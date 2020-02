PS5 et Xbox Series X ne font pas peur à Nintendo

2020 s’annonce comme une très grande et importante année dans le jeu. Sony et Microsoft lancent cette année des consoles de nouvelle génération, tandis que Nintendo a confirmé qu’il ne lancerait pas de nouveau matériel cette année. Le géant du jeu japonais a maintenant commenté la concurrence avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, affirmant que la société n’avait pas peur.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré lors d’une séance de questions-réponses japonaise, traduite par VideoGamesChronicle, que la PS5 et la Xbox Series X n’auront pas d’impact négatif significatif sur le Switch.

Les publics cibles du Switch et de la PS5 / Xbox Series X sont différents, a déclaré Furukawa. “Nous ne pensons pas que les tendances commerciales des autres sociétés auront un impact significatif sur notre activité”, a-t-il déclaré.

“Nous expliquerons les chiffres spécifiques pour le prochain exercice dans notre prochaine annonce, mais je pense qu’il y aura certainement un changement dans l’environnement à mesure que de nouveaux produits de nos concurrents apparaîtront”, a ajouté Furukawa.

La PS5 et la Xbox Series X devraient sortir ce jour férié. La Xbox Series X peut en fait contenir plus d’une console, car la série X est le nom du modèle tandis que «Xbox» est en fait le nom de la console de nouvelle génération de Microsoft.

Sony a officiellement annoncé la PS4 en février 2013, donc si la société s’en tient au même calendrier d’annonce, la révélation officielle de la PS5 pourrait bientôt arriver. Sony annoncera son prochain rapport sur les résultats le 4 février, nous pourrons donc bientôt en savoir plus sur le système.