionnalité exclusive des modèles Core i9. TVB ne s’activera que sur des charges de travail courtes et explosives, et uniquement lorsque la température et la capacité d’alimentation le permettront.

Dans ce type de machines de bureau, où la performance est recherchée au-dessus des autres caractéristiques, la consommation n’est pas un aspect aussi critique que dans les ordinateurs portables et, en fait, Intel a des modèles extraordinaires dans cette section, comme Ice Lake, mais il est clair que l’efficacité énergétique ne sera pas un point fort Les processeurs Intel Comet Lake-S et la société ne pourront pas le réduire avant le lancement des modèles de bureau 10 nanomètres.

Avec cette consommation brutale (dans les tests PL1 de 170 W et PL2 établis à 224 W) la plateforme exigera Alimentations puissantes et efficaces et solutions de refroidissement haut de gamme, sûrement refroidissement liquide et modèles avec radiateurs d’au moins 240 mm x 120 mm. AMD, par exemple, recommande des AIO de 280 mm x 140 mm pour le Ryzen 3950X à 16 cœurs.

Processeurs Intel Comet Lake-S, prix

En plus des informations sur les consommateurs, nous en obtenons une autre concernant les prix (toujours officieux) du détaillant canadien DirectDial, énumérant trois modèles de cette plateforme:

Core i9-10900 (10 cœurs / 20 threads, 2,8 GHz à 5,2 GHz): 486 $

Core i7-10700K (8 cœurs / 16 threads, 3,8 GHz à 5,1 GHz): 419 $

Core i7-10700 (8 cœurs / 16 threads, 2,9 GHz à 4,8 GHz): 362 $

La liste révèle un baisse de prix par cœur Concernant la plateforme actuelle de Coffee Lake, bien que l’utilisateur doive ajouter le coût du système de refroidissement (systèmes de refroidissement liquide recommandés), de la nouvelle carte mère requise par ces processeurs et sûrement la mise à jour d’une alimentation électrique à son apogée, parce que la consommation réelle du CPU sera beaucoup plus élevée que le TDP établi, en plus d’avoir la consommation élevée du GPU et d’autres composants de niveau premium qui complètent ce type de machine.

Nous prévoyons le lancement des processeurs Intel Comet Lake-S plus tard ce mois-ci.