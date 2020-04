PS4 et Xbox: comment connecter une manette à votre iPhone ou iPad?

iOS 13 et iPadOS 13 ouvrent le monde des jeux iPhone et iPad aux deux contrôleurs de jeu les plus populaires. Vous pouvez maintenant connecter une manette PS4 ou Xbox One S directement à votre appareil et commencer instantanément à jouer à n’importe quel jeu prenant en charge les manettes.

Modèles pris en charge

L’iPhone et l’iPad étaient auparavant compatibles avec les contrôleurs de jeu, mais devaient être certifiés à l’aide du programme MFi (Made for iPhone). Les options étaient très limitées, chères et pas terrible.

iOS 13 et iPadOS 13 ajoutent la prise en charge de plusieurs contrôleurs sans fil, mais le système n’est pas ouvert pour tous les contrôleurs sans fil basés sur Bluetooth. Seuls les contrôleurs PS4 Dualshock 4 et Xbox One sont actuellement pris en charge. La manette Nintendo Switch Pro ne fonctionne pas.

Il existe quelques contrôleurs Xbox One sur le marché. Actuellement, Apple prend uniquement en charge le modèle 1708, qui est le contrôleur Xbox One S (le contrôleur Xbox One d’origine ne fonctionne pas). La plupart des contrôleurs PS4 Dualshock sont pris en charge (à l’exception du modèle CUH-ZCT1U livré avec la PS4 d’origine en 2013).

La façon la plus simple de vérifier si votre manette est compatible est de la connecter à votre iPhone ou iPad.

Comment connecter PS4 et Xbox Controller à iPhone et iPad

Vous pouvez coupler un contrôleur avec votre iPhone ou iPad à l’aide de la section Bluetooth de l’application Paramètres. Ouvrez l’application “Paramètres” sur votre iPhone ou iPad, puis appuyez sur l’option “Bluetooth”.

Ici, assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et en mode découverte.

Appuyez sur Bluetooth, puis activez la fonction Bluetooth.

Maintenant, mettons votre manette en mode d’appairage. Si vous utilisez une manette PS4 Dualshock 4, maintenez enfoncées les touches “PS” et “Partager” jusqu’à ce que le voyant à l’arrière de la manette devienne blanc et commence à clignoter rapidement.

Si vous utilisez une manette Xbox One S, maintenez enfoncé le bouton “Pairing” à l’arrière de la manette. Si c’est la première fois que vous associez la manette à un appareil, vous devez appuyer et maintenir le bouton “Xbox”.

Maintenant, le contrôleur PS4 ou Xbox apparaîtra dans la section “Autres appareils”. Touchez-le et le contrôleur se couplera et se connectera à votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le contrôleur dans la liste pour vous y connecter.

Comment déconnecter et dissocier le contrôleur

Vous pouvez rapidement déconnecter le contrôleur à l’aide du nouveau menu extensible Bluetooth du Control Center.

Sur votre iPhone ou iPad, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le Control Center. Si vous utilisez un iPhone avec un bouton d’accueil, passez votre main sur le bas de l’écran.

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’iPad pour utiliser le Centre de contrôle.

Appuyez ensuite sur le panneau “Modifications” et maintenez-le enfoncé.

Appuyez et maintenez dans la section “Toggles” dans le Control Center

Ici, touchez et maintenez le bouton “Bluetooth” pour développer le menu.

Appuyez et maintenez le bouton “Bluetooth”.

Trouvez le contrôleur couplé et appuyez dessus pour le déconnecter. Vous pouvez revenir au même menu et toucher le contrôleur pour vous reconnecter.

Appuyez sur sur la télécommande depuis le menu Bluetooth pour vous déconnecter

Pour coupler une télécommande, vous devrez vous rendre dans le menu “Bluetooth” de l’application “Paramètres”. Ici, localisez le contrôleur et appuyez sur le bouton “i” à côté de lui.

Appuyez sur le bouton “i” à côté du nom de la télécommande.

Dans le menu, appuyez sur “Oublier cet appareil” pour dissocier.

Appuyez sur “Oubliez cet appareil.

Comment jouer à des jeux avec la manette PS4 et Xbox sur iPhone et iPad

La prise en charge des pilotes sur iOS et iPadOS existe depuis de nombreuses années, de nombreux jeux populaires la prennent déjà en charge. Une fois que vous avez connecté le contrôleur, accédez à la page des paramètres de n’importe quel jeu pour voir si vous pouvez passer en mode contrôleur.

Si vous jouez à des jeux Apple Arcade, le contrôleur s’activera automatiquement au démarrage du jeu. Les jeux Apple Arcade mettent également en évidence la compatibilité du contrôleur avec un jeu qui apparaît en haut de la liste.

Vérifiez si une application Apple Arcade est compatible avec les commandes

La prise en charge du contrôleur n’est qu’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 13. Une fois que vous avez couplé votre contrôleur avec votre iPhone ou iPad, vous devez activer le mode sombre pour rendre ces sessions de jeu nocturnes plus faciles pour les yeux.

Partagez-le avec vos amis!