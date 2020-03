PS Plus, deux jeux GRATUITS pour vous ce mois-ci

Vous avez un abonnement PlayStation Plus Actif? Même pour ce mois, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement deux jeux fantastiques sur votre console. Pour le mois de mars, Sony a décidé de proposer aux membres PS Plus le remake du grand classique de Fumito Ueda, Ombre du colosse, initialement publié pour PlayStation 2, puis remasterisé pour PlayStation 3; et Forces sonores, l’un des chapitres les plus récents de la série Sonic publiée par SEGA.

Vous pouvez télécharger gratuitement Shadow of the Colossus et Sonic Forces à partir du 3 mars prochain. En attendant, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez toujours utiliser les jeux gratuits de févrierc’est-à-dire BioShock: la collection (comprend tous les modes solo et le contenu supplémentaire de BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite) et Les Sims 4.

À L’OMBRE DU COLOSSUS

Prenez la mission de ramener une fille à la vie: votre travail consiste à vaincre 16 bêtes gigantesques. Armé uniquement de votre intelligence, d’une épée magique et d’un arc, vous devrez explorer d’énormes scénarios au dos de votre fidèle destrier à la recherche de tous les géants. Chaque géant a un point faible, mais le découvrir et l’exploiter à votre avantage ne sera pas du tout facile. Un mélange passionnant d’exploration, de résolution d’énigmes et d’action de plateforme vous attend …

SUR LES FORCES SONIQUES

Dans SONIC FORCES, le méchant Dr. Eggman a conquis presque le monde entier, avec un nouveau méchant, le puissant et mystérieux Infini. Vous devrez aider Sonic à construire une armée pour voler la planète de leurs griffes, combattre le chaos et la destruction.

Battez les ennemis à une vitesse fulgurante avec Sonic moderne, passez des plates-formes dangereuses avec Sonic classique et créez votre personnage héros qui aura à sa disposition de puissants gadgets. Vivez l’action à grande vitesse avec trois styles de jeu uniques, explorez des scènes célèbres et combattez dans un contenu exclusif en utilisant Shadow comme personnage jouable!

Le sort du monde de Sonic the Hedgehog est entre vos mains: rejoignez la révolte.