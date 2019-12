PS4 vs Xbox One: quelle console de jeu est la meilleure?

PS4 ou Xbox One: laquelle choisirez-vous?

La génération actuelle de consoles de jeu de Microsoft et de Sony inspire une loyauté féroce de leurs camps respectifs. Cela signifie que si vous n'êtes pas déjà Team PlayStation ou Team Xbox, il peut être difficile de prendre une décision entre les deux.

Pour vous aider à faire le choix impossible entre les offres actuelles de Microsoft et de Sony, nous avons dressé une liste complète de toutes les différences clés – ainsi que les similitudes – à garder à l'esprit lors de l'achat d'une Xbox One ou PS4.

Il ne fait aucun doute que la PlayStation 4 a pris les devants dans les ventes, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients – et le rafraîchissement de mi-génération nous a certainement donné beaucoup plus à réfléchir lorsque nous les pesons.

Il y a aussi les consoles de nouvelle génération à considérer: PS5 et Xbox Series X. Devriez-vous attendre pour ces machines plus puissantes ou choisir une console de génération actuelle maintenant que les prix ont baissé? Si vous avez opté pour ce dernier, ou si vous êtes toujours indécis, alors cet article est pour vous.

Mais nous comprenons si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez une console plutôt qu'un PC. Alors, plutôt que de vous priver cruellement d'une excellente console domestique avant cela, voici comment choisir entre la PS4 et la Xbox One en ce moment.

Actuellement, Sony a deux versions distinctes de la PS4, la version slim standard, qui est capable de lecture HDR, et la PS4 Pro 4K plus chère.

De l'autre côté de la clôture se trouve la Xbox One, désormais disponible dans la Xbox One S compatible 4K HDR, la Xbox One S All-Digital Edition sans disque et la Xbox One X ultra-puissante – une console qui non seulement fait un gameplay natif 4K HDR mais, dans certains cas, joue aussi à des jeux à 60 images par seconde.

Cela signifie que si vous possédez déjà un téléviseur 4K HDR, vous devriez probablement opter pour une PS4 Pro ou Xbox One X pour obtenir la plus haute fidélité visuelle de votre console. Si vous jouez sur un téléviseur 1080p, cependant, une Xbox One S ou PS4 Slim a plus de sens et vous coûtera moins cher.

Mais qu'en est-il des jeux eux-mêmes? Et les options de divertissement que vous avez? Quelle est la fiabilité en ligne et comment sont les marchés respectifs? Quelle plateforme est plus facile à déplacer? Lequel a de meilleures applications propriétaires?

Nous avons toutes les réponses ci-dessous.

Comparaison des prix PS4 vs Xbox One

Les prix de la PS4 et de la Xbox One semblent changer chaque semaine, avec des baisses de prix et des offres groupées qui vont et viennent plus rapidement que les systèmes PlayStation portables. Ajoutez des événements spéciaux, comme Amazon Prime Day et Black Friday, et il peut être difficile de garder une trace.

Bien que tous ces forfaits soient parfaits pour les consommateurs, il peut être difficile de suivre les dernières informations sur les prix. Donc, dans un effort pour réduire le bruit, voici les derniers prix et packs pour chaque console.

Alors que les versions originales de la Xbox One et de la PS4 ont été lancées le même mois, les mises à niveau de la console ont été plus échelonnées, ajoutant un peu plus de confusion à la question Xbox One vs PS4.

La Xbox One X est la console la plus récente et la plus puissante, avec quelques remises disponibles. Cependant, la PS4 Pro a maintenant trois ans et est donc plus facile à ramasser à un prix réduit.

Si vous souhaitez rappeler le coût de l'une ou l'autre console, consultez les derniers prix pour la Xbox One S et la PS4 Slim.

Regardez, nous voulons vous faire gagner du temps ici dans vos délibérations PS4 vs Xbox One. Ainsi, la boîte de droite vous guidera à travers certains des détails les plus fins de chaque console avec leurs modèles améliorés, si c'est ce que vous recherchez. Sinon, nous comparerons les écosystèmes de chaque plate-forme dans le reste de l'article ci-dessous.

Xbox One vs PS4: matériel et design

La PS4 a une version slim et une 4K PS4 ProLa Xbox a la Xbox One S, l'édition tout numérique Xbox One S et la Xbox One X

La Xbox One et la PS4 ont des versions différentes que vous pouvez acheter dès maintenant. La PS4 en a deux et la Xbox One en a trois. C'est différent que par le passé, lorsque chaque console existait seule et a duré toute une génération.

La Xbox One S a amélioré la conception de la Xbox One originale en réduisant considérablement le poids et en supprimant la gigantesque brique d'alimentation, en utilisant à la place une alimentation électrique interne. Il mesure 11,6 x 8,9 x 2,5 pouces et, contrairement à la version précédente, comprend un lecteur Blu-ray 4K Ultra-HD – il améliorera même les jeux 1080p en 4K, tant que vous avez un téléviseur qui peut le prendre en charge.

