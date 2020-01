promotion pour seulement 5,99 euros par mois pour les clients Iliad

Les dernières promotions de l’opérateur virtuel de Vodafone sont disponibles à des coûts décidément bas; et offrir aux nouveaux clients la possibilité de recevoir des quantités exceptionnelles de minutes, SMS et Giga de trafic de données 4G. Les clients Iliad qui fabriquent transfert de numéro un ho Mobile, par exemple, a une nouvelle promotion disponible: l’offre que j’ai. 5,99 €. Le tarif vous permet de recevoir chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

Promotion mobile: pour les clients Iliad et MVNO, l’offre ne coûte que 5,99 euros par mois!

La promotion I Mobile dédiée à Clients Iliad il est également disponible pour les clients qui transfèrent le numéro de certains opérateurs virtuels. En poursuivant l’activation, vous serez confronté à une charge initiale de seulement 6,99 euros, nécessaire pour recevoir la nouvelle carte SIM et payer le premier renouvellement du tarif. Ce dernier a un coût mensuel pour seulement 5,99 euros, à engager par crédit résiduel.

Les nouveaux clients ho Mobile, quelle que soit la promotion demandée, ont la possibilité de profiter des nombreux avantages offerts par l’opérateur. Le faible coût de Vodafone, en fait, inclut toujours les services importants suivants dans le coût mensuel: appel en attente, transfert d’appel, sms ho. appelés et parcourant les hotspots. De plus, il offre la possibilité de télécharger gratuitement l’application officielle et de connaître le crédit restant via le numéro gratuit 42121. Chaque mois, vous n’aurez qu’à supporter les frais de renouvellement du tarif. À cette fin, le faible coût garantit lapas de frais imprévus blocage automatique des numéros et services payants.