profitez du compte mail gratuit

Mailrelay est une entreprise espagnole leader sur le marché des plateformes de mailing. Le national, et au-delà (jusqu’à 300 000 clients) car il propose également dans d’autres pays des services très intéressants pour profiter de la marketing par courriel.

Le mailing continue d’avoir un taux d’efficacité supérieur à presque tous les outils de marketing en ligne. Cependant, toutes les entreprises ne savent pas comment en tirer le meilleur parti et finissent par abandonner une technologie bien ciblée qui est une bonne aide pour améliorer l’image de marque, augmenter les ventes et fidéliser la clientèle.

Le problème est que ce type de marketing nécessite des connaissances et des investissements. Vous devez créer et segmenter correctement une base de données; concevoir un contenu attrayant; découvrez les meilleurs jours pour expédier sans harceler les clients actuels ou potentiels et “contourner” les filtres qui peuvent convertir les communications en SPAM ou en spam.

Si la gestion réussie du marketing numérique, y compris le publipostage, reste un défi pour de nombreux fournisseurs, la difficulté augmente si nous parlons d’un petites et moyennes entreprises que vous ne pouvez pas vous permettre un budget élevé sur ce concept.

Avantages de Mailrelay

Et c’est là qu’intervient un spécialiste comme Mailrelay qui propose un compte gratuit qui permet un volume d’envois jusqu’à 75 000 e-mails mensuels et la gestion de up 15 000 contacts. Est le le plus grand compte gratuit Secteur postal espagnol et comprend des avantages supplémentaires tels que:

Aucune publicité incluse dans les newsletters.

Aucune limitation des expéditions quotidiennes.

Sans limitation de fonctionnalités (concernant le compte de paiement).

Avec support technique

Fonctionnalités Mailrelay

Mailrelay offre un certain nombre de fonctionnalités à considérer si vous souhaitez améliorer le marketing en ligne par e-mail, parmi lesquelles les suivantes se distinguent:

– Support technique. Disponibles par e-mail, chat et téléphone, même les comptes gratuits disposent d’un support technique spécialisé et personnalisé, qui résout toutes les questions qui pourraient survenir.

– La technologie. Même les comptes gratuits ont la meilleure technologie d’expédition, y compris l’algorithme Smartdelivery qui améliore les résultats des envois à chaque envoi effectué.

– Économie. Mailrelay a des prix très bas si vous souhaitez améliorer le compte gratuit.

– Pas de publicité. Même les comptes gratuits n’incluent pas de publicité, ni de logo, ni de lien dans le pied de page. Des newsletters et des campagnes e-mail vous seront envoyées au fur et à mesure de votre conception.

– Éditeur HTML simple. Facile et rapide à utiliser (similaire à celui utilisé par WordPress ou autre CMS) pour préparer l’e-mail et vérifier le niveau de SPAM sans connaissance préalable.

– Segmentation dynamique. Mailrelay offre de nombreuses fonctionnalités avancées avec l’éditeur de formulaire d’abonnement, un répondeur automatique gratuit et des automatisations de messagerie. Modèles de newsletter gratuits, serveur smtp, tests A / B, RSS, API, filtres, envois planifiés, un contrôle de rebond qui nettoie automatiquement votre liste d’abonnés et un long etc.

Vous souhaitez augmenter les ventes et fidéliser vos clients et ne trouvez pas de moyen de booster votre marque? Vos e-mails ne fonctionnent pas car ils se retrouvent dans les bacs anti-spam? Vous cherchez à vous lancer dans cet “art” du mailing et vous ne savez pas par où commencer ou vous n’avez pas assez de budget? Vous souhaitez améliorer les résultats de vos services de marketing digital?

La solution est au clic de la souris avec la création d’un compte totalement gratuit avec Mailrelay, sans aucun engagement, sans inclure les cartes de crédit ou tout autre mode de paiement, uniquement avec un nom et un compte de messagerie. Essayez-le gratuitement!