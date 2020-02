Processeurs Intel et AMD: guide complet d’équivalence

Le secteur des processeurs x86 a connu une énorme évolution au cours des trois dernières années. L’arrivée de l’architecture Zen d’AMD a marqué le début de la fin d’un domaine absolu par Intel, et avec le lancement de Zen + et Zen 2, nous avons atteint une situation de concurrence totale entre les deux sociétés.

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, la compétition est toujours bonne, et dans ce cas, elle a été notée de manière très claire. Avant l’arrivée du Ryzen de première génération, basé sur une architecture Zen, des processeurs quad-core et huit fils ils ont formé le haut de gamme sur le marché grand public, et les transformateurs avec six cœurs ou plus avaient des prix prohibitifs pour la plupart des utilisateurs.

AMD a complètement changé cette situation. Zen a ouvert les portes à l’arrivée des processeurs avec jusqu’à huit cœurs et seize fils à des prix vraiment abordables, marque une nouvelle tendance dans le secteur et oblige Intel à “évoluer”. La stagnation des quatre cœurs et des huit fils, maintenue depuis 2009, s’est terminée en 2017.

Depuis cette année, Intel et AMD ont lancé des processeurs avec un nombre croissant de cœurs et de threads, formant une “guerre” qui a permis de réduire les prix à des niveaux qui, il y a quelques années, auraient semblé impossibles. Pensez-vous que nous exagérons? Pas du tout, arrêtez une seconde malgré ce que coûtait un processeur à six cœurs et à douze fils en 2017 et ce qu’il en coûte aujourd’hui.

Je t’ai perdu? Silencieux, nous vous disons avec un exemple clair: le Core i7 6800K était autour 400-450 euros, et aujourd’hui nous pouvons trouver un Ryzen 5 1600 par moins de 100 euros. La différence est énorme, et si nous comparons les processeurs à huit cœurs et seize fils, elle serait encore plus grande.

Une concurrence intense est bénéfique pour l’utilisateur car elle encourage l’innovation et déclenche des guerres de prix, mais au final, elle peut aussi avoir une contrepartie importante, et c’est que le lancement annuel de nouveaux processeurs crée de la confusion chez les utilisateurs, en particulier chez les moins avancés. Ils ne savent pas vraiment quelles différences les nouvelles générations font par rapport aux puces qu’ils utilisent, et il leur est difficile de déterminer quand ils doivent changer de processeur.

C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à jour notre guide des équivalences des processeurs Intel et AMD, un article qui est devenu l’un des plus appréciés par nos lecteurs et que nous voulons garder «frais» afin qu’il vous serve de référence à tout moment. Nous garderons le format classique, et nous présenterons les dernières versions des deux sociétés afin que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin.

Processeurs Intel et AMD: architectures et processus de fabrication

Intel et AMD ont utilisé des architectures et des processus de fabrication différents. Le géant des puces a gardé un stratégie tick-tock jusqu’à l’arrivée de la série Kaby Lake, qui consistait à suivre un cycle annuel de «réduction de processus-changement d’architecture».

Dans le cadre de cette stratégie Intel Je n’ai jamais utilisé un processus de fabrication plus de deux fois. Un an a introduit une réduction du processus de fabrication (“tick”) et l’année suivante une nouvelle microarchitecture dans le cadre de ce processus de fabrication. L’année suivante, elle a encore réduit le processus de fabrication. Cela lui a permis d’introduire des améliorations notables en termes d’IPC et d’efficacité, mais avec le saut à 14 nm, il n’a pas pu suivre.

De 2015 à aujourd’hui Intel utilise le processus de fabrication de 14 nm, bien qu’il se soit affiné pour améliorer sensiblement les performances brutes. Son prochain grand pas dans cette direction sera le processus 10 nm, une étape que les séries Ice Lake U et Y ont déjà franchie, qui sont toutes deux à faible consommation, mais qui n’ont pas encore été réalisées dans leur gamme de processeurs de bureau. .

Malheureusement Ce changement de processus ne se produira pas à court ou moyen terme. Avant l’arrivée de la série Ice Lake-S, nous verrons les processeurs Comet Lake-S, une nouvelle génération de processeurs de bureau qui arriveront dans les prochains mois et qui maintiendront le processus 14 nm ++.

