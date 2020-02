Propio élargit son équipe de direction; Jama embauche un PDG; Nouveau chef comptable de Nordstrom – .

Tony Titus, Shannon Eubanks et Amish Patel. (Propio photo)

– Propio, la startup de la santé et de la technologie de Seattle, a élargi son équipe de direction avec trois nouveaux ajouts:

Amish Patel, vice-président produit. Patel était auparavant vice-président de la technologie chez le fabricant de casques de football de haute technologie Vicis, qui a été mis sous séquestre en décembre. Il est le co-fondateur d’une autre startup de Seattle, Katalyst, et était un entrepreneur en résidence chez Pioneer Square Labs.

Shannon Eubanks, vice-président de l’ingénierie et des affaires réglementaires. Eubanks est un ancien cadre de L’Oreal et a passé une décennie chez Pathway Medical.

Tony Titus, vice-président du développement commercial. Titus est un autre ancien de Vicis, ayant passé près de quatre ans en tant que chef des ventes dans la startup. Il a également été cadre à Covidien, Medtronic, Masimo et Cardiac Science.

Propio est sorti du mode furtif il y a un an. L’entreprise veut revoir la vision des chirurgiens, en commençant par un système qui capture la vidéo volumétrique en temps réel en utilisant la technologie du champ lumineux.

– Archetype Entertainment, un studio de développement de jeux basé à Austin, au Texas, fondé par Renton, basé à Washington, Wizards of the Coast, a nommé Chad Robertson vice-président, directeur général du studio.

Robertson rejoint James Ohlen, vice-président, chef de studio, qui a été embauché l’année dernière. Les deux sont des anciens de BioWare, une division d’Electronic Arts. Le studio développe un jeu de rôle de science-fiction multiplateforme.

– Aegis Living, société de résidences avec services aux personnes âgées, a ajouté Nader Naini à son conseil d’administration. Naini est associé directeur chez Frazier Healthcare Partners; il travaille pour l’entreprise depuis 29 ans.

Aegis Living, dont le siège social est situé à Bellevue, dans l’État du Washington, compte actuellement 32 établissements de soins assistés et de mémoire et prévoit de doubler de taille au cours des 10 prochaines années. Naini siège également au conseil d’administration du service de soins primaires virtuels basé à Seattle fourni 98point6.

«Je suis honoré de me joindre au conseil d’administration d’Aegis Living, une organisation véritablement avant-gardiste en première ligne pour remodeler l’expérience de vie avec assistance aux aînés pour la prochaine génération de personnes âgées», a déclaré Naini.

James Pratt.

– L’entraîneur-chef James Pratt a rejoint Reverb, une société de conseil basée à Seattle qui se concentre sur les opérations humaines.

Pratt était plus récemment vice-président du développement des personnes chez Gravity Payments et a également dirigé les opérations des personnes chez Socrata. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur logiciel et a dirigé des équipes techniques chez Microsoft et HTC.

– Le fonctionnaire Kendrick Stewart a été nommé directeur adjoint du Département du commerce de l’État de Washington. Stewart a précédemment travaillé au Washington Department of Enterprise Services.

Dirigée par la directrice du commerce de l’État de Washington, Lisa Brown, l’agence compte près de 350 employés et près de 100 programmes axés sur le développement communautaire et économique.

– Jama Software, basée à Portland, en Oregon, qui crée une plate-forme de développement de produits utilisée par de grandes entreprises, a nommé Marc Osofsky comme nouveau PDG.

Plus récemment, Osofsky a été PDG d’Aberdeen, à Boston, dans le Massachusetts. Il a auparavant occupé des postes de direction dans des sociétés multinationales telles que Lionbridge et SAP. Osofsky sera basé à Boston.

Osofsky remplace l’ancien PDG Scott Roth qui a dirigé l’entreprise pendant plus de trois ans. Pendant le mandat de Roth, la société a levé 200 millions de dollars, l’une des plus importantes opérations de financement par capital-risque du Pacifique Nord-Ouest pour 2018.

– Nordstrom a nommé Michael Maher au poste de directeur comptable de la société. Maher était auparavant vice-président senior des finances et travaille pour le détaillant basé à Seattle depuis 2009.

– La chambre de commerce de la région métropolitaine de Seattle a nommé Markham McIntyre au poste de chef exécutif par intérim. Cela fait suite au départ de l’ancienne présidente et chef de la direction, Marilyn Strickland, qui a quitté le mois dernier pour se présenter au Congrès en tant que démocrate.

McIntyre, actuellement vice-présidente exécutive de la Chambre, dirigera l’association des affaires tandis qu’un comité exécutif dirigé par Diana Birkett Rakow mène la recherche d’un PDG permanent.