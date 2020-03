promo jusqu’à 50 Go pour tout le monde

Être derrière la compétition est devenu une habitude pour Vodafone, mais pas en termes de classement. L’opérateur continue en effet à occuper la première place en Europe parmi les opérateurs mobiles, malgré le fait que de nombreux utilisateurs soient partis ailleurs.

L’objectif du prestataire anglo-saxon est désormais de les reprendre mais devra faire face à une réalité désormais bien établie dans l’organigramme téléphonique italien. Il s’agit iliad, le manager que personne ne croyait pouvoir profiter de ces avantages avant même d’avoir 2 ans. Vodafone a vu de nombreux utilisateurs fuir juste pour épouser cette nouvelle réalité, mais maintenant l’histoire pourrait changer. En effet, la société a lancé ses trois meilleures offres du marché, ce qui permettra donc aux utilisateurs de revenir à la base.

Vodafone surprend la concurrence avec ses minutes spéciales à des prix jamais vus auparavant

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois