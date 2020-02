Processeurs Intel Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9: différences

Les processeurs Intel Core sont avec nous depuis plusieurs années. Le changement de nom auquel la société Santa Clara a dû faire face avec le lancement du Core 2 Duo et Core 2 Quad cela signifiait l’abandon partiel de la marque Pentium, un mouvement qui était motivé, en partie, par son épuisement et le mauvais résultat qu’ils ont obtenu avec le Pentium 4 et le Pentium D.

La première génération de processeurs Intel Core est apparue en 2006, bien que la nomenclature actuelle (Core i3, Core i5 et Core i7) ait été adoptée par la suite avec le lancement du Architecture de Nehalem, en 2008. Un changement de nomenclature implique généralement une certaine confusion jusqu’à ce que l’utilisateur s’y habitue. Cela n’a pas été difficile, et grâce à la stagnation qu’a connue le secteur des processeurs de consommation générale, une situation de statu quo s’est produite qui a permis à la plupart des consommateurs de faire une distinction relativement bonne entre les différents processeurs Intel Core qui ont commercialisé le entreprise homonyme.

Avec la sortie des processeurs Core de huitième génération la situation a radicalement changé, une réalité que nous avons vécue de nouveau avec l’arrivée du Core de neuvième génération, et qui se répétera très prochainement avec le Core de dixième génération. Pour vous aider à surmonter ce problème, nous avons déjà publié ce guide à l’époque, où nous expliquons tout ce que vous devez savoir pour différencier les processeurs Intel Core de différentes gammes et générations, ainsi que d’autres lignes inférieures, à travers leur nomenclature.

Aujourd’hui, cependant, nous voulons approfondir un sujet plus spécifique, les processeurs Intel Core pour la consommation générale de PC. Dans ce guide, nous vous dirons quelles différences existe-t-il entre le Core i3, le Core i5, le Core i7 et le Core i9 de différentes générations, nous parlerons de ses performances en général, à la fois en termes de puissance brute et d’IPC, et nous vous aiderons à choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Processeurs Intel Core i3: le niveau le plus bas

Les processeurs Core i3 sont arrivés sur le marché en tant que solution tirant parti de la transition survenue passer des configurations à deux cœurs aux configurations à quatre cœurs. Jusqu’à il y a quelques années, la différence en termes de performances dans les jeux et dans les environnements domestiques entre deux cœurs et quatre threads, deux processus et quatre threads et un processeur avec quatre cœurs et quatre threads était très faible dans la plupart des cas. .

Intel a pu tirer parti de cette réalité et différencier les processeurs Core i3 en intégrant des configurations à deux cœurs et à quatre fils, grâce à la technologie HyperThreading. Cela en faisait une solution bas de gamme qui pouvait cependant offrir de bonnes performances de jeu. Ils étaient bon marché et puissants, une réalité est restée inchangée pendant de nombreuses années.

Avec la sortie de ressources supplémentaires au niveau du processeur sur PS4 et Xbox One, et avec l’arrivée de PS4 Pro et Xbox One X, qui apportent des CPU plus fréquemment, de plus en plus de jeux ont commencé à avoir besoin processeurs physiques quad-core, et certains ont besoin jusqu’à six cœurs de travailler de manière complètement optimale.

Cela a fait des processeurs Core i3 ont perdu de la valeur dans leurs configurations avec deux cœurs et quatre threads, et a forcé Intel à augmenter cette configuration à quatre cœurs et quatre threads. La 8e génération (8000) et la 9e génération Core i3 Core ont déjà quatre cœurs et quatre threads. Tous les modèles précédents (Core i3 7000 et inférieurs) ont deux cœurs et quatre threads.

Autres choses que vous devez savoir

L’IPC du Core i3 est à la hauteur des autres processeurs Intel Core de sa même génération, mais ils ont des fréquences de travail plus basses et ils n’ont pas de mode turbo, ce qui signifie que sa fréquence ne varie pas en fonction de la charge de travail. Le Core i3 de neuvième génération a dépassé cette limite, mais il a Un mode turbo assez contenu.

