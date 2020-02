Prochaines sorties: jeux de mars 2020

Une fois tous les quatre ans, nous avons une journée supplémentaire au mois de février, au moins dans notre cas, nous aimons profiter de nos jeux et les rattraper. Bien que chaque fois c’est une tâche plus titanesque de voir la quantité de titres qui nous attendent entre les prochaines sorties de cette année.

Mais il est encore tôt pour se pencher sur ces mois, car avant avril, nous avons encore mars, qui promet beaucoup de titres et l’un de ceux que nous considérons le jeu le plus attendu entre les prochaines sorties de l’année. Vous ne savez toujours pas de quoi nous parlons?

Ensuite, nous laissons la liste complète avec les prochaines versions datées et confirmées pour le mois prochain, trié chronologiquement selon votre date de départ.

3 mars

Malédiction des dieux morts

Nous ouvrons cette liste de versions à venir avec un pari curieux de Focus Entertainemnt, et un robot de donjon qui parie sur un nouveau système de combat basé sur des malédictions sur notre personnage qui nous donnera des compétences à double tranchant qui nous feront adopter une approche beaucoup plus tactique que le modèle classique “courir et tuer” de ces titres.

Disponible exclusivement sur PC, ce jeu sera accessible en accès anticipé via Steam, bien que son prix final n’ait pas été confirmé pour le moment.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel Core i3-2125 ou AMD FX-4100

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R7 370

Stockage: 2 Go d’espace disponible

The Division 2: Warlords of New York

Prolonger l’histoire principale de tir à la troisième personne À l’origine, ce DLC proposera une histoire parallèle dans laquelle, alors que The Division travaillait pour sécuriser la ville de Washington, DC, d’autres villes emblématiques comme New York faisaient face à des ombres différentes.

Comme la livraison d’origine, cette extension sera disponible pour PC via Ubisoft Store (ou UPlay) et Epic Games Store, ainsi que sur PS4 et Xbox One, en étant en mesure de le pré-acheter dans le Microsoft Store au prix de 59,99 € partagés sur toutes les plateformes.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 SP1

Processeur: Intel Core i5-2500K ou AMD FX 6350

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 280X

Stockage: 50 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 11, connexion haut débit

6 mars

Pokémon Mysterious World: équipe de sauvetage DX

Devenez un Pokémon et créez votre propre équipe de sauvetage avec des membres tels que Pikachu, Évoli et Charmander, pour sauver le monde tout en explorant des territoires mystérieux dont la structure change à chaque fois que vous y entrez.

Disponible exclusivement pour Nintendo Switch, nous pouvons le trouver via le Nintendo eShop et d’autres distributeurs sous un prix de base de 59,99 euros.

Oui, votre grâce

Dans ce jeu de rôle et gestion du royaume, les pétitionnaires arriveront à chaque tour dans la salle du trône pour leur demander conseil et assistance. Pour ce faire, nous devons prendre des décisions compromettantes comme pour les aider à résoudre leurs problèmes ou conserver des ressources pour des questions plus importantes. Et c’est que les alliés et les fournitures seront limités.

Disponible exclusivement sur PC, ce jeu sera accessible via Steam, bien que son prix final n’ait pas encore été confirmé. Malheureusement, ce jeu sera le seul dans cette liste de versions à venir qui ne comportera pas de sous-titres espagnols ou de doublage.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel Core i5

Mémoire: 2 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 550 ou équivalent AMD

Stockage: 657 Mo d’espace disponible

Autres: DirectX 10

11 mars

Ori et la volonté des mèches

La suite attendue des créateurs du célèbre jeu de action et plateformes Ori et la forêt aveugle, où nous nous embarquerons dans une aventure totalement nouvelle dans un monde immense plein de nouveaux amis et ennemis qui prennent vie grâce à un travail de conception artisanale impeccable et une bande sonore totalement orchestrée.

En tant que l’une des grandes exclusivités de Microsoft, ce jeu fera une première en première mondiale sur PC et Xbox One via le Microsoft Store et Steam sous un prix de 29,99 euros. Cependant, il est prévu que le jeu atteindra également d’autres plates-formes dans les mois à venir, tout comme sa livraison précédente.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows XP

Processeur: Intel Core2 Duo E54000 ou AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 240 ou AMD Radeon HD 6570

Stockage: 8 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 9

13 mars

Nioh 2

Team Ninja nous apporte la suite de cette jeu d’action difficile (que nous avons déjà pu essayer lors de la dernière MGW 2019) avec quelques changements frappants dans le gameplay, qui semble être passé à une approche plus rapide et plus agile; et la conception sombre des ennemis qui maintiennent le charme de la mythologie japonaise traditionnelle du titre original.

L’une des exclusivités PS4 les plus puissantes de cette année, nous pouvons déjà la trouver disponible en pré-achat via le PS Store au prix de base de 69,99 euros.

