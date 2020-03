Project Maverick: le prochain jeu Star Wars d’EA fuit

Projet Maverick C’est le nom du prochain jeu Electronic Arts basé sur l’univers Star Wars. Ou du moins c’est ce qui s’est infiltré dans les réseaux et auquel plus d’un média spécialisé donne du crédit.

Comme on dit dans TechSpot, l’année dernière, il avait déjà été révélé qu’EA développait quelques titres Star Wars, dont rien d’autre n’a été appris. Eh bien, le projet Maverick pourrait être le premier, bien qu’il n’ait pas été révélé beaucoup plus. Pas même de quoi il s’agit.

A Kotaku, ils ont pu confirmer qu’effectivement le jeu est en cours, en charge de l’étude Motive, qu’Electronic Arts a créée pour développer de nouvelles franchises d’aventure parmi lesquelles Project Maverick pourrait être labellisé, même si la seule chose qu’ils ont publiée jusqu’à présent était Star Wars: Battlefront II en 2017, qui oui Il est basé sur Star Wars, mais ce n’est ni une aventure ni une nouvelle franchise.

Quoi qu’il en soit, Project Maverick semble très réel, qu’il s’agisse ou non d’une aventure – ce qui serait souhaitable: les aventures et les RPG sont les meilleurs que l’univers Star Wars se soit donné aux loisirs électroniques – et il finit par appeler Project Maverick ou pas, cela ne semble pas très cohérent non plus. À Kotaku, ils l’encadrent un projet “plus petit et plus insolite” de ce que EA produit habituellement, nous verrons donc.

Bien sûr, le référent Star Wars: Battlefront II n’encourage pas l’optimisme. S’ils vont dans ce sens, mauvais signal, car tout le fanatisme du monde ne peut pas surmonter selon quelles pratiques, qui deviennent malheureusement un standard de l’industrie avec de tels titres basés sur des franchises à succès. Ce sera un nouveau test décisif pour EA, qui, comme vous pouvez le voir, conserve la faveur de LucasArts.

Nous attendons plus de détails sur ce projet Maverick lors de la prochaine conférence à laquelle Electronic Arts sera présenté, que ce soit le vôtre ou l’E3 lui-même … si le coronavirus le permet.