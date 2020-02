Projet FPS de Riot Games Un titre officiel probablement révélé par une marque de commerce

Une récente marque déposée par Riot Games a révélé le titre de leur jeu de tir à la première personne compétitif très attendu précédemment intitulé Projet A. La marque appelle ce projet Valorant, et suggère que Riot est impatient de le faire avancer en tant que produit hautement compétitif et axé sur les eSports.

Le projet A a été initialement taquiné lors du livestream de la célébration du 10e anniversaire de Riot, avec le prochain TCG de Riot, Legends of Runeterra, et le jeu sur console et mobile League of Legends, Wild Rift. Parallèlement au projet A alors intitulé, Riot a taquiné divers autres projets sans titre tels qu’un ARPG ainsi que leur jeu de combat tant attendu, qui, selon les rumeurs, existe depuis plus de trois ans. Enfin, ils ont révélé une série télévisée autoproduite intitulée Arcane.

En relation: Les armes du nouveau personnage de League of Legends Aphelios sont très intéressantes

Maintenant, un rapport de Respawn First a révélé que Riot Games a déposé une marque de commerce qui pourrait enfin nommer leur prochain projet FPS. La marque de commerce de Valorant a été déposée le 20 février 2020 et est toujours en instance. Une page Twitter du jeu, @PlayValorant, avait déjà amassé plus de 5 000 abonnés au moment de la rédaction de ce document, dont beaucoup, y compris des streamers FPS populaires et des joueurs eSports. Les adeptes se composent principalement de personnalités Internet établies et de joueurs de jeux vidéo professionnels, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu’il s’agit en fait du projet A de Riot Games, qui a été classé comme un jeu de tir à la première personne en classe avec des combats quelque peu similaires à Counter-Strike: Global Offensive, et a déjà été testé par plusieurs joueurs professionnels de CS: GO.

Riot fait actuellement face à une action en justice pour discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail. L’entreprise pourrait payer jusqu’à 400 millions de dollars. La révélation initiale de ces événements a provoqué de nombreux débrayages d’employés et a culminé dans cette bataille juridique en cours, qui a vu le règlement initial proposé (pour dix millions de dollars) être retiré, et des développements récents montrent que ce procès pourrait ouvrir la voie à des développements plus élaborés. A l’avenir.

En plus de cela, Riot a élargi sa marque en 2020. Annonce de plusieurs jeux vidéo ainsi qu’une branche d’édition axée sur les développeurs sous le nom de Riot Forge, qui sera responsable de deux titres à venir, The Ruined King et CONV / RGENCE. Le premier est un RPG au tour par tour développé par Airship Syndicate, connu pour Darksiders Genesis. Ce dernier présente Ekko dans le décor steampunk de Zaun et semble être un jeu de plateforme d’action. Alors que Riot promet que League of Legends restera leur objectif, ces nouveaux titres suggèrent qu’ils sont impatients de se diversifier. De nombreux joueurs ont commencé à comparer cette tâche herculéenne comme Riot tentant de se tenir à côté de titans de l’industrie tels que Blizzard. Blizzard a également étendu son nom aux jeux de stratégie et aux ARPG avec des tireurs, des MOBA et des MMO. Avec Valorant, Riot tente de créer un concurrent pour Overwatch et CS: GO, les deux tireurs les plus populaires sur PC. La nouvelle décennie sera apparemment tumultueuse pour Riot, cependant, leur projet d’expansion rapide a des millions de joueurs enthousiastes pour l’avenir.

Suivant: Projet A: Commentateur CS: GO partage de nouveaux détails sur le FPS en équipe de Riot

Source: Respawn First

Zelda: Souffle de la théorie sauvage: explication des squelettes de baleines léviathan

A propos de l’auteur

Rédacteur indépendant pour Screenrant (Jeux).

Daniel est diplômé Cum Laude du Emerson College en 2019 avec un BA. Il écrit des scénarios pour des longs métrages et de la télévision depuis cinq ans et cherche non seulement à écrire mais aussi à réaliser. Avec une expérience dans l’animation et l’action en direct, ainsi que des connaissances de l’industrie, Daniel est étonnamment polyvalent en tant qu’autorité sur tous les médias. Cela s’étend au-delà du cinéma et de la télévision et entre également dans le domaine des médias interactifs, une passion pour lui depuis qu’il pouvait parler. Pour promouvoir une discussion et un partage sains, il a rejoint Screenrant en tant que rédacteur des Jeux.

En savoir plus sur Daniel Gusinski