My Hero One’s Justice 2

Basé sur le manga et l’anime à succès, la bataille pour la justice continue de nous apporter un Combat 3D encore plus vieux, plus vil et bien sûr, avec plus de cadeaux et de personnages qui seront ajoutés à l’équipe de ceux déjà présents dans leur précédent opus.

Après avoir également confirmé leurs prochaines versions pour PS4 et Nintendo Switch, pour l’instant, nous ne pouvons trouver que le jeu disponible en pré-achat pour Xbox One et PC, disponible via le Microsoft Store et Steam au prix de 69,99 et 49,99 euros respectivement.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-750 ou AMD Phenom II X4 940

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 6870

Stockage: 12 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 11

17 mars

La-Mulana 1 & 2: Édition Hidden Treasures

Découvrez une double dose d’exploration, de résolution d’énigmes et d’action mortelle avec ce pack qui récupère les titres LA-MULANA 1 et 2 dans ses premiers débuts sur consoles modernes, qui nous offraient déjà une expérience très similaire aux jeux de plateforme classiques des années 80, avec des graphismes et un thème de pixels très réussis.

Avec un atterrissage complet sur consoles, ce pack sera disponible pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

20 mars

Doom éternel

On ne peut pas dire grand chose de Doom qui n’est plus connu. Action, tir, monstres et beaucoup de sang nous attendent dans les prochaines versions de ce tir à la première personne, dont le dernier opus nous promet un détail technique et graphique vraiment exceptionnel et magnifique (à la fois stressant et effrayant).

Ainsi, nous pouvons trouver cette nouvelle livraison déjà disponible en pré-achat via le PS Store pour PS4 et le Microsoft Store pour Xbox One, à un prix de départ de 69,99 euros; En plus du PC via Steam, sous un prix de 59,99 euros.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-2400 ou AMD FX 8320

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 670 ou AMD Radeon HD 7870

Stockage: 55 Go d’espace disponible

Doom 64

Avec le nouvel épisode de Doom, ce classique classique réadapté (non remasterisé) de la Nintendo 64 arrivera également.Plates-formes répétitives, nous pouvons le trouver bientôt disponible pour PS4, Xbox One et PC, bien que pour le moment les détails sur Votre prix final.

Animal Crossing: New Horizons

Contre une partie des deux titres précédents, nous obtenons ce nouvel épisode sur simulateur de vie et de société qui est déjà devenu l’un des jeux les plus demandés par les utilisateurs de Nintendo, avec un nouveau monde paradisiaque qui nous offrira une infinité de possibilités de développement et une nouvelle communauté coopérative en ligne.

Encore une fois, sous l’exclusivité totale de Nintendo, nous pouvons le trouver disponible dans la console portable Nintendo Switch, déjà disponible en pré-achat via le Nintendo eShop à partir de 59,99 euros.

23 mars

Demi-vie: Alyx

Après l’énorme attente que Valve a engendrée avec l’arrivée possible de la Half-Life 3 tant souhaitée, nous avons finalement trouvé cette nouvelle aventure en réalité virtuelle développé à l’aide du moteur graphique Source 2, successeur de la source originale que nous avons vue dans Half-Life 2. Donc, l’histoire ne continuera pas à partir de l’extrémité ouverte du dernier épisode, mais se concentrera sur l’expansion de nouveaux détails sur l’histoire d’Eli et Alyx.

C’est sans aucun doute l’une des prochaines sorties les plus attendues non seulement pour le mois, mais même pour l’année, et peut-être la décennie.

Promettant une expérience de jeu unique, ce titre arrivera exclusivement pour PC via Steam, sous un prix de 44,99 euros, et une utilisation obligatoire d’un système de réalité virtuelle compatible.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire: 12 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Stockage: non confirmé

24 mars

Lunes de folie

Un jeu de terreur à la première personne dans laquelle l’histoire revêt une grande importance et dans laquelle l’exploration scientifique de Mars se mêle aux horreurs surnaturelles du monde de la fantaisie sombre déjà classique créé par Lovecraft.

Auparavant sorti sur PC, ce jeu reviendra enfin entre les prochaines sorties pour faire le saut vers les consoles PS4 et Xbox One, et peut déjà le pré-acheter via le Microsoft Store au prix de 29,99 euros.

Bord de saignement

Présenté lors du dernier E3 de 2019, on retrouve un tireur à la troisième personne axé sur le domaine multijoueur compétitif, offrant des personnages et un style de dessin très colorés et quelque peu caricaturaux, avec des caractéristiques très marquées pour tous ses personnages.

