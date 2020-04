Prochaines sorties: jeux de mai 2020

La fin du mois étant marquée par le début de les premières mesures de manque de confiance dans notre paysIl ne faut pas oublier que nous avons encore un long chemin à parcourir pour vraiment récupérer les rues. Bien que la vérité, la routine et le nombre énorme de jeux et de versions à venir qui nous attendent dans les mois à venir, rendent ces jours une attente beaucoup plus agréable.

Et c’est que ce mois de mai sera sans aucun doute une grande bouffée d’air frais pour les utilisateurs de Nintendo Switch, une console dans laquelle la plupart des prochaines sorties seront concentrées, oui, avec un grand nombre d’adaptations de titres déjà sortis.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète avec les prochaines versions datées et confirmées pour le mois prochain, classés chronologiquement en fonction de leur date de départ.

le 5 mai

Un jour tu reviendras

Après un petit retard de dernière minute, ce sera finalement ce mois-ci qu’arrivera ce jeu d’horreur psychologique basé sur une histoire de recherche désespérée d’une fille, disparue dans une forêt où notre protagoniste a juré qu’il ne reviendrait jamais. De cette façon, le jeu traite des concepts intimes de la parentalité, des peurs, des mensonges et des dénis.

Bientôt disponible sur PC via Steam, nous pouvons voir à quel point les monstres les plus horribles ne sont pas toujours les plus terrifiants.

Un jour, vous reviendrez

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: tout Intel i5

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GTX 670

Stockage: 10 Go d’espace disponible

DirectX: version 11

12 mai

Star Wars Episode I: Racer

Les plus jeunes connaissent peut-être le film mais pas ce grand jeu de 1999. Cependant, les plus âgés sont sûrs d’aimer toujours ce jeu de course passionnant inspiré des univers de George Lucas. Et c’est en fait l’un des jeux les plus appréciés de toute la saga Star Wars, pour lequel une réédition avait déjà été demandée à plusieurs reprises, au point d’être venue voir des projets impressionnants créés par des fans.

Toujours sous de nombreuses inconnues, toutes les rumeurs suggèrent que ce grand classique reviendra sous le bras de la PS4 et de la Nintendo Switch, bien qu’on ne sache pas s’il s’agira d’un simple portage ou d’une réédition complète.

14 mai

Signes du Sojourner

Une proposition simple mais plutôt curieuse présentée à travers un jeu de cartes narratif sur les relations et les connexions entre les gens. Et c’est que la seule dynamique du jeu se concentrera sur ce jeu, qui sera avec ce que nous contrôlons notre personnage, reflétant nos expériences façonnant les différentes réponses et les relations futures.

Comme la grande majorité des titres de développeurs indépendants, ce jeu fera ses débuts sur PC via la plateforme de jeu Steam.

Exigences minimales Signes du Sojourner

Système d’exploitation: Windows 7 SP1

Processeur: Tout avec 2 GHz

Mémoire: 2 Go de RAM

Graphique: toute personne disposant de 1 Go de VRAM

Stockage: 1 Go d’espace disponible

DirectX: version 10

15 mai

Ceux qui restent

Situé dans la paisible ville de Dormont, maintenant déformée par l’obscurité de ses habitants, ce thriller d’aventure nous fera traverser une histoire qui combine un monde profondément atmosphérique avec des scènes et des développements déconcertants, et des moments de tension et de terreur psychologique.

Préparez votre esprit à l’une des versions les plus terrifiantes à venir du mois, disponible pour PC via Steam, ainsi que sur les consoles PS4 et Xbox One

Exigences minimales Ceux qui restent

Système d’exploitation: Windows Vista (64 bits)

Processeur: Intel Core i3 2,4 GHz

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 260 ou AMD Radeon HD 5750

Stockage: 9 Go d’espace disponible

DirectX: version 11

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix

En direct avec le titre précédent, nous obtenons ce jeu d’arcade avec une grande saveur japonaise, et que nous pouvons accompagner cette idole à travers une grande variété de chansons pop et électroniques qui nous soumettront à une série de tests d’habileté et de dextérité manuel, comme s’il s’agissait d’un jeu de danse pour les mains uniquement.

Miku rejoint ainsi la récente liste des prochaines sorties que Nintendo apporte sur le continent européen, disponible exclusivement pour la console Switch portable.

19 mai

The Wonderful 101: Remastered

Dans ce jeu d’action-aventure, nous jouerons le rôle de ce groupe de 100 héros qui, grâce au travail d’équipe et à leur étrange capacité à fusionner, nous permettront de les transformer pour créer une grande variété de formes et de gadgets à partir de poings géants, d’épées, de pistolets et même des deltaplanes, avec lesquels nous devons surmonter les différents obstacles sur la carte et affronter les grands dangers et ennemis qui menacent la paix.