Ce sont des processeurs efficaces, et ils restent économiques. Ils offrent de bonnes performances et peuvent couvrir les besoins de la plupart des utilisateurs actuels sans problème, en particulier à partir de la huitième génération, grâce au passage à une configuration à quatre cœurs et à quatre fils.

Au cas où vous prévoyez de rouler un PC à faible coût et vous voulez pouvoir jouer Avec des garanties, ils peuvent être une bonne option grâce à leurs quatre cœurs, mais rappelez-vous qu’ils commencent déjà à montrer un épuisement clair avec certains jeux. Si vous prévoyez d’installer un équipement de bureau et multimédia, tout Core i3 actuel offrira d’excellentes performances et couvrira vos besoins pendant de nombreuses années.

Processeurs Intel Core i5: le milieu de gamme est renouvelé

Avec le Core i5, nous faisons le saut vers le milieu de gamme. Cette ligne, comme la précédente, a connu une transition importante qui a été motivée par l’utilisation croissante des processeurs de plus de quatre cœurs, et également par la poussée de la série Ryzen d’AMD.

Depuis ses origines, les processeurs Core i5 ont été configurés, à quelques exceptions près, avec quatre cœurs et quatre threads. Ceci, combiné à un prix ajusté et à l’intégration du mode turbo, les a rendus l’option préférée des joueurs Ils voulaient assurer une expérience optimale à court et moyen et long terme sans avoir à faire un investissement excessif.

Son prix atteint le double de celui du Core i3, mais en contrepartie, ils offrent deux fois plus de cœurs À ce stade de transition des deux aux quatre cœurs, les différences entre les deux gammes étaient quasi inexistantes, mais la consolidation de la PS4 et de la Xbox One la rendait de plus en plus marquée. Ceux qui ont investi à l’époque dans un Core i5 ont vu comment il vieillissait beaucoup mieux qu’un Core i3, grâce à cette différence de deux cœurs.

Les processeurs Intel Core i5 ont eu quatre cœurs et quatre fils dès le premier jusqu’à la septième génération. De la série 8000, Intel a fait le saut vers une configuration à six cœurs et six fils, un pari qui a également été maintenu avec la série Core i5 9000. Cette augmentation à deux cœurs fait une différence importante dans de nombreux jeux actuels, et Il assure une durée de vie plus longue.

Autres choses que vous devez savoir

Comme dans le cas précédent l’IPC du Core i5 est le même que celui des modèles restants de la génération dans laquelle il est encadré, mais l’inclusion du mode turbo représente un avantage important par rapport au Core i3 qui n’a pas cette caractéristique, car il fait effectivement évoluer la vitesse en fonction de la charge de Je travaille pour améliorer les performances.

Ces processeurs ont connu une baisse de prix importante grâce à la concurrence croissante d’AMD dans le secteur général des CPU grand public. Aujourd’hui, nous pouvons trouver des modèles comme le Core i5 9400F par un peu plus de 150 euros, une puce qui, grâce à ses six cœurs et ses six threads, peut déplacer de manière optimale n’importe quel jeu en cours.

Les modèles quad-core (Core i5 7000 et inférieurs) présentent les mêmes symptômes d’épuisement dans les jeux que les Core i3 8000 et 9000 car ils ont une configuration très similaire. Les Core i5 8000 et 9000 sont de bons processeurs de jeu et une option intéressante pour monter un équipement de milieu de gamme avec un Bonnes performances assurées à court et moyen terme.

Processeurs Intel Core i7: le roi donne la couronne

Les processeurs Intel Core i7 étaient les plus puissants du catalogue général d’Intel, une situation qui a changé avec l’arrivée du Core i9, une gamme qui a fait ses débuts avec le lancement de la série Rafraîchissement du lac Coffee. Nous en parlerons à la fin de l’article.

