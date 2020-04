Profitez de tous les avantages du répondeur Movistar

Combien de fois n’avez-vous pas eu à vous concentrer sur un appel actif et soudain, vous avez un autre appel entrant auquel vous ne pouvez répondre pour rien au monde? Et combien d’autres vous inquiètent parce qu’ils vous ont appelé et ne vous ont laissé aucun message? Eh bien, c’est fini, avec le répondeur Movistar, vous pourrez surveiller les messages qui vous laissent sur le téléphone ou recevoir l’avis qu’ils n’en ont pas laissé.

Maintenant, ce n’est pas que c’est un travail d’un autre monde mais il vous faudra vous conformer à certaines étapes pour profiter de ce service.

Que devez-vous faire pour activer le service Movistar Answering?

Aujourd’hui, tout ce dont le numérique a besoin pour taper des codes et des chiffres et, bien, le service de réponse Movistar ne devait pas être l’exception à cette règle. Au contraire, la règle est la base d’un meilleur service.

Si vous souhaitez activer ou désactiver ce service, vous devez faire attention à ce qui suit. Si votre connexion est établie par fibre optique, pour activer le service de réponse de Movistar, vous devrez mettre en place des raccourcis:

Tout d’abord, vous devez composer le * 10 # si votre but est de renvoyer l’appel si vous n’y répondez pas et si vous souhaitez le renvoyer au cas où la communication ne serait pas établie, alors vous devez composer le * 9998.

Si vous souhaitez désactiver le service, procédez comme suit:

Vous devez composer le # 10 # si vous ne répondez pas aux appels.

Si vous n’avez pas communiqué, la dérogation se poursuit en composant les touches # 9888.

S’il s’avère que votre connexion ne se fait pas par fibre optique et si vous souhaitez activer le service Movistar Answering, vous devez prendre soin de:

Pour l’activer, appuyez sur les touches * 10 # de votre téléphone.

Pour le désactiver, vous devez appuyer sur les chiffres # 10 #.

Un autre avantage de ce service est que vous pouvez donner votre touche personnelle au répondeur de Movistar

Quelle est donc la procédure pour personnaliser le service de répondeur MoviStar? Tout d’abord, allez dans le menu Options personnelles du service de réponse et à partir de là, vous pouvez entrer les éléments qui feront la configuration ou la personnalisation du service. Vous pouvez enregistrer votre propre message de début d’appel, c’est comme votre message de bienvenue.

De là, vous pouvez (et devez) modifier le code d’accès personnel (le code d’origine est 0000). Il s’agit de pouvoir accéder au système pour récupérer n’importe quel message même si le téléphone à partir duquel vous appelez n’est pas le vôtre.

Vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle le service communique avec vous, même pour les instructions.

Alertes de nouveaux messages

Comme pour de nombreux types de téléphones, l’indicateur que vous avez de nouveaux messages sur le répondeur Movistar est principalement une lumière clignotante, mais il peut également s’agir d’un message sur l’écran LED du téléphone. L’un ou l’autre indicateur s’éteint au moment où vous entendez le message.

D’autre part, vous avez la possibilité de définir deux heures différentes sur le répondeur (selon qu’il s’agisse de jour ou de nuit) pour qu’il appelle votre téléphone ou une autre ligne fixe que vous indiquez, et vous avertisse que vous avez de nouveaux messages stockés.

De même, vous avez la possibilité de configurer une ligne fixe de n’importe quel opérateur mobile pour vous envoyer un SMS vous informant que vous avez des messages sur le répondeur Movistar.

Comment écoutez-vous les nouveaux messages?

En principe, vous avez la possibilité d’écouter vos messages depuis votre propre téléphone, la seule chose que vous devez faire est de décrocher le combiné, vous attendez environ 7 secondes et le répondeur commencera automatiquement à lire les messages accumulés. En plus de cela, vous pouvez conserver les messages qui vous intéressent et les conserver indéfiniment en appuyant sur la touche 2. Ceux que vous n’avez pas enregistrés seront supprimés après trois mois de réception.

Si vous avez un câble en cuivre ou en fibre optique, vous pouvez entrer le stockage de vos messages en tapant le numéro 1210. Vous pouvez également le faire à partir de n’importe quel autre téléphone, qu’il soit mobile ou fixe, au pays et à l’étranger. La procédure consiste à appeler votre numéro et dès que le message d’accueil démarre, vous l’interrompez en appuyant sur la touche * (astérisque). Vous composez immédiatement votre mot de passe et vous pouvez écouter vos messages.

Pour des raisons de sécurité, si vous n’avez pas modifié le code d’accès initial (0000), vous ne pourrez pas profiter de cette option.

Fonctions supplémentaires de votre répondeur Movistar

Si nécessaire, vous pouvez envoyer un message vocal (Messenger) directement au service de réponse téléphonique de la personne que vous appelez, et si votre téléphone sonne comme un avantage supplémentaire, vous pouvez envoyer le même message à dix personnes en même temps. Vous avez également une fonction appelée Réponse immédiate du répondeur qui vous permet de renvoyer les appels qu’ils ont passés et pour lesquels ils vous ont laissé des messages, sans avoir à taper leurs numéros respectifs.

Vous avez encore quelques possibilités: comment vous inscrire et comment vous désinscrire de votre répondeur?

Dans le cas où votre connexion est établie par fibre optique:

Si vous souhaitez vous inscrire dans la boîte aux lettres de votre répondeur, vous devez composer les chiffres * 10 # au cas où vous n’auriez pas eu de communication.

Dans le cas contraire, que vous avez eu la communication, alors il vous correspond à composer * 9998

S’il s’agit de demander le retrait, il vous suffit de:

Appelez le 1004 et lorsque vous obtenez une réponse, dites: «descendez du répondeur».

Maintenant, si vous n’avez pas de fibre optique:

Si vous allez vous inscrire dans votre boîte vocale, composez les touches * 10 # de votre téléphone.

S’il s’agit plutôt de se désinscrire, appelez le 1004 et lorsque vous recevez une réponse, dites: “se désinscrire”.

