PS4 Pro et Xbox One X: vaut-il la peine d’acheter?

Le prix de la PS4 Pro et de la Xbox One X a considérablement baissé ces dernières semaines, à tel point qu’il est possible de trouver les deux consoles moins de 300 euros quand, auparavant, dépassé 400 euros. La différence de prix est assez importante, mais vaut-il la peine d’acheter? Une question intéressante, et en même temps assez compliquée à répondre.

Il ne fait aucun doute que la baisse de prix subie par PS4 Pro et Xbox One X est motivée par la proximité de PS5 et Xbox Series X, deux consoles qui marqueront l’arrivée de la nouvelle génération et qui coexisteront avec celles-ci pour au moins une quelques années Cela signifie qu’il n’y aura pas de transition directe et radicale, mais que cette Cela se produira progressivement.

La PS4 Pro et la Xbox One X ont donc encore beaucoup de vie, mais cela ne nous aide pas à répondre à la question que nous nous sommes posée. Il est clair que si nous achetons l’une de ces deux consoles, nous n’aurons pas à nous inquiéter car elles seront abandonnées à court terme, cela ne se produira pas, mais quelles sont les autres raisons pour justifier leur achat avec la nouvelle génération au coin de la rue? Découvrons-les, installez-vous confortablement.

Le catalogue de jeux PS4 Pro et Xbox One X est exceptionnel

C’est l’une des raisons les plus importantes que nous pouvons utiliser pour justifier l’achat des deux consoles. PS4 Pro et Xbox One X ils ont un énorme catalogue de jeux, plein de titres triples, et la meilleure partie est que beaucoup d’entre eux sont sur le marché depuis un certain temps et peuvent être achetés à Des prix très abordables.

Par exemple, Sony a récemment lancé la gamme PlayStation Hits, qui regroupe un grand nombre de jeux essentiels pour PS4-PS4 Pro à un prix d’environ entre 10 et 20 euros. Nous pouvons également trouver de nombreux jeux Xbox One-Xbox One X à des prix très intéressants.

Avec PS4 Pro et Xbox One X, nous pouvons accéder à un large catalogue de jeux parfaitement mûris. Les deux consoles ont été serrées au maximum, nous n’aurons donc pas à attendre, elles ont déjà fait de leur mieux et nous pouvons en profiter dès le premier jour. Il est également important de se rappeler que ce catalogue n’a pas été fermé, c’est-à-dire continuera à recevoir plus de jeux pendant quelques années, au moins.

Ils offrent un bon rapport qualité-prix et une optimisation garantie

Si l’on apprécie le prix de vente des deux consoles et que les avantages offerts par la conclusion sont clairs: sa valeur est excellente. Par exemple, Xbox One X est capable de se déplacer Red Dead Redemption 2 en résolution 4K avec un assez bon niveau de qualité graphique, ce qui serait impossible sur un PC de 300 euros.

La PS4 Pro et la Xbox One X ont été promues en tant que consoles 4K, ce qui, en fin de compte, est à moitié vrai. Dans la plupart des cas, la console Sony utilise le redimensionné pour augmenter la résolution de 1080p ou 1440p, ce que fait également la Xbox One X, bien qu’à partir de résolutions plus élevées (1800p).

C’est la réalité, mais comme nous l’avons dit, sa valeur en termes de coûts-avantages est excellente. Avec les deux consoles, nous pouvons profiter d’une très bonne expérience de jeu sans avoir à faire un grand investissement, et sans vous soucier des problèmes d’optimisation ou de devoir changer les composants de temps en temps.

Xbox One X est un véritable centre multimédia 4K

La console Microsoft a un Lecteur de disques Blu-ray 4K, et comme nous l’avons déjà dit, grâce à sa plus grande puissance, il est capable de déplacer de nombreux jeux en résolution 4K, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui veulent en faire le Centre de divertissement lounge.

Si vous vous arrêtez une seconde pour évaluer le coût d’un lecteur de disque Blu-ray 4K, vous vous rendrez également compte qu’une Xbox One X pour moins de 300 euros est pratiquement un cadeau. Un bon lecteur Blu-ray 4K peut facilement nous coûter cher environ 180-200 euros, Donc, l’histoire est racontée seule.

La Xbox One X peut avoir moins de jeux exclusifs que la PS4 Pro, mais elle le compense avec une puissance supérieure et des fonctionnalités qui représentent une valeur ajoutée significative, comme le lecteur Blu-ray 4K susmentionné. Cette console est également Rétrocompatible avec de nombreux jeux Xbox 360 et avec certains titres Xbox.

Vous pouvez utiliser les jeux PS4 Pro et Xbox One X sur PS5 et Xbox Series X

Nous avons déjà dit que les deux générations auront une coexistence assez marquée. Pour le rendre plus supportable et accélérer la transition vers la nouvelle génération, Sony et Microsoft ont confirmé que PS5 et Xbox Series X sera rétrocompatible avec les jeux PS4 Pro et Xbox One X (PS4 et Xbox One).