Après sa première et son exclusivité sur Wii U, cette version remasterisée fera ses débuts maintenant sur PC (via Steam) et PS4, en plus de la nouvelle génération de consoles Nintendo, ajoutant sa présence sur la Switch.

Configuration minimale requise The Wonderful 101: Remastered

Système d’exploitation: non spécifié

Processeur: non spécifié

Mémoire: non spécifié

Graphique: non spécifié

Stockage: non spécifié

20 mai

Total Tank Simulator

S’il y a une chose que Call of Duty et Battlefield nous ont montré, c’est que nous aimons la guerre. Mais pas forcément réalisme. Ce curieux simulateur de guerre nous emmène dans une Seconde Guerre mondiale réinterprétée, où en plus de certaines scènes et personnages dans le plus pur style de jouets, nous serons autorisés à assumer à la fois des rôles de général (coordination et déploiement de nos troupes en tant que RTS) et d’unités (passage à un gameplay FPS).

Disponible exclusivement sur PC via Steam, c’est sans aucun doute l’une des prochaines sorties qui aura le plus retenu notre attention.

Exigences minimales de Total Tank Simulator

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel Core i5 2,5 GHz

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 560 ou équivalent AMD

Stockage: 3 Go d’espace disponible

DirectX: version 9.0

22 mai

Maneater

Présenté comme un RPG d’action solo, nous prendrons avec la totale liberté de contrôle d’un requin puissant, nourrissant et explorant l’océan vaste et agité. Cependant, la mer n’est pas seulement pleine d’animaux. Et c’est que nous pouvons également nager vers les plages différentes et les plus peuplées, où nous pouvons passer d’une vie “paisible”, pour faire des ravages dans le plus pur style des films Shark.

Redéfinissez la loi du plus apte avec ce jeu, bientôt disponible sur PC (via Steam), PS4 et Xbox One.

Exigences minimales de Maneater

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Tout quadricœur 2,5 GHz

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce 470 GTX ou AMD Radeon 6870 HD series

Stockage: 4 Go d’espace disponible

DirectX: version 10

Saints Row The Third Remastered

Dans cet épisode, nous contrôlerons l’un des Third Street Saints, un groupe de rue transformé en une marque reconnue de baskets, de boissons et de grosses têtes, et continuant avec les grandes teintes d’humour absurde et adulte, et l’énorme étalage d’action qui caractérise cette saga.

Initialement publiée dans l’assortiment complet de plates-formes, enfin cette nouvelle édition remasterisée présentera à nouveau les prochaines versions sur PC (sous la première exclusivité Epic Games), PS4 et Xbox One; et bien que toujours sans confirmation officielle, une future arrivée sur le portable Nintendo est également attendue.

Exigences minimales Saints Row The Third Remastered

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel i3 3230 ou AMD Phenom II X4 98

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA Geforce GTX 560 ou AMD Radeon HD 7750

Stockage: non spécifié

26 mai

Minecraft: Donjons

Étant le premier jeu de cette saga entièrement développé par Mojang, nous trouvons un tout nouveau jeu d’action-aventure inspiré des jeux classiques d’exploration de donjons, situé dans le monde fantastique de Minecraft, et auquel sera ajouté un composant Coopérative pour jusqu’à quatre joueurs en mode local.

Après de nombreux retards, ce spin-off rejoint enfin officiellement les prochaines sorties ce mois-ci, bientôt disponibles sur PC (exclusivement pour le Microsoft Store), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Exigences minimales de Minecraft: Donjons

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel Core i3-3210 ou AMD A8-7600

Mémoire: 2 Go de RAM

Graphiques: Intel HD Graphics 4000 ou AMD Radeon R5 ou Nvidia GeForce 400

Stockage: 1 Go d’espace disponible

27 mai

Ninjala

À mi-chemin entre Splatoon et Super Smash Bros., Nintendo nous surprend maintenant avec ce jeu de combat multijoueur dans lequel nous jouerons le rôle de jeunes ninjas, chacun avec ses propres capacités et pouvoirs spéciaux. Et c’est qu’en plus de la grande similitude graphique, l’une de ses plus grandes forces est la grande adaptation de la violence pour le jeune public, en remplaçant les armes par des bâtons en caoutchouc mousse et d’énormes boules de chewing-gum.

Bien que beaucoup n’aient pas entendu parler de ce titre jusqu’à présent, nous ne doutons pas qu’il s’agit de l’un des paris forts de la société japonaise, et sans aucun doute l’une des prochaines sorties avec le plus grand impact sur Nintendo Switch.

Pour la chaîne

S’il y a quelque chose dont les développeurs indépendants savent tirer parti, c’est sans aucun doute la capacité de se réinventer. Et c’est que ce titre ne nous montre pas toujours “moins c’est plus”, combinant sous un même titre un jeu de construction de deck, les genres RPG et roguelike, une mise en pixel dans l’espace, et les batailles entre navires. Et c’est aussi étrange que cela puisse paraître, le résultat fonctionne simplement.

