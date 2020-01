promo sur FreeBuds 3, Watch GT et Huawei Video

Saint Valentin est sur nous. Vous cherchez un cadeau pour votre petite amie ou pour lui, mais voulez-vous éviter de tomber dans les clichés habituels? Vous avez besoin d’idées uniques et originales pour votre amoureux et, même à cette occasion, Huawei peut être votre arme secrète, avec les offres incontournables dédiées à tous les amoureux.

HUAWEI FreeBuds 3, Montre HUAWEI GT 2 et Vidéo HUAWEI: ils seront les protagonistes de cette Saint Valentin 2020. Du 24 janvier au 16 février en fait, Huawei propose des promotions avantageuses pour chaque produit et service acheté dans les magasins participant à l’initiative, dans le Milan Experience Store et en ligne.

Huawei: les meilleurs accessoires de l’écosystème pour une Saint-Valentin sans précédent

HUAWEI FreeBuds 3, les premiers vrais écouteurs stéréo sans fil à ajustement ouvert avec suppression active du bruit avancée, ils deviennent rouges pour cette occasion spéciale et sera disponible au prix recommandé de 159 € (et non 179 €). Si en plus de votre partenaire vous voulez penser à vous et vous offrir HUAWEI FreeBuds 3, la deuxième paire peut être achetée au prix avantageux de 99,90 €. Les HUAWEI FreeBuds 3 sont également disponibles en blanc céramique et noir de carbone, et garantissent une expérience d’écoute immersive et des appels audio de qualité, dans n’importe quel environnement.

Pour cette Saint Valentin, Huawei a également pensé aux amateurs de sport, avec la promotion dédiée aux Montre HUAWEI GT 2 46 MM Noir mat et gris titane, la montre intelligente qui garantit une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 2 semaines, désormais disponible avec 30 € de réduction. De plus, tous ceux qui achèteront HUAWEI Watch GT 2 46 mm et Watch GT 2 42 mm, en ajoutant seulement 1 € de plus, recevront également HUAWEI Band 2 Pro. Conçue à la fois pour lui dans la variante 46MM et pour elle dans la variante 42MM, HUAWEI Watch GT 2 est une véritable entraîneur personnel, parfait pour les activités intérieures et extérieures. moniteurs 15 modes d’entraînement différents suivre l’activité en temps réel, grâce à des systèmes de positionnement précis et une surveillance constante de la fréquence cardiaque.

Pour tous les amoureux qui, au cours d’un dîner à l’extérieur du restaurant, préfèrent une soirée pour deux sur le canapé à la maison, Huawei propose, à partir du 6 février, une promotion spéciale liée à HUAWEI Video. Ceux qui louent un film sur la plateforme de streaming propriétaire de Huawei, qui propose une large sélection de contenus, y compris les films d’amour qui ont fait l’histoire du cinéma (tels que Her, Love Secrets ou Jules et Jim), recevront gratuitement un second contenu, à déguster confortablement depuis le canapé chez soi ou en déplacement. Joyeuse Saint Valentin à vous tous!