Propriétaires de pixels, avez-vous déjà reçu la mise à jour de janvier?

Bien que les Pixels de Google soient connus pour leur fréquence de mises à jour logicielles, de nombreux propriétaires ont eu du mal à les supprimer ces derniers mois, en particulier dans le cas du dernier Pixel 4. Suite à un déploiement particulièrement lent pour la grande mise à jour de “fonctionnalité drop” de décembre, Google a promis que janvier fournirait une mise à jour “conjointe” qui pourrait arranger les choses. Avec cette mise à jour il y a une semaine, nous sommes curieux de savoir si elle a déjà atterri sur votre Pixel.

Il était une fois, les correctifs de sécurité mensuels Pixel prenaient un certain temps pour atterrir sur les appareils. Ce bouton “vérifier la mise à jour” ne fonctionnait pas toujours. Et puis il l’a fait / n’a pas fait / n’a pas fait. Plus récemment, il semblait que nous étions de retour dans un cycle “non”, en particulier dans le cas du Pixel 4. Les propriétaires d’appareils ont eu du mal à retirer les mises à jour du dernier produit phare de Google depuis leur lancement.

Cependant, les choses semblent se retourner à partir de ce mois. Les rapports dans notre propre section des commentaires indiquent qu’un grand nombre de personnes ont vu la dernière mise à jour le jour même de son arrivée officielle – peut-être un retour à des temps meilleurs?

Avec autant de nos lecteurs ayant des appareils Pixel, regardons les chiffres. Propriétaires de pixels des appareils actuellement pris en charge (en d’autres termes, les 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 et 4 XL, mais pas les Pixel et Pixel XL 2016 d’origine), avez-vous déjà obtenu la mise à jour de janvier 2020 ?

