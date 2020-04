PS4, deux fantastiques jeux GRATUITS avec PS Plus à jouer en quarantaine

Comme d’habitude, également pour le mois d’avril, Sony Interactive Entertainment a décidé de donner deux jeux fantastiques à tous les utilisateurs abonnés PS Plus.

Avant de découvrir quels titres peuvent être téléchargés gratuitement sur votre console ce mois-ci, rappelez-vous qu’il est toujours possible de racheter les jeux gratuits de mars, qui restera disponible pendant quelques jours de plus. Ce sont: Ombre du colosse, le remake du grand classique de Fumito Ueda, initialement sorti pour PlayStation 2 puis remasterisé pour PlayStation 3; et Forces sonores, l’un des chapitres les plus récents de la série Sonic publiée par SEGA.

PS Plus, voici les jeux gratuits d’avril

Pour le mois d’avril, Sony a décidé de mettre deux grands titres à télécharger gratuitement: Uncharted 4 – Fin d’un voleuret DiRT Rally 2.0. Il sera possible de télécharger les deux jeux à partir du mardi 7 avril.

Uncharted 4 – Fin d’un voleur est le dernier chapitre de la saga avec Nathan Drake. «Chaque trésor a son prix. Obligé de retourner dans le cercle criminel qu’il avait abandonné, Nathan Drake devra se demander combien il est prêt à sacrifier pour l’amour de ses proches. Partez à la recherche d’un trésor perdu avec Drake, Sam, Elena et Sully lors d’un voyage épique autour du globe entre îles tropicales, villes regorgeant de vie et montagnes enneigées. “

DiRT Rally 2.0 est un jeu vidéo de conduite lente publié par Codemasters. “DiRT Rally 2.0 vous met au défi de parcourir une sélection de circuits de rallye emblématiques à travers le monde, avec les véhicules tout-terrain les plus puissants jamais créés, sachant que la plus petite erreur pourrait mettre fin à votre étape.”