Actuellement disponible sur PC via un accès anticipé sur Steam, ce jeu sera enfin sorti sous sa première version complète.

Exigences minimales pour la chaîne

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel i3 330M

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: Tout Intel HD

Stockage: 300 Mo d’espace disponible

28 mai

Shantae et les sept sirènes

Aussi connu sous le nom de Shantae 5, nous trouvons le dernier opus de cette saga d’action, de plate-forme et d’aventure 2D créée par WayForward, où les mondes de la fantaisie et de la magie seront combinés avec les personnages animés japonais.

La chose la plus curieuse de toutes est que, malgré l’atterrissage maintenant sur PC, PS4, Xbox One et Nintnedo Switch, ce n’est pas la première version de Shantae et des Seven Sirens, auparavant disponible sur le service Apple Arcade.

Shantae et les sept sirènes Configuration minimale requise

Système opératif:

Processeur:

Mémoire:

Graphique:

Stockage:

DirectX:

29 mai

Nous l’avions déjà prédit au début de cette news, et bien que nous ayons déjà pu voir une autre exclusivité ci-dessus, c’est le jour qui fait vraiment de ce mois ce que Nintendo pourrait appeler un vrai “Super-May” (je sais, désolé pour la mauvaise blague), concentrant ici l’essentiel de ses prochaines sorties.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Après le grand succès de son deuxième opus, et une première version limitée à la génération précédente de consoles Nintendo, la société a finalement décidé de rééditer une version complètement remasterisée et rééditée de ce J-RPG d’action-fantasy.

Et c’est qu’en plus du saut graphique clair, nous aurons également la remasterisation complète de sa bande-son, ainsi que l’inclusion d’un nouvel épilogue, et des mécanismes de jeu plus polis et accessibles.

Collection XCOM 2

Après son premier passage sur PC, cette collection arrive enfin sur Nintendo Switch non seulement avec le jeu de stratégie au tour par tour primé XCOM 2, mais aussi avec ses extensions War of the Chosen et quatre packs de contenu téléchargeables: Warrior of the Resistance, Sons of Anarchy, Alien Hunters et Shen’s Last Gift.

Borderlands Legendary Collection

Une autre grande collection qui s’ajoute aux prochaines versions de Switch est la boîte de vitesses et le jeu de tir 2K Games, avec lesquels nous pouvons profiter et nous plonger dans les trois premiers épisodes des moteurs de recherche de caméra, y compris Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 et Borderlands: la pré-suite. Sans aucun doute, un moyen plus que parfait de se préparer à l’arrivée tant attendue de Borderlands 3 sur cette console.

BioShock: la collection

Mais si nous parlons de sagas classiques, cela ne pouvait pas manquer. Pas moins de 13 ans après sa première première, nous avons à nouveau le plaisir d’avoir cette livraison atmosphérique d’action et de tir à la première personne, qui rejoint les prochaines versions de Nintendo Switch sous sa version remasterisée et avec BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, nous offrant ainsi l’aventure complète.

Et c’est que peu importe combien d’années passent, c’est une saga largement recommandée pour les anciennes connaissances et les nouveaux joueurs.

Fast & Furious: Crossroads

Loin des simulateurs réalistes omniprésents, il y a encore de la place pour les jeux de conduite d’arcade et les compétitions à grande vitesse. Et qui de mieux représenter cette prémisse que la saga Fast & Furious elle-même, qui, inspirée par les livraisons de films, nous offre un titre bourré d’action, une sélection très diversifiée de véhicules et des visages familiers.

Faites partie de la famille et prenez le volant de votre PC, PS4 ou Xbox One.

Fast & Furious: Crossroads Minimum Requirements

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7-3770 (Quadra-Core 3,4 GHz) ou AMD FX-8350

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 680 ou AMD Radeon R9 280X

Stockage: 50 Go d’espace disponible

DirectX: version 11

Je veux dire

Autres matchs retardés

Le dernier d’entre nous: Partie II

Après un premier retard qui a relégué sa date de lancement jusqu’à fin mai, et malgré les efforts incroyables et les heures de travail prolongées des garçons de Naughty Dog, enfin la situation avant COVID-19 semble avoir conduit à un nouveau retard pour cette suite d’action mettant en vedette la désormais adolescente Ellie.

Cependant, en dehors du refroidissement lui-même que ce nouveau délai signifie pour les fans, nous devons maintenant ajouter d’autres préoccupations majeures telles que la récente fuite massive de contenu, qui, en plus de certaines scènes du jeu, aurait également divulgué la fin de cet épisode.

Donc, si tout se passe comme prévu, The Last of US Part 2 ne sortira pas sur PS4 avant juin prochain. Sans vouloir frivoliser la situation, il est tout de même ironique de voir comment ce jeu de survie tente de rester debout encore et encore face à une pandémie mondiale.