Cependant, si vous préférez une version plus rationalisée de la Xbox One S, l'édition tout numérique de la Xbox One S peut être plus votre tasse de thé. La console sans disque de 1 To ressemble et fonctionne comme son prédécesseur mais n'a pas de lecteur de disque, ce qui signifie qu'il n'y a pas de disques Blu-ray ou physiques.

La Xbox One X est peut-être plus lourde que la Xbox One S, mais elle est toujours considérablement plus petite que la Xbox One d'origine, avec un poids de 11,81 x 9,44 x 2,36 pouces et pesant environ 8,4 livres (cette console dispose également d'une alimentation interne). Il s'agit de la version haute puissance de la Xbox One, avec des jeux 4K natifs ainsi qu'un lecteur Blu-ray Ultra-HD 4K (quelque chose que même la PS4 Pro ne peut pas se vanter).

Quelle console a de meilleures spécifications sous le capot?

Commençant du côté PS4 de l'équation, la PS4 Slim est directement la plus petite des principales consoles disponibles actuellement, mesurant 10,4 x 11,3 x 1,5 pouces et servant de PS4 de base pour la plupart des consommateurs – un remplacement complet de la PlayStation 4 d'origine. Il ne vous donne pas de résolutions 4K, même pour la vidéo, mais il peut toujours jouer à tous les jeux de l'impressionnante bibliothèque PS4.

La PS4 Pro était la console 4K d'origine, sortie une année entière avant la Xbox One X – même si la box de Microsoft l'a finalement dépassée. Il mesure 12,8 x 11,6 x 2,1 pouces. Bien que la PS4 Pro prenne en charge au moins dans une certaine mesure les jeux 4K natifs, elle n'inclut pas de lecteur Blu-Ray Ultra-HD 4K, une omission qui a attiré l'attention de Sony.

La PS4 Slim est la plus petite des principales consoles. Notre guide de la PS4 Slim vs PS4 Pro décrit plus en détail les différences entre les consoles

Xbox One vs PS4: connectivité

Vous ne pouvez pas mettre à niveau le disque dur interne de Xbox One, mais vous pouvez le faire sur la PS4.Les deux consoles prennent en charge l'utilisation de disques durs externes.La Xbox One a plus de ports à l'arrière.

Selon la façon dont votre configuration de jeu est organisée, la connectivité de votre console peut être un détail extrêmement important.

Les Xbox One S et X ont des ports identiques, chacun comprenant deux ports HDMI, un pour recevoir une entrée d'un décodeur câble ou satellite et un autre qui entre dans votre téléviseur. En plus de cela, ils ont chacun deux ports USB 3, sorties IR, sortie audio optique, ports Ethernet et, bien sûr, le câble d'alimentation – qui est compatible avec les deux versions de la Xbox. Cependant, en raison de la chute rapide et tragique de Kinect, si vous souhaitez utiliser un Kinect avec l'une ou l'autre version de la Xbox One, vous devrez sortir et obtenir un adaptateur.

La PS4 Pro et la PS4 Slim ont des entrées similaires, bien qu'elles soient légèrement différentes. Chacun a une seule sortie HDMI, un seul port USB à l'arrière (deux à l'avant), un port Ethernet et une alimentation. La seule différence entre le Pro et le Slim est que le Pro a une sortie audio optique, tandis que le Slim la laisse tomber. Cependant, l'une des choses les plus convaincantes à propos de la connectivité de la PS4 est que les deux versions permettent aux utilisateurs d'échanger le disque dur interne avec un autre de leur choix.

Toutes les versions de la Xbox One et de la PS4 prennent en charge le Wi-Fi 802.11 ac et l'Ethernet Gigabit. Ainsi, quelle que soit la console que vous choisissez, vous n'aurez pas à vous soucier de la compatibilité réseau.

La Xbox One S nécessite désormais un adaptateur pour le Kinect, bien qu'il soit peu probable que vous en ayez besoin.

La PS4 et la Xbox One sont dépourvues de caractéristiques remarquables à l'avant. Il y a un lecteur combo Blu-ray / DVD à gauche (qui peut lire des Blu-ray Ultra HD sur la Xbox One S et Xbox One X) et leurs logos respectifs en couleur sourde à droite. La PS4 possède une paire de ports USB nichés entre ses moitiés de type sandwich à côté de l'emplacement du lecteur de disque.

L'intégration de la maison intelligente est une chose avec laquelle la Xbox One va de l'avant. En 2018, Microsoft a annoncé la prise en charge de l'assistant vocal Alexa d'Amazon, ce qui signifie que votre Xbox One peut communiquer avec la gamme d'enceintes intelligentes Echo d'Amazon ou d'autres appareils compatibles Alexa – et pourrait être une alternative pratique à l'utilisation des commandes vocales via Kinect.