Après cette simple introduction, nous sommes en mesure d’examiner les différentes architectures et processus de fabrication qu’Intel a utilisés jusqu’à présent. Nous avons incorporé la série Comet Lake car son lancement approche à grands pas, et grâce à cela nous connaissons déjà toutes ses spécifications clés.

Architectures Intel: processeurs de consommation générale

Conroe et Kentsfield: architectures basées sur le processus 65 nm et utilisées dans les Core 2 Duo 6000 et Core 2 Quad 6000.

Wolfdale et Yorkfield: Le processus de 45 est basé et utilisé dans les séries Core 2 Duo 8000 et Core 2 Quad 8000-9000.

Lynnfield et Nehalem: architecture basée sur le processus de 45 nm et a été utilisée dans les processeurs Core i3, Core i5 et Core i7 de première génération (série 5xx et plus, à l’exception du Core i7 980X, qui est disponible en 32 nm).

Pont de sable: Il est basé sur le processus 32 nm et a été utilisé dans les processeurs de deuxième génération Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 (série 2xxx).

Ivy Bridge: architecture basée sur le processus 22 nm et utilisée dans les processeurs Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de troisième génération (série 3xxx).

Haswell: Il est basé sur le processus de 22 nm qui a été utilisé dans les processeurs Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de quatrième génération (série 4xxx).

Broadwell: architecture basée sur le processus 14 nm utilisé dans les processeurs Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de cinquième génération (série 5xxx).

Skylake: architecture basée sur le procédé 14 nm et utilisée dans les gammes Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de la sixième génération (série 6xxx).

Lac Kaby: Il est basé sur un processus de 14 nm + et est utilisé dans les gammes Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de septième génération (série 7xxx).

Lac de café: architecture basée sur le procédé 14 nm ++ qui a été utilisé dans les gammes Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 et Core i7 de la huitième génération (série 8xxx).

Rafraîchissement du lac Coffee: basé sur le processus 14 nm ++ et utilisé dans les gammes Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9 de la neuvième génération (série 9xxx).

Lac Comet: architecture basée sur le processus 14 nm ++ qui sera utilisée dans les gammes de dixième génération Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9 (série 10xxx).

Donnons-lui un peu de contexte pour mieux comprendre tout ce que nous avons exposé. Un processeur Core i5 2400 utiliser l’architecture Pont de sable et est fabriqué en procédé 32 nm. Par contre, un processeur Core i5 8400 est basé sur l’architecture Lac de café et fabriqué en 14 nm ++.

Nous continuons avec quelques autres exemples. Il Core i7 860 est basé sur l’architecture Lynnfield et fabriqué en 45 nm, tandis que le Core i7 7700 utiliser l’architecture Lac Kaby et est fabriqué en procédé 14 nm +.

Je suis sûr que ces exemples ils vous auront aidé à clarifier le sujet des architectures, des procédés de fabrication et des nomenclatures. Sur la question de l’augmentation des performances et des changements dans le comptage de base, nous parlerons plus tard, en particulier lorsque nous nous concentrerons directement sur les équivalences.

Avant d’entrer pour voir les architectures clés d’AMD, je veux passer en revue les principaux architectures qu’Intel utilise dans le secteur HEDT, un niveau qui s’adresse principalement aux professionnels et créateurs de contenu. Nous avons omis les anciens modèles car ils ont cessé de faire sens en étant dépassés par les modèles actuels qui sont beaucoup moins chers et plus puissants.

Haswell-E: architecture basée sur le processus 22 nm. Il est utilisé dans la série Core i7 Extreme 5000.

Broadwell-E: architecture basée sur le procédé 14 nm. Il est utilisé dans la série Core i7 Extreme 6000.

Skylake-X: architecture basée sur le procédé 14 nm. Il est utilisé dans les séries Core i7 et Core i9 Extreme 7000X et 7000XE, ainsi que dans les séries Core i7 et Core i9 9000X et XE.

Lac Kaby-X: architecture basée sur le procédé 14 nm +. Il est utilisé dans les séries Core i5 et Core i7 7000X.

Cascade Lake-X: architecture basée sur le processus 14 nm ++. Il est utilisé dans les séries Core i7 et Core i9 10000X et XE.

