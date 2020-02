PS Now a besoin d’une sérieuse mise à niveau pour que la PS5 bat le Xbox Game Pass

PS Now, ou PlayStation Now, était une expérience fascinante lorsque Sony a lancé le service de streaming de jeux en 2014. Aucun autre service comme celui-ci n’avait tout à fait démarré – OnLive étant le plus notable – et c’est un témoignage du travail de Sony que PS Now continue de marcher aujourd’hui.

Mais si Sony veut que PS Now soit vraiment une force avec laquelle il faut compter, en particulier avec une console PS5 de nouvelle génération prête à relancer les capacités techniques de la plate-forme PlayStation – celle pour laquelle nous savons que les développeurs souhaitent créer des titres – quelque chose va doivent changer.

Pourquoi ça? Fondamentalement, il y a de la concurrence. Google Stadia a été lancé en 2019, offrant son propre jeu en streaming à latence négative à des appareils sur lesquels nous n’aurions jamais pensé voir les titres AAA fonctionner correctement: tablettes, ordinateurs portables et même smartphones.

Avec le lancement par Microsoft de son concurrent du streaming Project xCloud – peut-être pour coïncider avec la sortie de la Xbox Series X fin 2020 – Sony doit s’assurer que son propre service de streaming se maintient.

Quel est le gros problème avec la PS5?

La PS5 marquera un énorme bond en puissance de traitement par rapport à la génération actuelle de consoles, avec une prise en charge de la résolution 8K, un disque dur SSD, des téléchargements de jeux partiels, etc. Indépendamment des spécifications internes délicates – dont certaines seulement ont été confirmées – les joueurs s’attendront à des jeux plus beaux, plus fluides et offrant des mondes plus impressionnants et plus vastes – et des services d’abonnement comme PlayStation Plus ou PS Now doivent correspondre à cela.

Sony a confirmé que PS Now aura un rôle à jouer pour la console PS5, mais la difficulté sera de s’assurer que le service est à jour – plutôt que quelque chose de la génération PS4 et PS4 Pro.

Jusqu’à présent, la console PS5 dévoilée n’a qu’un logo (Crédit d’image: Sony)

Le prix a baissé: il devrait rester comme ça

Nous assistons au début des changements nécessaires: la baisse des prix de PS Now en 2019 a été très bien accueillie, ramenant le coût au pair avec Xbox Game Pass, à environ 9,99 $ / 8,99 £ (environ 15 AU $ – bien que nous devrions vraiment voir le service venir bientôt en Australie).

PS Now doit rester accessible, et inverser une baisse de prix ne serait pas une bonne idée d’annoncer dans la version PS5 de la plate-forme, surtout compte tenu du prix probable

(Crédit d’image: Sony)

Téléchargements PS3 par lancement – et certains titres PS5 aussi

Alors que PS Now a commencé uniquement comme un service de streaming de jeux, il a vu le jeu hors ligne introduit avec des téléchargements pour les jeux PS2 ou PS4 – en prenant une leçon du Xbox Game Pass, qui ne propose que des téléchargements de jeux. Diffuser le net pour inclure des jeux PS3 semble nécessaire juste pour la cohérence, surtout compte tenu du nombre de 800 catalogues de cette génération de consoles.

Mais la vraie façon de faire glisser PS Now dans le monde de la prochaine génération est avec certains jeux de nouvelle génération. Microsoft a eu la confiance de déposer son premier jeu Gears 5 sur Game Pass le premier jour de sa sortie – et a fait de même pour le RPG de science-fiction d’Obsidian The Outer Worlds, Halo Infinite devant recevoir le même traitement plus tard cette année.

Pour que Sony puisse convaincre les joueurs que PS Now est un service qui mérite d’être acheté, certains grands jeux PS5 seront nécessaires dès le début. Godfall semble être un bon pari, tandis que les Gods and Monsters entrants et The Last of Us Part 2, exclusivité PlayStation, contribueraient vraiment à rendre PS Now plus attrayant.

Godfall: un premier titre PS5 pour PS Now? (Crédit d’image: Counterplay Games / Gearbox Publishing)

Jeu sur smartphone

Google Stadia le fait; Le projet xCloud le fait; PS Now ne fonctionne pas.

Nous avons eu un mot officiel à ce sujet de l’ingénieur logiciel Yasuhiro Osaki, qui travaille chez Sony Interactive Entertainment et a déclaré que, même si la PS5 continuerait à prendre en charge PS Now, il n’était pas prévu de mettre le service sur mobile.

C’est plus un inconvénient qu’un briseur d’affaires, mais avec la concurrence qui propose cette fonctionnalité, PS Now ne fera que se détourner au fil du temps – et c’est clairement quelque chose qui est techniquement possible au moins à mettre en œuvre.

Le projet xCloud pourrait s’avérer compétitif avec la prise en charge de son smartphone (Crédit image: Microsoft)

PS Now peut-il battre Xbox et Stadia à long terme?

PS Now est actuellement coincé entre ses offres de streaming et de téléchargement – en particulier compte tenu de la mise en œuvre incohérente de ces dernières. Mais avec sa bibliothèque de titres beaucoup plus importante que celle du Xbox Game Pass, son potentiel en tant que plate-forme unique à double usage est énorme – et pourrait avoir un avantage énorme sur la répartition entre Xbox Game Pass et Project xCloud, s’ils continuent à rester distinct à l’avenir.

PS Now n’a pas nécessairement besoin de battre Stadia ou Xbox; il suffit de s’assurer qu’il ne déloge pas les joueurs vers des services concurrents lors du passage à une autre génération de consoles. Pour le moment, cela ne semble pas certain.