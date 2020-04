Protégez votre réseau Wi-Fi et tuez les intrus en quelques minutes

Le confinement provoqué par la pandémie de COVID-19 nous a obligés à rester chez nous et à L’utilisation des réseaux Wi-Fi a explosé. Notre connexion Internet sans fil a toujours été fondamentale, mais maintenant son importance s’est multipliée de façon exponentielle et nous voulons, plus que jamais, qu’elle fonctionne parfaitement.

Si vous remarquez que votre connexion Wi-Fi ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait, vous pouvez avoir certains des problèmes que nous avons vus récemment dans cet article, ou peut-être que tout cela est dû à un intrus qui a réussi à surmonter la sécurité de votre réseau et qu’il consomme toute la bande passante de votre connexion Wi-Fi.

La première chose à faire est de vous assurer que vous avez bien un ou plusieurs intrus sur votre réseau Wi-Fi. Pour le vérifier, il suffit de entrez dans votre interface de routeur (tapez 192.168.0.1 dans le navigateur) et consultez la liste des appareils connectés. S’il apparaît que vous ne pouvez pas vous identifier, vous pouvez supposer qu’il s’agit d’un intrus. Sur les routeurs AVM FRITZ! Box nous avons une interface très simple et complète qui nous permettra d’identifier et d’éliminer les appareils inconnus dans notre réseau Wi-Fi.

N’oubliez pas que vous pouvez également utiliser des applications comme Observateur de réseau sans fil ou SoftPerfect Wi-Fi Guard pour identifier les intrus sans avoir à entrer dans l’interface du routeur.

Comment protéger mon Wi-Fi et mettre fin aux intrus

Si vous avez détecté la présence d’un intrus (ou si vous soupçonnez totalement que vous en avez un même si vous n’avez pas pu l’identifier complètement) ne vous inquiétez pas, C’est un problème que vous pouvez résoudre de manière très simple, il vous suffit de suivre les étapes que nous allons indiquer ci-dessous.

Un intrus accède à notre réseau Wi-Fi, dans la plupart des cas, violant la sécurité offerte par le mot de passe que nous utilisons. Ce sont généralement des gens proches, de notre environnement, voisins dans la plupart des cas, car la portée de notre réseau Wi-Fi est limitée et n’est à la portée de ceux qui vivent près de nous.

Cela signifie que quelque chose d’aussi simple que de changer le mot de passe Pour sécuriser et masquer notre réseau sont deux mesures qui, à quelques exceptions près, nous permettront de nous débarrasser des intrus et de protéger notre réseau Wi-Fi. Par conséquent, nous vous recommandons de commencer par adopter ces deux mesures, car elles sont fondamentales, et que vous considérez le reste comme facultatif pour renforcer la sécurité.

1.-Première étape: changer le mot de passe

Avec cela, nous bloquons l’accès aux intrus, qui ils devront saisir le nouveau mot de passe, et en même temps nous réduisons le risque de nouvelles attaques et de rencontrer de nouveaux intrus.

Pour le changer, il suffit de saisir le configuration de notre routeur en introduisant 192.168.0.1 dans la barre de recherche du navigateur, nous accédons avec notre nom d’utilisateur et notre mot de passe et recherchons l’option correspondante (généralement dans la section WLAN). Nous devons également modifier le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut associés au routeur.

Je vous recommande d’utiliser un long mot de passea, en majuscules et en minuscules qui contiennent au moins quelques chiffres et quelques symboles spéciaux, et que vous l’écrivez sur une feuille de papier qui doit être conservée en toute sécurité.

2.-Deuxième étape: désactiver la diffusion SSID

Nous entendons par là le nom de notre réseau sans fil, c’est-à-dire le nom qui apparaît en public lorsqu’un appareil recherche des réseaux auxquels se connecter.

Si nous le désactivons, il sera caché, ce qui rendra les choses très difficiles pour les intrus, car ils devront connaître, en plus du mot de passe, le nom du réseau dans lequel ils veulent se faufiler et le saisir manuellement, car notre réseau Wi-Fi n’apparaîtra pas lors d’une analyse des réseaux à portée de main.

Dans le cas où cette mesure est difficile pour nous car nous avons de nombreux invités, nous pouvons la résoudre création d’un réseau invité.

3.-Troisième étape: utiliser les listes blanches de filtrage MAC

Avec ces types de listes, nous n’autorisons l’accès à notre connexion Internet qu’aux appareils que nous considérons comme autorisés. Le reste sera interdit, c’est donc une solution simple mais très efficace pour arrêter les intrus.

En général, c’est l’option la plus recommandée à la fois dans les maisons et dans les petites entreprises, et nous pouvons compléter également avec un filet d’invité.

Si nous voulons l’activer, nous devons entrez également l’interface du routeur et recherchez l’option correspondante dans la section sécurité ou réseaux sans fil.

4.-Quatrième étape: utiliser le cryptage AES WPA2-PSK

Pas une option parfaite, mais cela reste une option de cryptage sécurité et faible consommation de ressources.

Si nous utilisons un tel cryptage accompagné d’un mot de passe fortPar exemple, une phrase absurde complète avec des chiffres et des symboles, nous rendrons les choses très difficiles pour tout intrus qui veut essayer de pénétrer notre réseau, même s’il utilise des attaques par force brute.

Veuillez noter qu’un cryptage sans mot de passe fort ne fera aucun miracle.

5-Cinquième étape: désactiver l’accès par WPS

C’est une solution très utile et très répandue pour relier de nombreux appareils et produits comme répéteurs Wi-Fi, car cela rend l’ensemble du processus plus facile et plus rapide (appuyez simplement sur un bouton).

Malheureusement, ce n’est pas parfait, car il a quelques vulnérabilités ce qui peut finir par être un problème pour l’utilisateur. À moins qu’il ne soit essentiel pour nous, nous devons le désactiver.

Nous pouvons le désactiver à partir du menu de configuration du routeur, auquel nous accèderons en suivant les instructions que nous vous avons données précédemment.

N’oubliez pas, en plus, garder votre routeur à jour. Des fabricants comme AVM publient des mises à jour périodiques du micrologiciel qui améliorent les performances, la sécurité et la stabilité, et ajoutent également de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de profiter d’un large éventail de fonctionnalités.

Contenu fourni par AVM FRITZ!