Architectures AMD: processeurs de consommation générale

Le géant Sunnyvale est resté dans une situation compliquée en raison du fiasco qui supposait les processeurs basés sur l’architecture Bulldozer et ses dérivés. AMD avait obtenu d’excellents résultats avec les puces basées sur l’architecture K8, sur lesquelles les mythiques Athlon 64 et Athlon 64 X2 ont été créés.

Par la suite, il a pu résister au tour d’Intel en recourant à l’architecture K10, mais la série Bulldozer était un dérapage si grand que ses performances à un seul fil étaient égales. en dessous des modèles de génération précédente. AMD a réussi à améliorer un peu la situation en polissant cette architecture et en lançant de nouvelles révisions (Piledriver, par exemple), mais n’a pas atteint le résultat escompté.

AMD est resté en position secondaire pendant de nombreuses années, jusqu’à ce qu’en 2017, est retourné par la grande porte avec Zen, une architecture qui lui a permis de façonner l’excellente série Ryzen 1000, et qu’elle a maintenue comme base de ses dernières rénovations.

Au cours des dernières années, AMD a également combiné des réductions de processus et des changements d’architecture. Avec l’arrivée de Zen 2, l’entreprise a réussi à faire le saut à 7 nm et à battre Intel, mais nous devons garder à l’esprit qu’il l’a atteint avec un Architecture MCM (module multi-puces), et non avec une architecture de cœur monolithique. Le premier est plus simple et permet de faire face à des réductions de processus avec de plus grandes garanties, tandis que le second est beaucoup plus compliqué à cet égard.

Si vous avez des doutes à ce sujet je vous invite à revoir l’article que nous avons publié à l’époque dédié à approfondir sur les aspects clés d’un processeur, y compris des fréquences et du cache aux cœurs, à l’architecture et au processus de fabrication.

Cela dit, nous entrons, sans plus tarder, pour examiner la Principales architectures AMD dans le secteur des transformateurs de consommation générale:

K8: une architecture mythique sur laquelle des processus de 90 nm et 65 nm ont été utilisés. Il a donné vie aux processeurs Athlon 64 X2 et Sempron.

K10: basé sur les processus 65 nm, 45 nm et 32 ​​nm. Il a été utilisé dans les processeurs Phenom, Phenom II, Athlon X2, Athlon II et Sempron.

Bulldozer: basé sur le processus 32 nm. Il a subi plusieurs révisions et est utilisé dans les processeurs AMD FX, Athlon II X4 (et inférieurs) et dans la série 4000 et les APU supérieurs (jusqu’à la série 9000).

Zen: Il est basé sur le processus 14 nm et est utilisé dans les nouveaux processeurs Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7 1000, ainsi que dans les séries Ryzen Pro 1000, ThreadRipper 1000 et Ryzen 2000 APU.

Zen +: Il est basé sur le processus 12 nm et est utilisé dans les processeurs Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7 2000, ainsi que dans les séries Ryzen Pro 2000 et ThreadRipper 2000 et dans les APU Ryzen 3000.

Zen 2: une architecture basée sur le processus 7 nm utilisé dans les processeurs Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9 3000, ainsi que dans les séries Ryzen Pro 3000 et ThreadRipper 3000.

Contrairement à Intel, qui sépare les architectures de sa consommation générale et des processeurs HEDT même s’ils ont une base commune évidente, AMD les regroupe. Ainsi, les Threadripper de la série 1000 utilisent l’architecture Zen et sont fabriqués en 14 nm, les Threadripper de la série 2000 utilisent l’architecture Zen + et sont fabriqués en 12 nm et les Threadripper de la série 3000 utilisent l’architecture Zen 2 et entrent dans le processus de 7 nm

Processeurs Intel: séries et fonctionnalités

Nous avons déjà vu toutes les clés des architectures qu’Intel a utilisées ces dernières années, des informations qui cela nous donne la base dont nous avons besoin entrer pour revoir la série et les caractéristiques que possèdent les différents processeurs du géant de la puce.

Nous adoptons une approche simplifiée pour vous de trouver Plus facile à assimiler. Dans la dernière section de ce guide, nous le compléterons par une relation précise et simple d’équivalences à comprendre et à consulter.

