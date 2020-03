Prometheus Deleted Scenes Explained The Alien Prequel Better

Tout en étant visuellement magnifique avec des performances puissantes de sa distribution, l’accent mis sur les visuels et les thèmes mythologiques, Prométhée a laissé de nombreux fans avec plus de questions que de réponses concernant la trame de fond. Heureusement, la sortie Blu-Ray suivante contenait des scènes supprimées qui ont contribué à développer certaines informations non incluses dans la sortie en salles.

Avec Prometheus en 2012, le réalisateur Ridley Scott est revenu dans la franchise Alien pour la première fois en plus de trente ans. Une préquelle de l’horreur gothique originale de Scott en 1979 dans le blockbuster spatial Alien, le film a mélangé science et mythologie pour explorer les origines des redoutables xénomorphes. Complétant complètement la trame de fond établie à l’époque, Prométhée a retracé la création des xénomorphes jusqu’aux Ingénieurs, une mystérieuse race d’extraterrestres qui ont utilisé leur goo noir génétiquement modifié pour créer des armes vivantes et vivantes sur divers systèmes planétaires à travers la galaxie.

Même avec toute cette construction mondiale choquante, la créature bleue aperçue éclatant de la poitrine d’un ingénieur dans les derniers instants du film s’est révélée être un prototype xénomorphe surnommé le diacre. Ce ne sera qu’à la sortie d’Alien: Covenant cinq ans plus tard que l’origine complète des xénomorphes sera révélée. Il s’avère que les xénomorphes originaux étaient l’œuvre de l’androïde David voyou, joué par Michael Fassbender, qui considérait les humains et les ingénieurs comme génétiquement inférieurs et s’était appuyé sur le travail des ingénieurs pour créer l’organisme parfait.

Pourquoi les scènes supprimées de Prométhée expliquent mieux la préquelle d’Alien

À partir du début, il y a une version élargie de l’ouverture du film où un ingénieur solitaire se tient sur un bluff ingérant une substance noire qui provoque la désintégration de son corps et son ADN pour semer les eaux de la planète. La scène supprimée montre plusieurs autres ingénieurs debout à proximité, révélant qu’il s’agit d’un type de cérémonie sacrificielle par opposition à une poursuite purement scientifique. Bien que cela puisse sembler une petite différence en termes d’écran, cela en dit long sur la nature et la culture des ingénieurs. La scène a été coupée pour rehausser le mystère des ingénieurs.

Une autre scène supprimée est une séquence de flashback se déroulant sur terre. Il montre le mystérieux bienfaiteur de la mission, Peter Weyland (Guy Pearce), allongé sur un yacht avec de jeunes femmes lui donnant du raisin pendant que David regarde de près. Ce n’est pas une mince affaire de deviner que Weyland se considère comme quelque chose d’un Dieu.

Ce thème revient dans une scène supprimée plus tard impliquant un ingénieur ressuscité parlant avec Weyland, qui s’est révélé être très vivant. Avec David agissant en tant qu’interprète, il est révélé que l’expédition entière était une couverture pour la mégalomanie de Weyland malade et âgée. Cette scène martèle le thème mythologique de Prométhée, à savoir les conséquences de jouer à Dieu et la quête de l’immortalité, faisant allusion à tout du mythe grec qui donne au film son nom à l’histoire du monstre de Frankenstein.