Ce passage du haut de gamme au milieu de gamme a eu des conséquences importantes, mais commençons dans l’ordre, depuis le début. Le Core i7 sur le marché grand public des PC de bureau a connu quatre cœurs, comme le Core i5, mais ils se sont différenciés d’eux grâce à la technologie HyperThreading, qui leur a permis de gérer Huit fils

Leurs performances dans les jeux étaient pratiquement identiques car, comme nous l’avons dit, jusqu’à une date relativement récente, ils ne pouvaient pas tirer parti du potentiel des processeurs avec plus de quatre threads principaux. La différence de prix entre les deux était cependant très élevée. Le Core i7 pouvait coûter deux fois plus cher qu’un Core i5 et n’offrait pas de réelle amélioration des performances à l’époque, de sorte que son rapport qualité-prix pour un utilisateur normal était très faible.

Cette configuration à quatre cœurs et à huit fils, couplée à un mode turbo plus agressif que le Core i5, est restée au Core de septième génération (série 7000). À partir de la huitième génération de Core i7 (série 8000), Intel les a configurés avec six cœurs et douze threads. Avec l’arrivée de la série 9000 (Ninth Generation Core), il y a eu un changement majeur, et Intel a décidé de porter le nombre de cœurs à huit, mais a éliminé la technologie HyperThreading, qui a réduit le nombre de threads à huit. C’était une décision controversée qui a permis à Intel de présenter la série Core i9, comme nous le verrons ci-dessous.

Autres choses que vous devez savoir

Processeurs Intel Core i7 ont été réévalués de manière significative. Son CPI est le même que celui des gammes inférieures, bien que grâce à son cache plus important et à son mode turbo, ils réalisent des différences mineures dans les performances monohilo.

Grâce à sa configuration à quatre cœurs et à huit fils, la série Core i7 7000 et inférieure ils tiennent mieux le temps que la série Core i5 7000 et inférieure, et ont une durée de vie plus longue. Avec eux, nous pouvons encore vivre une très bonne expérience même dans les jeux.

Les Core i7 8700 et 9700 restent sur le marché avec un prix presque identique, mais les secondes sont une meilleure option, car ils ont huit cœurs physiques. Ils sont parfaits pour déplacer des jeux et des applications exigeants et sont prêts à affronter sans problème la transition marquée par la PS5 et la Xbox Series X.

Processeurs Intel Core i9: le processeur Intel le plus puissant

Il s’agit d’une nouvelle gamme, puisque ses débuts ont été produits avec le lancement de la série Core 9000. Comme nous l’avions prévu dans la section précédente, ils sont devenus le haut de gamme du géant des puces sur le marché grand public, et ont déplacé le Core i7, bien qu’ils ne l’aient pas fait sans ambages.

La seule différence entre le Core i9 9000 et le Core i7 9000 est dans l’intégration de la technologie HyperThreading. Cela signifie que les premiers ont huit cœurs et seize fils grâce à une telle technologie, tandis que les secondes Huit cœurs et huit fils.

Ce ne fait pas vraiment de différence dans les jeux et dans la plupart des applications que nous utilisons au niveau national, et je ne pense pas que cette situation va changer à long terme, donc pour le rapport qualité-prix, le Core i9 9000 est dans une position inférieure par rapport au Core i7 9000, car il coûte environ 150 euros de plus et (Core i9 9900K contre Core i7 9700F) et ne justifient pas cette différence par une amélioration notable des performances.

Avec l’arrivée des processeurs Intel Comet Lake-S (Tenth Generation Core), nous nous attendons à un bond important. Le Core i9 série 10 aura 10 cœurs et 20 fils.

Autres choses que vous devez savoir

Comme dans les cas précédents, il n’y a pas de différence au niveau de l’IPC entre les gammes, à condition que nous évoluions au sein des mêmes générations. Un Core i7 9700 a le même IPC qu’un Core i9 9900, bien que le second ait un potentiel multi-thread plus important grâce à la technologie HyperThreading, comme nous l’avons commenté.

Ils ont du sens pour les utilisateurs qui utilisent le PC jouer et travailler, ainsi que pour ceux qui recourent à des applications capables de tirer parti de configurations allant jusqu’à seize threads.

De toute évidence, grâce à ses huit cœurs et seize fils, ils peuvent surmonter toute la durée de validité de la PS5 et de la Xbox Series X Sans aucun problème.