Core 2 Duo: ce sont d’anciens processeurs avec deux cœurs et deux threads. Ils sont très anciens et ont été largement dépassés, mais ils fonctionnent toujours bien avec les jeux de la génération Xbox 360 et PS3, ainsi qu’avec des applications moins exigeantes.

Core 2 Quad: C’est une évolution des précédents qui élève le maximum de cœurs et de threads à quatre. Ils peuvent déplacer les jeux en cours grâce à leurs quatre cœurs, mais pas de manière optimale.

Intel Celeron: Ce sont des processeurs économiques avec deux cœurs et deux threads qui couvrent le niveau de base. Ils offrent de bonnes performances dans la bureautique générale, le multimédia et la navigation Web, ainsi qu’avec des jeux moins exigeants.

Intel Pentium: Les modèles basés sur l’architecture Skylake ont deux cœurs et deux fils et, en général, n’offrent pas une amélioration significative des performances par rapport au Celeron. Avec l’arrivée de Kaby Lake, le Pentium G4560 et les versions supérieures montent deux cœurs et quatre threads, ce qui en fait un choix solide pour les PC multimédias bon marché. Ils fonctionnent bien dans la plupart des jeux de la génération actuelle, à l’exception des plus récents qui nécessitent quatre cœurs.

Intel Core i3: jusqu’à la série 7000 (Kaby Lake) ils ont deux cœurs et quatre threads jusqu’à la génération. Avec l’arrivée de Coffee Lake, ils ont fait le saut vers les quatre noyaux, et il est dit qu’avec Comet Lake ils auront quatre noyaux et huit fils. Ils ont un CPI élevé et offrent de bonnes performances en général, ce qui en fait une option intéressante pour assembler du matériel de jeu à faible coût. Ils servent à travailler et à jouer.

Intel Core i5: Il reste l’une des meilleures gammes de rapport qualité-prix qu’Intel propose aujourd’hui. Les modèles basés sur Kaby Lake et les versions antérieures sont livrés avec quatre cœurs et quatre fils, mais avec l’arrivée de l’architecture Coffee Lake, ils ont fait le saut vers les six cœurs et six fils. Ils servent également à travailler et à jouer, et peuvent déplacer n’importe quel jeu en cours avec toutes les garanties. On dit que Comet Lake (Core 10000) portera le nombre à six cœurs et douze threads.

Intel Core i7: comme dans le cas précédent, il y a eu un saut important. Jusqu’à la série 7000 (Kaby Lake), il avait une configuration à quatre cœurs et huit fils. Avec l’arrivée de l’architecture Coffee Lake Intel, le nombre a été augmenté à six cœurs et douze threads, et la série 9000 les a configurés avec huit cœurs et huit threads. Ils offrent des performances exceptionnelles et peuvent avec tout. Ils sont prêts à surmonter complètement la transition marquée par la PS5 et la Xbox Series X. Lorsque l’arrivée des processeurs Core 10000 est attendue, une augmentation à 8 cœurs et 16 threads est attendue.

Intel Core i9: Il est devenu le nouveau haut de gamme d’Intel sur le marché grand public. Ils ont fait leurs débuts avec la série 9000 (Coffee Lake Refresh), offrent des performances élevées et ont 8 cœurs et 16 fils. Ils peuvent avec n’importe quoi et ont une longue durée de vie devant eux. Avec le lancement de la série Core i9 10000, nous assisterons à un renouvellement qui améliorera les spécifications à 10 cœurs et 20 threads.

Intel Core HEDT series: Ce sont des processeurs hautes performances qui ont entre six et dix-huit cœurs, et qui grâce à la technologie HyperThreading peuvent fonctionner avec un thread avec chaque coeur, ce qui nous laisse des configurations pouvant aller jusqu’à 18 cœurs et 36 threads. Ils s’adressent au secteur professionnel et utilisent une plate-forme spécifique qui leur permet de monter des configurations RAM dans des canaux quadruples et d’avoir un plus grand nombre de lignes PCIE.

Processeurs AMD: séries et fonctionnalités

Comme dans le cas précédent, nous avons levé tout doute possible sur les architectures AMD les plus récentes, nous avons donc tout ce dont nous avons besoin pour commencer à voir différentes séries de processeurs AMD et d’examiner ses caractéristiques les plus importantes.

