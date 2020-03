PS5 et temps de chargement: est-il possible de les supprimer?

L’une des innovations les plus importantes des consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X, est l’inclusion d’un SSD haute performance qui réduira considérablement les temps de chargement, Mais dans quelle mesure?

C’est la question la plus importante à nous poser. Sony est allé jusqu’à dire qu’il serait possible d’éliminer presque complètement les temps de charge, en les réduisant à moins d’une seconde. Cela sonne bien, et voir l’explication des caractéristiques techniques de la PS5 qu’ils proposaient est crédible, mais est-il vraiment possible de mettre enfin fin aux temps de chargement? La réponse est un non retentissant, et je vais vous dire pourquoi.

Le SSD est un élément important lorsque nous parlons des temps de chargement d’un jeu, mais vous n’êtes pas seul, il y a plus de composants qui jouent un rôle fondamental dans la charge de travail qu’un jeu représente, et pour qu’il se charge, certaines opérations et calculs doivent être résolus qui dépendent du processeur et du GPU. En d’autres termes, quelle que soit la vitesse du SSD et le système de support qui l’entoure à la fin, les temps de chargement dépendent également d’autres composants, tels que ceux que nous avons mentionnés.

Je vous donne un exemple récent, DOOM Eternal. Ce jeu est l’un des triples A les plus avancés et les mieux polis à ce jour sur le marché. Je l’ai soigneusement testé sur un ordinateur basé sur un Ryzen 7 1800X avec 8 cœurs et 16 threads à 4 GHz, un RTX 2080 Super, 32 Go 3200 MHz DDR4 CL16 et un SSD Corsair Force MP510 de 960 Go, atteignant des vitesses de presque 3,5 Go / s et 3 Go / s en lecture et écriture séquentielles.

Avec cette configuration, les temps de chargement sont minimes, mais ils existent, et ils existent parce que bien que le SSD “vole” le processeur, les graphiques et la RAM ils doivent accomplir des tâches spécifiques qui prennent, au mieux, quelques secondes.

La PS5 n’éliminera pas complètement les temps de chargement, bien que ceux-ci soient considérablement réduits

La conclusion est claire, nous continuerons à voir les temps de chargement. Ceux-ci ne seront pas aussi stricts que ceux que nous avons vus sur PS4 et Xbox One, dont les jeux le chargement peut prendre plus d’une minute, mais ils seront toujours présents.

Pour revenir à l’exemple de DOOM Eternal, les temps de chargement affichés dans mon équipe sont d’environ, en moyenne, entre 3 et 5 secondes. Ce sont de très bons moments qui correspondent à ce que je pense que nous pouvons attendre de la nouvelle génération de consoles.

D’un autre côté, je veux profiter de l’occasion pour clarifier certaines questions sur l’utilisation du SSD dans PS5, car j’ai vu qu’il y a des gens qui croient que la configuration personnalisée que Sony a utilisée aidera à améliorer la puissance de sa nouvelle console, et ce n’est pas vrai. Sa puissance brute sera définie par sa mémoire unifiée, sa bande passante, son processeur et son cœur graphique.

Le SSD permettra de réduire considérablement les temps d’accès et de chargement.

Il peut être utilisé comme mémoire virtuelle pour accélérer certaines charges de travail, mais cela n’équivaut pas à «plus de puissance».

Il permettra des transitions plus rapides entre les mondes et les scénarios larges.

Cela n’améliorera pas la puissance de la console, mais il peut aider à réduire l’éclatement et le chargement de grandes textures.

Le lancement de la PS5 est prévu pour la fin de cette année et coûtera entre 400 et 600 euros. Il n’y a encore rien de définitif, mais la position majoritaire est déterminée à 499 euros.