ProtonVPN publie le code source et subit un audit de sécurité complet

Depuis ses débuts, ProtonVPN est devenu le fournisseur de VPN le plus transparent et le plus responsable et maintenant la société a soutenu ces revendications en publiant son code source sur toutes les plateformes et en subissant un audit de sécurité indépendant.

Le marché VPN a récemment été examiné de près, car de nombreuses applications VPN gratuites ont été trouvées par des chercheurs en sécurité pour partager les données des utilisateurs, ont des implémentations médiocres et souffrent de failles de sécurité. Certaines applications VPN Android gratuites contiennent même des virus et des logiciels malveillants.

Pour rassurer les clients sur la sécurité de leurs données lors de l’utilisation de son VPN, ProtonVPN a pris la décision de publier son code source sur toutes les plateformes afin que les experts en sécurité puissent effectuer un audit indépendant sur ses services et logiciels. Subir un audit de sécurité est également un moyen pour un fournisseur VPN de tester ses fonctionnalités de sécurité tout en offrant aux clients plus que de simples promesses.

Pourquoi l’open source?

En open source 100% de son code client, ProtonVPN offre aux experts en sécurité du monde entier la possibilité d’inspecter les implémentations de chiffrement ainsi que la façon dont l’entreprise gère les données des utilisateurs. Les logiciels open source sont également plus fiables que les logiciels propriétaires car ils peuvent être examinés de manière indépendante, ce qui signifie que les vulnérabilités potentielles sont identifiées et résolues rapidement.

ProtonVPN a également travaillé avec la société de sécurité SEC Consult sur un audit de sécurité complet qui a pu vérifier la sécurité des logiciels de l’entreprise.

Le PDG et fondateur de Proton, le Dr Andy Yen a expliqué comment l’entreprise peut gagner la confiance de ses clients en publiant son code, en disant:

«Les services VPN peuvent techniquement accéder à certaines données utilisateur très sensibles, c’est pourquoi les utilisateurs devraient choisir des services ayant fait leurs preuves pour la transparence et la sécurité. Cette confiance doit être gagnée et, en publiant notre code, nous espérons démontrer notre engagement à toujours aller au-delà des attentes en matière de sécurité et de priorité aux utilisateurs. »

