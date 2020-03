production d’iPhone 12 «dans les délais»; des doutes subsistent sur la chaîne d’approvisionnement

Il y a eu beaucoup de spéculations récemment sur la question de savoir si Apple devra ou non retarder la production de l’iPhone 12, en raison de difficultés de la chaîne d’approvisionnement ou de la crainte que la demande ne soit pas là d’ici l’automne.

Un nouveau rapport indique aujourd’hui que la production de l’iPhone 12 de Foxconn reste conforme au calendrier, bien qu’il subsiste des doutes quant aux fournisseurs en amont en ce qui concerne la production de masse en été…

Contexte

Les doutes se sont cristallisés la semaine dernière lorsqu’un rapport de Nikkei a indiqué qu’Apple envisageait de retarder le lancement au-delà de septembre.

Apple envisagerait de retarder son calendrier de lancement prévu pour la gamme d’iPhones de prochaine génération. L’iPhone 5G, communément appelé la série «iPhone 12», devait apparemment être expédié en septembre selon un rapport de Nikkei.

Cependant, le climat mondial actuel a conduit Apple à discuter de l’opportunité de retarder le téléphone de quelques mois. En plus des contraintes évidentes d’approvisionnement, Apple aurait craint que la demande des clients pour un nouveau téléphone phare soit faible, car le coronavirus a affecté la confiance des consommateurs et les dépenses.

Le fait que le fabricant d’iPhone «envisageait» cette possibilité ne serait pas une surprise, mais une affirmation spécifique du rapport a été contredite plus tard dans la semaine: les fournisseurs de cartes de circuits imprimés ont été invités à retarder la production.

Les fabricants de PCB de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement des iPhones 5G ont démenti les informations selon lesquelles il leur aurait été demandé de reporter la production en volume de deux mois, ce qui devrait retarder le lancement des appareils de nouvelle génération d’Apple au milieu de la pandémie de coronavirus, selon des sources du secteur.

Un rapport du week-end a suggéré une troisième possibilité: qu’il y ait eu des retards, mais pas définitifs.

La montée en puissance de la production de nouveaux téléphones fonctionnant avec les réseaux 5G de prochaine génération a été reportée, a déclaré cette personne, bien qu’il soit toujours possible que les téléphones 5G puissent être lancés comme prévu à l’automne.

Dernier rapport de production de l’iPhone 12

Un article de Bloomberg dit aujourd’hui que Foxconn, au moins, reste sur la bonne voie.

Les signes sont que la fabrication centrée sur la Chine d’Apple – dont Hon Hai [Foxconn] est la cheville ouvrière – revient lentement sur la bonne voie. Les prochains iPhones dotés de capacités sans fil 5G devraient être lancés à l’automne, en partie parce que la production de masse ne devrait pas commencer avant l’été, ont déclaré des gens familiers avec la matière.

Cependant, il continue à dire que l’assembleur d’iPhone dépend bien sûr d’une chaîne d’approvisionnement en amont massive de composants, et on ne sait pas s’ils seront tous en mesure de faire face à des volumes de production de masse.

Pourtant, le type d’assemblage dans lequel Foxconn se spécialise n’est qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple: la société américaine et ses partenaires passent des mois, voire des années, à s’approvisionner en composants dans le monde entier et toute interruption de ce réseau complexe pourrait retarder les futurs appareils.

Tout cela est une façon de dire que nous sommes toujours en attente pour le moment.

Foxconn profite d’une baisse

La pièce indique que les bénéfices de Foxconn ont chuté de 6% l’année dernière, probablement en raison de la baisse de la demande causée par les tarifs américains imposés par l’administration Trump. On ne sait pas encore quel impact la perturbation du coronavirus a eu.

Hon Hai, qui tire la moitié de ses revenus de la fabrication d’iPhone et d’autres appareils pour Apple en Chine, avait dû faire face à la hausse des tarifs américains sur ses produits avant même que Covid-19 n’ait étouffé la demande d’électronique. Connue également sous le nom de Foxconn, la société a déclaré qu’elle avait résolu les pénuries de main-d’œuvre et qu’elle avait maintenant retrouvé sa capacité saisonnière normale, mais il reste à voir comment elle s’est comportée au cours du trimestre de mars, lorsque l’épidémie a été déclarée pandémie et que les fermetures gouvernementales ont infligé des chocs sans précédent à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

