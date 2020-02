Processeurs Intel Comet Lake-S: prix

Il n’y a pas longtemps, nous avons eu l’occasion de voir une liste assez complète avec les principaux modèles qui façonneront la série Intel Comet Lake-S, une génération de processeurs avec lesquels le géant des puces réutilisera le procédé 14 nm ++.

Il n’y a pas d’augmentation de l’IPCet nous ne verrons pas d’amélioration significative des performances par rapport à la génération actuelle, Coffee Lake Refresh. Cela signifie que les performances par cœur à la même fréquence seront identiques dans la série Intel Comet Lake-S. Pour justifier l’arrivée de cette nouvelle génération, la société de Santa Clara prévoit d’inclure les actualités suivantes:

Une hausse des cœurs dans la série Core i9 10900, qui mettra en vedette 10 cœurs et 20 fils.

La retour de la technologie HyperThreading aux processeurs Core i3, Core i5 et Core i7, qui auront quatre cœurs et huit threads, six cœurs et douze threads et huit cœurs et seize threads.

Un augmentation des fréquences de travail ce qui poussera le mode turbo de ces nouveaux processeurs à la limite.

Performances multithread augmentera considérablement grâce à l’introduction de la technologie HT, qui permet à chaque cœur de gérer un processus et un thread, et dans le cas du Core i9 grâce à l’augmentation du nombre de cœurs, mais il ne faut pas s’attendre à une amélioration significative des performances unifilaires.

L’augmentation des fréquences et l’augmentation du mode turbo devraient atteindre une amélioration mineure, mais tant que nous n’aurons pas les premiers tests sur la table, il est impossible de spécifier quoi que ce soit avec certitude.

Intel Comet Lake-S: une petite augmentation de prix

Grâce à une filtration récente nous avons pu connaître les prix possibles que la série aura Celeron, Pentium, Core i3 et Core i5 basé sur l’architecture Intel Comet Lake-S. Les Core i7 et Core i9 n’apparaissent pas dans la filtration, mais on peut le faire une estimation à partir des prix que nous avons et en faisant une comparaison avec la génération actuelle.

Dans l’image ci-jointe, nous pouvons voir les prix possibles de la série Intel Comet Lake-S, du Celeron G5900, qui coûterait 44,72 euros, au Core i5 10600, qui aurait un prix de 232,88 euros. Le tableau que vous verrez en haut montre les prix de la série Coffee Lake Refresh (Core 9000) et les compare avec ceux de la nouvelle génération d’Intel. Certains modèles sont plus chers, par exemple le Core i5 10600 coûte 15 euros de plus, et d’autres sont moins chers (Le Core i5 10400 coûte 14 euros de moins).

En ce qui concerne les Core i7 et Core i9 série 10, je ne pense pas qu’Intel va beaucoup changer les prix. On peut voir une petite montée justifié par l’augmentation des cœurs et des threads, mais en général le coût des deux séries sera au même niveau que celui des Core i7 et Core i9 9000, c’est-à-dire environ 400 euros et 500 eurosrespectivement.

Je vous rappelle, avant de terminer, que les processeurs Intel Comet Lake-S auront besoin d’une nouvelle carte mère pour fonctionner correctement (Prise LGA1200 et chipset série 400). Ils ne seront pas rétrocompatibles avec Cartes mères LGA1151 et chipset série 300.