Nous conserverons le format précédent afin qu’il vous soit facile de consulter et de comparer, même si vous devez garder à l’esprit qu’il n’y a pas de corrélation totale et donc Ce n’est pas une comparaison, mais une liste descriptive. À la fin, vous trouverez les équivalences exactes, c’est-à-dire la comparaison.

AMD Athlon 64 X2: étaient, à l’époque, les rivaux du Core 2 Duo, bien qu’ils offraient une performance inférieure. Ils ajoutent deux cœurs et deux threads, ils peuvent également déplacer des applications et des jeux exigeants des générations précédentes.

AMD Phenom II: son lancement intervient à un moment de transition, ils rivalisent donc avec le Core 2 Quad et le Core de première génération (Lynnfield). Ils ajoutent entre deux et six cœurs et offrent une performance brute supérieure à l’Athlon 64 X2. Ils sont également obsolètes, mais les modèles à quatre et six cœurs peuvent toujours obtenir une expérience acceptable dans de nombreux jeux et applications.

AMD Athlon: on peut trouver des versions qui ont entre deux et quatre cœurs. Les performances des versions basées sur Bulldozer et de leurs dérivés sont bonnes dans toutes les tâches de base, et les modèles à quatre cœurs offrent des performances acceptables dans les jeux peu exigeants.

APU: ce sont des solutions qui intègrent le processeur et l’unité graphique dans le même package. Il existe des configurations très variées pour l’architecture et les spécifications du CPU et du GPU. Par exemple, les modèles moins puissants et plus anciens sont basés sur Bulldozer au niveau du processeur et Terascale 3 au niveau du GPU, tandis que les plus récents utilisent l’architecture Zen + et Radeon Vega au niveau du processeur et de l’unité graphique. Ces versions montent des processeurs jusqu’à 4 cœurs et 8 threads et des unités graphiques avec 704 shaders, ce qui en fait des solutions assez puissantes et capables de déplacer les jeux actuels avec des garanties.

AMD FX 4000: ils ajoutent deux modules complets et ont quatre coeurs entiers à très hautes fréquences de travail, en plus d’un multiplicateur déverrouillé. Ils offrent des performances acceptables dans les jeux moins exigeants.

AMD FX 6000: Ils ont trois modules complets et six cœurs entiers à des fréquences de travail très élevées, en plus d’un multiplicateur déverrouillé comme les précédents. Leurs performances sont bonnes, mais elles n’offrent pas une expérience totalement optimale dans les jeux actuels.

AMD FX 8000-9000: Ils ont quatre modules complets et huit cœurs entiers. Ils fonctionnent également à une fréquence très élevée et prennent en charge l’overclocking. Ils offrent toujours de bonnes performances et peuvent le faire avec les jeux actuels.

Ryzen 3: L’architecture zen a marqué un énorme bond au niveau de l’IPC par rapport au Bulldozer (52% de plus que les modèles de première génération). Ces modèles ont quatre cœurs et quatre fils. Ils sont très économiques et peuvent déplacer n’importe quel jeu actuel avec des garanties.

Ryzen 5: Il existe trois variantes, les modèles 1500 et inférieurs, qui ajoutent jusqu’à quatre cœurs et huit fils, et les modèles 1600,2600 et 3600, qui ont six cœurs et douze fils. AMD a lancé un Ryzen 5 3500 avec six cœurs et six threads, mais sa disponibilité a été très limitée. Leurs performances sont très bonnes, ils peuvent avec les jeux actuels de manière optimale et sont prêts à travailler avec des applications multi-threads exigeantes.

Ryzen 7: Ajoutez 8 cœurs et 16 threads dans ses trois générations (séries 1000, 2000 et 3000). Ils offrent d’excellentes performances dans tous les scénarios et sont prêts à surmonter en douceur la transition qui marquera la nouvelle génération de consoles.

Ryzen 9: Nous avons deux versions, le Ryzen 9 3900X, qui a 12 cœurs et 24 threads, et le Ryzen 9 3950X, qui ajoute 16 cœurs et 32 ​​threads. Ils sont les plus puissants qui existent sur le marché de consommation général, et peuvent tout.