Ainsi, à la suite de l’achat de Ninja Theory par Microsoft et Xbox Studios, ce jeu arrivera exclusivement sur PC et Xbox One, disponible via le Microsoft Store et sur d’autres plateformes telles que Steam, où nous pouvons déjà le pré-acheter sous Un prix de 29,99 euros.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7

Processeur: Intel i5 4430 ou AMD FX 8350

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD Radeon 7950

Stockage: 15 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 11, connexion Internet haut débit

26 mars

Au fond du lapin

Une aventure au pays des merveilles avant l’arrivée d’Alice, dans laquelle nous guiderons une jeune femme à la recherche de son animal de compagnie perdu à travers divers puzzles et énigmes, découvrir des secrets et prendre des décisions sur l’histoire en cours de route.

Il s’agit d’une livraison uniquement compatible avec les systèmes PC VR (Valve Index, HTC Vive et Oculus Rift), ainsi qu’avec le système PS VR PS4. Pour le moment, les détails de son prix de départ sont inconnus.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200 ou AMD FX4350

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GTX 960 (VRAM 4 Go) ou AMD Radeon R9 290

Stockage: 1,3 Go d’espace disponible

27 mars

One Piece: Pirate Warriors 4

Inspiré des classiques pirater et couper de la saga Dynasty Warriors, et en ajoutant bien plus de pouvoirs et de capacités visuels, cette fois nous prendrons le contrôle de cette équipe de pirates pour nous frayer un chemin à travers les énormes hordes d’ennemis parmi lesquels les unités d’élite incarnées par les principales se démarqueront. antagonistes des mangas

Avec un déploiement complet, nous serons bientôt en mesure de trouver le jeu disponible pour les consoles PS4, Xbox One et Nintendo Switch, où nous pouvons déjà le pré-acheter à partir de 59,99 €; En plus du PC via Steam, où nous le trouverons à un prix légèrement inférieur à 49,99 euros.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel Core i5-2300 ou AMD FX-4350

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Stockage: 40 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 11, connexion Internet haut débit

Mots perdus: au-delà de la page

Ongle Aventure sur une plateforme 2D avec une nouvelle narration, où les joueurs, en plus de progresser dans les différents scénarios, doivent interagir avec les différents mots qu’ils trouveront, résoudre des énigmes et démêler l’histoire à mesure que nous avançons.

Retardé depuis sa première date de sortie, Lost Words deviendra enfin le premier jeu inédit qui arrive sur la console de streaming Google Stadia.

Saints Row 4: réélu

La livraison folle de ce retour bac à sable d’action et d’humour pour adultes dans lequel nous incarnerons un président omnipotent des États-Unis qui doit sauver la Terre de l’empereur Zinyak avec l’aide de ses super pouvoirs et de nombreuses armes étranges.

En rejoignant l’équipe de jeux adaptés à la console portable Nintendo Switch, nous pouvons déjà le pré-acheter via le Nintendo eShop au prix de base de 39,99 euros.

31 mars

Persona 5 Royal

Partage de l’intrigue principale et des personnages de la tranche principale déjà publiée sur Nintendo Switch et PS4, nous trouvons une version améliorée du JRPG homonyme, qui comprendra du nouveau contenu en tant qu’histoire supplémentaire ainsi que de nouvelles zones, missions et même des fins alternatives explorables.

Atterrissant temporairement en exclusivité sur PS4, nous pouvons déjà pré-acheter le jeu via le PS Store, pour un prix de 59,99 euros.

Mount and Blade 2: Bannerlord

La suite attendue du célèbre simulateur de combats médiévaux en temps réel et en rôle, Mount & Blade: Warband, qui nous prendra il y a 200 ans par rapport à sa livraison précédente, élargissant à la fois le système de combat détaillé et le monde fantastique de Calradia lui-même.

Disponible exclusivement sur PC, ce jeu sera accessible en accès anticipé via Steam, bien que son prix final n’ait pas été confirmé pour le moment.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel Core i3 8100 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire: 6 Go de RAM

Graphiques: Intel UHD Graphics 630 ou NVIDIA GeForce GTX 660 (VRAM 2 Go) ou AMD Radeon HD 7850 (VRAM 2 Go)

Stockage: 60 Go d’espace disponible

Le complexe

Utilisé pour voir comment des technologies telles que le CGI et la capture de mouvement ont ouvert une nouvelle porte au réalisme dans les prochaines versions, rien ne vaut la vraie interprétation des protagonistes humains. Quelque chose que nous pouvons voir plus que clair dans cette petite aventure graphique, qui plus qu’un jeu lui-même, pourrait vraiment être considéré un film interactif.

Disponible pour toutes les plateformes, nous pouvons trouver ce titre sur les consoles PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam, bien que pour le moment son prix n’a été confirmé pour aucune d’entre elles.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 7 (32 bits) // Mac OS X 10.12 (64 bits)

Processeur: Tout Intel Core i3 ou AMD A6 à 2,4 GHz // Tout Intel Core i5 à 2,4 GHz

Mémoire: 2 Go de RAM // 4 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 5750

Stockage: 11 Go d’espace disponible

Autres: DirectX 11