Processeurs Intel Comet Lake-S: prix et spécifications

La présentation des processeurs Intel Comet Lake-S est prévue pour demain, mais grâce à une fuite complète nous avons eu l’occasion de nous rencontrer tous les modèles que le géant des puces présentera, ainsi que ses spécifications et leurs prix de vente.

Comme les prix attendus sont en dollars, mais nous avons accompagné une estimation du prix adapté à l’euro après conversion de la devise et taxes en sus. Ils ne sont pas définitifs, mais ils ne devraient pas être loin des prix officiels que le nouveau Intel Comet Lake-S aura en Espagne.

Avant d’entrer pour voir la répartition des modèles, je vous rappelle que les nouveaux processeurs Intel Comet Lake-S sont fabriqués en Processus 14 nm ++, le même que celui utilisé par Intel Coffee Lake Refresh. Il n’y a pas eu d’évolution en termes d’IPC, donc les performances à la même fréquence d’un noyau Core série 10 sont les mêmes que celles d’un noyau Core série 9.

Processeurs Intel Comet Lake-S: spécifications et prix

Intel répétera l’approche que nous avons vue dans cette génération, ce qui signifie que ses nouveaux processeurs seront divisés en un total de cinq gammes.

Gamme Celeron

Solutions à faible coût offrant de bonnes performances dans les applications et les tâches peu exigeantes.

Intel Celeron G-5920: 2 cœurs et 2 threads à 3,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 58 watts. 59 euros.

Intel Celeron G-5900: 2 cœurs et 2 threads à 3,4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 58 watts. 49 euros.

Intel Celeron G-5900T: 2 cœurs et 2 threads à 3,2 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 59 euros.

Gamme Pentium

Ils peuvent gérer des applications peu lourdes et même des jeux qui ne nécessitent pas quatre cœurs physiques pour fonctionner de manière optimale.

Intel Pentium Gold G-6600: 2 cœurs et 4 threads à 4,2 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 58 watts. 99 euros.

Intel Pentium Gold G-6500: 2 cœurs et 4 threads à 4,1 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 58 watts. 89 euros.

Intel Pentium Gold G-6400: 2 cœurs et 4 threads à 4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 58 watts. 79 euros.

Intel Pentium Gold G-6500T: 2 cœurs et 4 threads à 3,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 89 euros.

Intel Pentium Gold G-6400T: 2 cœurs et 4 threads à 3,4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 79 euros.

Gamme Core i3

Ils sont une option équilibrée qui offre de bonnes performances à un prix relativement abordable. Ils peuvent avec les jeux actuels.

Core i3 10320: 4 cœurs et 8 threads à 3,8 GHz-4,6 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 189 euros.

Core i3 10300: 4 cœurs et 8 threads à 3,7 GHz-4,4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 159 euros.

Core i3 10300T: 4 cœurs et 8 threads à 3 GHz-3,9 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 159 euros.

Core i3 10100: 4 cœurs et 8 threads à 3,6 GHz-4,3 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 139 euros.

Core i3 10100T: 4 cœurs et 8 threads à 2,3 GHz-3,6 GHz. Ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 139 euros.

Gamme Core i5

L’option la plus intéressante pour l’utilisateur moyen, car il peut gérer de manière optimale les applications exigeantes et les jeux actuels.

Core i5 10600K: 6 cœurs et 12 threads à 4,1 GHz-4,8 GHz. Prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 299 euros.

Core i5 10600KF: 6 cœurs et 12 threads à 4,1 GHz-4,8 GHz. Prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 289 euros.

Core i5 10600: 6 cœurs et 12 threads à 3,3 GHz-4,8 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 249 euros.

Core i5 10600T: 6 cœurs et 12 threads à 2,4 GHz-4 GHz. Ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 249 euros.

Core i5 10500: 6 cœurs et 12 threads à 3,1 GHz-4,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 239 euros.

Core i5 10500T: 6 cœurs et 12 threads à 2,3 GHz-3,7 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 239 euros.

Core i5 10400: 6 cœurs et 12 threads à 2,9 GHz-4,3 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 229 euros.

Core i5 10400F: 6 cœurs et 12 threads à 2,9 GHz-4,3 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 219 euros.

Gamme Core i7

Il représente un bond significatif par rapport à la gamme précédente. Grâce à son plus grand nombre de cœurs, ils permettent de jouer et de diffuser en toute fluidité.

Core i7 10700K: 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz-5 GHz. Il prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 399 euros.

Core i7 10700KF: 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz-5 GHz. Il prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 389 euros.

Core i7 10700: 8 cœurs et 16 threads à 2,9 GHz-4,7 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 349 euros.

Core i7 10700F: 8 cœurs et 16 threads à 2,9 GHz-4,7 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 339 euros.

Core i7 10700T: 8 cœurs et 16 threads à 2 GHz-4,4 GHz. Ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 349 euros.

Gamme Core i9

Pour ceux qui veulent jouer et travailler. Ils auront une longue durée de vie grâce à leurs dix cœurs et vingt fils.

Core i9 10900K: 10 cœurs et 20 threads à 3,7 GHz-5,1 GHz. Prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 499 euros.

Core i9 10900KF: 10 cœurs et 20 threads à 3,7 GHz-5,1 GHz. Prend en charge l’overclocking et a un TDP de 125 watts. 489 euros.

Core i9 10900: 10 cœurs et 20 threads à 2,8 GHz-5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 449 euros.

Core i9 10900F: 10 cœurs et 20 threads à 2,8 GHz-5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 65 watts. 439 euros.

Core i9 10900T: 10 cœurs et 20 threads à 2 GHz-4,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclocking et a un TDP de 35 watts. 449 euros.

Nouveau socket et chipset série 400

Processeurs Intel Comet Lake-S utilisera une nouvelle prise, le LGA1200, nous aurons donc besoin d’une nouvelle carte mère pour pouvoir les utiliser. Ils seront également pris en charge par un nouveau chipset, différencié au sein de la série 400.

Ici, nous laissons un résumé simplifié avec autres nouvelles importantes apporté par les processeurs Intel Comet Lake-S:

Technologie Intel Thermal Velocity Boost avec des fréquences jusqu’à 5,3 GHz.

Mode Intel Turbo Boost Max 3.0 pour une meilleure gestion des fréquences de travail.

L’Intel Comet Lake-S est doté de l’hyperthreading sur les séries Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9.

La série Core i9 de la génération Intel Comet Lake-S ajoute jusqu’à 10 cœurs et 20 threads.

Prend en charge les mémoires DDR4 à un maximum de 2 933 MHz.

Nouveau chipset Intel série 400.

Prise en charge de GbE 2.5 via Intel Ethernet Connection I225 (Foxville).