Ryzen Threadripper 1000: Ce sont des processeurs hautes performances qui utilisent l’architecture Zen et ont jusqu’à 16 cœurs et 32 ​​threads. Ils sont intégrés dans une plate-forme supérieure, et grâce à cela, ils peuvent utiliser des configurations de mémoire à quatre canaux et offrir un plus grand nombre de lignes PCIE.

Ryzen Threadripper 2000: une évolution des précédentes basée sur l’architecture Zen +. Ils ajoutent jusqu’à 32 cœurs et 64 threads et utilisent la même plate-forme. Ils sont conçus pour les professionnels qui utilisent des applications multithread très exigeantes (rendu et création de contenu par exemple).

Ryzen Threadripper 3000: Il s’agit de la dernière évolution des processeurs haute performance AMD. Ils ont jusqu’à 64 cœurs et 128 threads et utilisent une plate-forme qui prend en charge la mémoire à quatre canaux et offre un grand nombre de lignes PCIE.

Équivalences entre les processeurs Intel et AMD

Ce fut un long voyage mais nous avons déjà défini les différentes architectures utilisées par les processeurs Intel et AMD de différentes générations, l’évolution qu’ils ont vécue au cours des dernières années et nous connaissons également ses caractéristiques les plus importantes.

Nous sommes prêts à voir une relation d’équivalences plus directe et concrète. Nous avons couvert de nombreuses générations pour aider même les utilisateurs qui ont de très vieux processeurs, mais cela a un inconvénient important, et nous ne pouvons pas faire une liste individualisée avec chaque processeur disponible dans chaque génération et gamme et son équivalence directe, car cela entraînerait une texte énorme.

Ce serait également contre-productif et déroutant, ainsi que difficile à consulter. C’est pourquoi nous allons proposer une relation d’équivalences plus générale, à partir de chacune des séries que nous avons vues et offrant des exemples concrets qui serviront de points de référence. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à les résoudre.

Core 2 Duo: Ce sont des processeurs assez anciens qui sont limités par leur IPC et ses deux cœurs. Ils dépassent l’Athlon 64 X2, mais ils sont obsolètes. Les modèles les plus utilisés sont proches de la série Core i3 500, bien que leur puissance brute globale soit inférieure.

Core 2 Quad: ses quatre noyaux leur ont permis de mieux supporter le passage du temps. Les modèles les plus puissants, tels que le Core 2 Quad Q9450 et supérieur, offrent des performances acceptables et restent proches d’un Core i5 750. Son rival direct est l’AMD Phenom II X4, bien que grâce à leurs vitesses de travail plus élevées, ce dernier offre une performances supérieures Par exemple, le Phenom II X4 965 est plus performant que le Core 2 Quad Q9650.

Intel Core x00 series: Ce sont les Core de première génération. Jusqu’au Core i5 (inclus), nous pouvons faire une équivalence approximative avec le Core 2 Quad Q9450 et supérieur, ainsi qu’avec les AMD Phenom II X4 et FX 4100. Les modèles supérieurs, tels que le Core i7 860, peuvent gérer huit fils grâce à HyperThreading, ils sont donc à un niveau similaire à celui des FX 8100 et 6100. L’AMD Phenom II X6, qui ajoute six cœurs, convient également ici.

Intel Core 2000: a marqué un bond important en termes de performances par rapport à la génération précédente. Le Core i3, qui a deux cœurs et quatre threads, à peu près équivalent au FX 4300, le Core i5, avec quatre cœurs et quatre threads, a l’équivalence la plus proche du FX 6300, et le Core i7, qui a quatre cœurs et huit threads sont assimilés au FX 8350, bien que ceux-ci soient inférieurs en termes de performances brutes. À titre de référence d’intérêt, je vous rappelle que le Pentium G4560, qui ajoute deux cœurs et quatre threads, offre des performances similaires au Core i5 2500 dans les applications qui tirent parti de quatre cœurs grâce à son IPC plus élevé.

Intel Core 3000: ils conservent le même nombre de cœurs et les mêmes performances globales que la génération précédente, donc leurs équivalents les plus proches sont exactement les mêmes.

Intel Core 4000: Ils n’augmentent pas le nombre de cœurs, mais ils ont apporté un saut au niveau de l’IPC et des fréquences de travail, ils offrent donc des performances brutes plus élevées. Ils surpassent les FX 8300, FX 6300 et FX 4300, mais sont loin des processeurs Ryzen de première génération (série 1000).

