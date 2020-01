Project Xehanort, nouvelle expérience mobile Kingdom Hearts, prévue pour le printemps 2020

Tout comme il l’avait annoncé, Square Enix a annoncé mercredi un nouveau titre. Le projet, temporairement surnommé «Project Xehanort», est une nouvelle «expérience» pour iOS et Android qui devrait être lancée au printemps 2020.

La nouvelle est venue directement d’un nouveau compte Twitter créé pour le projet (justement appelé @projectxehanort). Le premier tweet a annoncé le projet, ainsi qu’un concours pour les utilisateurs de “Devinez le nom”.

Bienvenue sur la page Twitter officielle de “Project Xehanort”, une toute nouvelle expérience KINGDOM HEARTS prévue pour le printemps 2020!

Découvrez notre campagne Twitter “Devinez le nom” sur le site Web du projet Xehanort: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN

– Projet Xehanort (@projectxehanort) 23 janvier 2020

Si vous souhaitez participer au concours, vous devez suivre le compte, tweeter votre supposition et inclure le hashtag #KHNameContest. (Je suppose que Kingdom Hearts: Union Xehanort X Lambda 4.5 of Hope.)

Peu d’autres détails étaient disponibles. Tout ce que nous avons, c’est une capture d’écran. C’est peut-être un indice?

Ce n’est pas la première incursion de la série dans le mobile. Plus récemment, il y avait Kingdom Hearts Union Cross, qui a fonctionné comme une préparation à la sortie de Kingdom Hearts 3 en permettant aux joueurs de découvrir le jeu sur mobile. Ils pouvaient jouer avec des amis en temps réel, rencontrer des personnages familiers et créer leur propre avatar. Il a également ajouté plus tard des mini-jeux Classic Kingdom de Kingdom Hearts 3. Il a fini par servir d’entrée réelle dans la série, introduisant des détails qui étaient exclusivement disponibles dans l’application mobile.

C’est un jeu gratuit avec des achats intégrés, donc nous pouvons deviner que quelle que soit cette nouvelle “expérience” (ce n’est pas spécifiquement appelé un jeu), elle suivra une stratégie similaire. Nous serons sûrs de vous tenir au courant dès que des informations plus réelles seront disponibles.