Cela signifie que si vous achetez l’une de ces deux consoles aujourd’hui et obtenez un bon catalogue de jeux vous pouvez continuer à en profiter lorsque vous décidez de passer à la PS5 et à la Xbox Series X, du moins en théorie. Je dis cela parce que CD Projekt RED a récemment confirmé qu’il offrira une mise à jour gratuite pour tous ceux qui achètent Cyberpunk 2077 sur les consoles actuelles et veulent y jouer, plus tard, dans la nouvelle génération.

Certainement de bonnes nouvelles, mais si nous lisons entre les lignes, cela laisse ouverte la possibilité que certains développeurs décider de facturer une somme modique pour accéder à cette mise à jour. Cela ne signifie pas que les jeux ne seront pas rétrocompatibles, mais cela semble indiquer que pour accéder aux améliorations graphiques, vous devrez payer un certain montant. Sinon, ceux-ci conserveraient leur apparence sur PS4 Pro et Xbox One X.

PS4 Pro et Xbox One X représentent un investissement moindre

Si tout se passe comme prévu, la PS5 et la Xbox Series X auront un prix qui sera au moins 499 euros. Cela signifie qu’ils coûteront certains 200 euros de plus que la PS4 Pro et la Xbox One X. La différence de prix est si grande qu’elle est d’environ 66%.

Plus d’un peut penser qu’il vaut mieux parier directement sur la nouvelle génération, mais la réalité est très différente. Avec l’argent que nous économisons on peut acheter une bonne quantité de jeux pour PS4 Pro et Xbox One X, serrez-les pendant quelques années, vendez-les et passez à la PS5 ou à la Xbox Series X.

À cela, nous devons ajouter, en plus, que d’ici là le prix de la PS5 et de la Xbox Series X aura été réduit, et les deux auront un catalogue de jeux plus complet et intéressant. Pour montrer un bouton, la PS4 est arrivée sur le marché fin 2013 et en octobre 2015 son prix est passé de 399 euros à 349 euros.

La construction de PS4 Pro et Xbox One X est perfectionnée

Sony et Microsoft ont eu plus que suffisamment de temps pour conception mature et construction interne des deux consoles. Cela a été noté lors du lancement de plusieurs revues qui ont poli de petits défauts qui, avec le temps et l’utilisation, peuvent finir par poser des problèmes.

Ce qui précède a une conséquence très claire, et c’est que les modèles actuels PS4 Pro et Xbox One X ont une finition entièrement polie et sont conçus pour offrir une expérience d’utilisation optimale, pas d’échecs ou de problèmes pouvant affecter son bon fonctionnement à court, moyen ou long terme.

La PS5 et la Xbox Series X peuvent également avoir un design amélioré et aucun problème sérieux, mais en regardant l’histoire des consoles Sony et Microsoft, je dois dire que ce serait pratiquement un miracle, et personnellement, je ne crois pas aux miracles.

Le prix de la PS4 Pro et de la Xbox One X ne baissera pas considérablement

Oui, il est clair que lorsque PS5 et Xbox Series X arriveront, nous verrons une nouvelle réduction du prix de PS4 Pro et Xbox One X, mais ce ne sera pas très marqué. Personnellement, je ne pense pas que cela dépasse quelques-uns 50 euros. Cela dit, vous devriez vous demander s’il vaut la peine d’attendre neuf mois pour vous faire économiser cet argent. La réponse est seulement toi.

L’achat d’une PS4 Pro ou d’une Xbox One X en ce moment vous donnera accès à un énorme catalogue de jeux et vous profiterez d’une assez bonne expérience dans les jeux actuels, y compris certains titres en résolution 4K, tous sans avoir à “vous ruiner”. Si vous attendez, vous pouvez économiser de l’argent, mais vous commencerez à en profiter plus tard.

Vous savez comment est le monde de la technologie et le dilemme de l’attente éternelle. Si vous attendez, vous trouverez peut-être quelque chose de meilleur ou de moins cher, mais vous risquez d’attendre «pour toujours».

Notes finales: et qu’en est-il de la PS4 et de la Xbox One?

Le prix des consoles amas a également considérablement baissé ces derniers mois, mais il est trop proche de la PS4 Pro et de la Xbox One X. Par exemple, une PS4 avec un disque dur de 1 To et deux jeux coûte 250 euros, alors que Xbox One est là 229 euros avec un jeu

La différence de prix avec leurs sœurs aînées est minime, et bien qu’il soit vrai qu’elles compensent avec des ajouts intéressants (jeux), au final PS4 Pro et Xbox One X font une différence substantielle en termes de puissance qui en fait une option plus intéressante. Dit d’une manière plus simple, vaut 50 ou 70 euros de plus pour accéder à cette puissance supplémentaire offerte par les deux consoles.

Rappelez-vous que la PS4 est une console avec la bonne puissance pour déplacer les jeux actuels dans les résolutions 1080p et 30 FPS, tandis que Xbox One gère mieux les résolutions 720p et 900p maintenant également 30 FPS, tandis que la PS4 Pro se sent à l’aise dans les résolutions 1440p natif ou 4K redimensionnéet Xbox One X dispose d’une puissance supplémentaire qui vous permet de déplacer des jeux dans 1800p et 4K.