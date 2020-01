Prolongateur Wi-Fi à 16 $, microSD à 128 Go à 13 $, vente surprise de Fire TV Stick, chargeur sans fil à 8 $, téléviseur Roku 65 ″, plus – .

Nous avons des offres quotidiennes vraiment impressionnantes à vérifier mardi, y compris quelques bonnes affaires qui correspondent ou même battent les prix du Black Friday! Les points forts incluent l’extendeur Wi-Fi TP-Link d’Amazon le plus vendu pour 15,99 $ et le modèle plus rapide amélioré pour 22,99 $, une vente folle qui réduit le Fire TV Stick 4K de 50 $ au prix Black Friday de 24,99 $ avec le code de coupon 4KFIRETV (tout le monde n’est pas éligible) , une nouvelle vente surprise qui réduit le Fire TV Stick à 34,99 $, le chargeur de recharge sans fil le plus populaire d’Anker pour 7,99 $ au lieu de 17,99 $ avec le code de réduction DMAKA258, un accord fou qui réduit le téléviseur Roku 4K 65 pouces le plus populaire de TCL à seulement 594,99 $, un montant égal une offre plus folle qui vous offre une carte microSD de 128 Go pour 15,99 $ avec une livraison Prime ou seulement 12,98 $ si vous choisissez la livraison sans précipitation, AirPods 2 pour 129 $ et AirPods 2 avec chargement sans fil pour 169 $, Ring Video Doorbell 2 refurbs pour seulement 119 $, un prix erreur qui réduit la smartwatch Fitbit Versa 2 au prix du Black Friday, un très bon casque sans fil antibruit avec une autonomie de 30 heures pour 24,99 $, le thermomètre à viande le plus vendu d’Amazon pour seulement 12,99 $ et mo ré. Découvrez toutes les meilleures affaires de mardi ci-dessous.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: AP / Shutterstock

.