Intel Core 5000: nous sommes face à un “tick” (réduction du processus de fabrication). Il n’y a eu aucune augmentation du nombre de cœurs et aucun rendement brut, nous gardons donc ce qui a été vu au point précédent.

Intel Core 6000: une autre génération qui n’a pas entraîné d’augmentation du nombre de cœurs, bien qu’elle ait compensé avec un CPI plus élevé et des fréquences de travail plus élevées. Son équivalent le plus proche est la série Ryzen 2000 en termes d’IPC, mais il faut se rappeler que cette génération a plus de cœurs et de threads. Par exemple, le Ryzen 5 2600 a une performance monohilo similaire au Core i5 6600, mais le premier a six cœurs et douze threads, et le second n’a que quatre cœurs et quatre threads.

Intel Core 7000: IPC et le nombre de cœurs sont maintenus, bien qu’Intel ait réalisé une légère augmentation des performances par rapport à la génération précédente en augmentant les fréquences de travail. Leurs performances brutes sont légèrement supérieures à celles offertes par les processeurs de la série Ryzen 2000, mais elles ont moins de potentiel multi-thread. Par exemple, le Ryzen 7 2700X a une performance inférieure en fil mono par rapport au Core i7 7700K, mais le premier ajoute 8 cœurs et 16 threads et le second est limité à quatre cœurs et huit threads.

Intel Core 8000: représente une autre petite augmentation des fréquences de tirage des performances brutes, sans modification de l’IPC. La nouveauté la plus importante réside dans l’augmentation du nombre maximal de cœurs qui ont affecté l’ensemble de la série. Le Core i3 a quatre cœurs et quatre threads, le Core i5 six cœurs et six threads et le Core i7 ajoute six cœurs et douze threads. En termes de performances monohilo, ils sont pratiquement au même niveau que le Ryzen 3000, mais ces derniers ont un potentiel multithread plus élevé. Par exemple, le Ryzen 5 3600 équivaut à un Core i7 8700.

Intel Core 9000: Nous restons inchangés au niveau de l’IPC. Intel a de nouveau tiré les fréquences et augmenté les cœurs pour offrir de meilleures performances. Le Core i3 et le Core i5 n’ont eu aucun changement, mais le Core i7 est passé de six cœurs et douze threads à huit cœurs et huit threads. Le Core i9 ajoute 8 cœurs et 16 threads. Ses performances monohilo sont un peu supérieures au Ryzen 3000 pour ses fréquences d’horloge plus élevées, mais ces dernières ont des configurations multi-thread plus élevées, car elles atteignent 16 cœurs et 32 ​​threads. Nous allons avec des exemples d’équivalences directes, un Core i9 9900K est équivalent à un Ryzen 7 3800X, et un Ryzen 5 3600X est au-dessus d’un Core i5 9600 grâce à ses six cœurs et douze threads (le second n’a que six cœurs et six threads) .

AMD Ryzen 9: Il n’a pas de rival direct d’Intel, car nous parlons de configurations allant jusqu’à 16 cœurs et 24 threads. Avec l’arrivée de la série Comet Lake-S, Intel lancera le Core i9 10900K, une puce à 10 cœurs et 20 threads qui ne sera toujours pas au niveau du Ryzen 9 3900X, qui ajoute 12 cœurs et 24 threads.

Intel Core HEDT series et Threadripper: Les processeurs Threadripper de première génération ont un IPC comparable à celui du Core Extreme basé sur Broadwell-E, mais ils sont un peu en retard sur le Skylake-X actuel. En revanche, les Threadripper de deuxième génération ont des distances raccourcies en termes d’IPC, mais grâce à leur plus grand nombre de cœurs et de threads (18 et 36 le modèle le plus puissant d’Intel et 32 ​​et 64 le plus puissant d’AMD), ils sont supérieurs en termes général Les Threadripper de la série 3000 ont encore augmenté l’IPC et grâce à l’augmentation du nombre maximal de cœurs et de threads (64 et 128 respectivement), ils sont devenus les plus puissants de leur catégorie, à tel point qu’ils n’ont pas de rival direct d’Intel, du moins pour le moment.