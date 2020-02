production bloquée en raison d’un coronavirus

En peu de temps, nous sommes devenus le cinquième pays au monde par le nombre d’infections à coronavirus. Nous sommes passés de 3 cas officiels à près de 80 (l’heure de sortie de l’article sera également augmentée). Cela dit, il y a un autre pays qui a récemment connu une dangereuse augmentation des infections, le Corée du Sud. En raison de la situation qui se crée dans le pays asiatique, Samsung a décidé de bloquer la production du Galaxy Z Flip.

L’usine coréenne dédiée à la production du smartphone pliable de deuxième génération, Gumi, a été temporairement bloqué. Le blocus ne devrait durer que quelques jours. La raison principale est la confirmation que l’un des employés avait été infecté par le virus en question, Covid-19.

La reprise de la reproduction a été fixée au 25 février, sauf dégradation drastique. Le retour au travail sera toujours graduel et affectera les premières ventes du smartphone. La disponibilité était déjà limitée et a récemment été observée en Inde. Les fans de la marque devront attendre encore quelques jours pour mettre la main sur l’appareil.

Galaxy Z Flip

La production retardée n’affectera que le flip Galaxy Z et pas d’autres modèles de la société mère car le centre industriel de Gumi n’est pas le plus grand et n’est actuellement utilisé que pour ce modèle; en partie aussi pour la Galaxy Fold, le smartphone pliable d’origine Samsung. En tout état de cause, la clôture de deux / trois jours a été faite pour permettre créer des mesures appropriées pour contrôler les travailleursi.