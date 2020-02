PS5 et Xbox Series X ont pratiquement la même puissance

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est toujours marqué d’ici la fin de cette année. Nous n’avons pas de date officielle définitive, mais tout semble indiquer qu’ils arriveront entre fin novembre et début décembre, dates qui correspondent parfaitement à la campagne de pré-Noël.

Hier, nous avons fait un examen assez complet des spécifications que nous connaissons des deux consoles, et nous expliquons les différentes phases qui se produiront dans le secteur tout au long de son cycle de vie avec un objectif en tête: vous aider à être clair sur les composants que vous devrez mettre à jour dans votre PC pour surmonter la transition À la nouvelle génération.

Toutes les informations dont nous disposons sur PS5 et Xbox Series X ont été obtenues grâce aux confirmations officielles de Sony et Microsoft, ainsi que par le biais de fuites qui trouvent leur origine dans des kits de développement que les deux entreprises ont envoyées aux grandes du secteur pour commencer à travailler sur des projets pour leurs nouvelles consoles.

Aujourd’hui, nous avons de nouvelles informations qui proviennent précisément d’un développeur qui, pour des raisons évidentes, a voulu rester anonyme et a eu accès aux premiers kits de développement des deux consoles. Selon ses paroles Ce sont les spécifications des deux kits:

Kit de développement PS5

APU AMD nouvelle génération fabriqué en procédé 7 nm.

Processeur Zen 2 semi-personnalisé avec 8 cœurs et 16 fils à 3,6 GHz.

Noyau graphique RDNA 1.5 semi-personnalisé avec accélération fulgurante et 12,6 TFLOP de puissance.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée (partagée en RAM et VRAM) avec une bande passante de 576 Go / s.

4 Go de mémoire DDR4 pour les applications système et d’arrière-plan.

Disque SSD NVIE PCIE 500 Go avec une vitesse de 5 500 Mo / s.

Lecteur audio et optique 3D compatible avec les disques Blu-ray 4K.

Kit de développement Xbox Series X

APU AMD nouvelle génération fabriqué en procédé 7 nm.

Processeur Zen 2 semi-personnalisé avec 8 cœurs et 16 threads à 3,7 GHz.

Noyau graphique RDNA 1.5 semi-personnalisé avec accélération fulgurante et 11,8 TFLOP de puissance.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée (partagée en RAM et VRAM) avec une bande passante de 596 Go / s.

4 Go de mémoire DDR4 pour les applications système et d’arrière-plan.

SSD PCIE NVMe 1 To avec une vitesse de 3 800 Mo / s.

Lecteur audio et optique 3D compatible avec les disques Blu-ray 4K.

PS5 et Xbox Series X sont presque une copie conforme

Nous l’avons déjà dit à l’époque. Sony et Microsoft allaient chercher une certaine parité dans le cahier des charges de leurs consoles de nouvelle génération pour éviter qu’une différence de puissance importante puisse leur nuire, et comme nous pouvons le voir tout semble indiquer que cette prédiction va se réaliser.

La source de la filtration a qualifié, oui, que ces spécifications ne sont pas définitives et que il y aura de petits changements cela affectera surtout la Xbox Series X. Ainsi, Microsoft prépare une augmentation des fréquences de travail du GPU pour atteindre la puissance de la PS5, et ajustera également la vitesse de la mémoire pour augmenter un peu plus la bande passante.

Il semble que le seul manque important que la console aura sera dans le bloc de noyau pour le lancer de rayons, puisque dans la filtration, il est indiqué que aura moins d’unités que PS5. Si cela est confirmé, il sera intéressant de voir comment Microsoft compense cette limitation, d’autant plus que le lancer de rayons va être l’un des plus grands fournisseurs de consoles de nouvelle génération.

Je vous rappelle que selon les dernières prévisions, le prix de la PS5 et de la Xbox Series X sera d’environ 499 dollars-euros.