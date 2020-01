Prueba del altavoz inteligente Amazon Echo Dot con reloj

Como hemos mencionado la gran diferencia que ofrece este modelo es la inclusión d’un panel que muestra información, como por ejemplo la hora que es o la temperatura que hace fuera de casa. Este elemento, que está ubicado tras la tela que es parte del acabado de Amazon Echo Dot se ve mucho mejor de lo que se puede pensar (y, esto, en gran medida, se consigue debido a que el brillo es posible gestionarlo de forma automática ya que unos sensores lo ajustan a las necesidades en cada momento detectando la luminosidad existente). Por lo tanto, no, no molesta el dormir. Aunque estamos ante un añadido sencillo, creemos que justifica plenamente que sea diez euros más caro este modelo que el básico sin LED.

Estéticamente el altavoz inteligente nos ha parecido un accesorio atractivo, ya que cabe perfectamente en la palma de la mano y, por lo tanto, se puede colocar en prácticamente cualquier lugar de la casa (algo en lo que favorece que sea circulaire y que su altura no es elevada ya que sus dimensiones son de 43 x 99 x 99 milímetros) La parte superior está acabada en plástico de gran resistencia y en este lugar existen cuatro botones de uso directo que posibilitan desde la gestión del volumen hasta que el altavoz no grabe lo que se dice, lo that asegura una gran privacidad.

La zona central del Amazon Echo Dot tiene un remate en tela que le dan un toque atractivo y llamativo a la vez. Esta no baila nada al sujetar el altavoz, por lo que claramente hay calidad en el acabado del dispositivo. La parte inférieure tiene una cavado en goma que ofrece un agarre sorprendentemente bueno y que permite que no resbale por ningún tipo de superficie (como por ejemplo la madera o el cristal). Un destacar, que dans la zone postérieure foin un pequeño hueco en el que está la toma de corriente y una salida de 3,5 milímetros que permite conectar otros altavoces.

Alexa, una de las estrellas de los Amazon Echo Dot

Como el resto de components de esta gama of producto de la tienda online, se tiene acceso completeo al asistente de voz de la compañía liderada por Jeff Bezos. Hemos comprobado que el uso es perfecto, lo que se consigue debido a la buena sensibilidad de los micrófonos that gracias a su sensibilidad detectan de forma clara los comandos desde varios metros. Este es un excelente detalle.

El caso, es que con el Amazon Echo Dot es posible desde gestionar lo que hacen los diferentes dispositivos que se tiene en casa y que son compatibles (como por ejemplo bombillas inteligentes) hasta el comenzar a reproductor música de forma directa. Esto, para lograrlo, simplemente hay que decir el comando «Alexa» seguido de la orden en cuestión. La verdad es que todo es cómodo y, gracias a los Compétences -funciones añadida incluso de terceros-. que son compatibles con este altavoz, la utilidad excelente.

Importante comentar que la instalación que hemos realizado del altavoz es excelente por dos motivos: sencillez y amplias opciones. Al instalar la aplicación Alexa en el smartphone (ya sea iOS ou Android) voces que se reconocerán. La verdad es que el trabajo es bueno, ya que cualquier independientemente de los conocimientos que tengan puede tener colocado el Amazon Echo Dot en cuestión de pocos minutos -además, el desarrollo, ofrece muchas posibilidades de gestión, ya que incluso permite combinar varios modelos similaros similares para que conseguir sonido en estéreo-.

Sonido y otros detalles importantes

Si te preguntas por la calidad de sonido, el las prueba que hemos realizado del Amazon Echo Dot con reloj, hemos descubierto una buena definición in global con una potencia que creemos que es solve incluso en habitaciones que superan los 20 metros cuadrados… pero en salones grandes queda un poco perdido el sonido y lo recomendables es decidirse por un modelo superior, como Amazon Echo. Los bajos suenan mejor de lo esperado, aunque los medios sufren un poco en líneas generales -lo que hace que en ocasiones no se diferencien bien los instrumentos al escuchar música, por poner un ejemplo. Eso sí, nos ha convencido como accesorio multipropósito.

Identifica todos los altavoces Amazon Echo que tienes: cambia su nombre

Hemos probado el uso de la salida de 3,5 milímetros con altavoces adicionales, y lo cierto es that el funcionamiento es sencillo y efectivo, ya que incluso es posible dar uso a modelos más potente con buenos resultados. Además, no hemos encontrado problemas con el uso de Bluetooth -con A2DP- o servicios en streaming gracias a la inclusión de WiFi es completamente posible-. Todo correcto y sencillo.

Conclusiones al utilizar el Amazon Echo Dot con reloj

Pues lo cierto es que nos parece que este altavoz inteligente por el precio que tiene está bastante bien, ofrece una experiencia de uso de lo más positiva, con muchas posibilidades gracias al asistente de voz Alexa. Además, es muy sencillo realizar todo tipo de acciones con la voz y, también, en lo que tiene that ver con the configuración de la aplicación that se useiza desde los dispositivos móviles. La verdad, es que se ha realizado un buen trabajo con este modelo que, además, incluye un LED para el reloj que justifica que cuesta un poco más que el modelo sin este elemento.

El sonido responde de forma solve, pero no hay que esperar Hi-Fi (lo que tampoco es su propósito, por otro lado), y en cuestión de compatibilidad y uso de todo tipo de fuentes de sonido se ofrrece todo lo necesito, Es un accesorio apr los hogares conectados ya existentes o lo que se tiene en mente convert. ¿Mejor que Google Home Mini? Lo cierto es que creemos que el Amazon Echo Dot está un poco por encima ya que ofrece algunas funcionalidades más y un uso algo superior.

