PS5 et Xbox Series X: quels composants mettre à jour?

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est prévu pour la fin de l’année. Grâce aux informations que Sony et Microsoft proposent, nous avons une idée assez claire de ce à quoi nous pouvons nous attendre de cette nouvelle génération de consoles, même s’il est vrai qu’il y a encore des points importants dans l’air, comme la puissance brute de votre GPU et la quantité finale de mémoire unifiée qu’ils apporteront.

Ce manque d’informations officielles sur certaines des principales spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X a été compensé par de nombreuses fuites provenant de sources assez fiables. Ceci, associé aux estimations que nous pouvons faire par rapport à la console la plus puissante de la génération actuelle, la Xbox One X, nous permet de faire une «radiographie complète» des deux consoles et de définir un niveau minimum de spécifications qui, selon nous, seront respectées. presque certainement.

Spécifications possibles de PS5 et Xbox Series X

APU AMD de nouvelle génération fabriqué en processus de 7 nm intégrant CPU et GPU.

Processeur Zen 2 semi-personnalisé avec 8 cœurs et 16 threads à 3,5-3,6 GHz.

Noyau graphique semi-personnalisé RDNA avec accélération fulgurante et jusqu’à 12 TFLOP de puissance.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée (partagée en RAM et VRAM) et 4 Go de mémoire DDR4 pour les applications système et d’arrière-plan.

Disque SSD NVIE PCIE SSD de 1 To avec une vitesse de 2 000 Mo / s en lecture séquentielle et de 1 500 Mo / s en écriture séquentielle.

Lecteur audio et optique 3D compatible avec les disques Blu-ray 4K.

Système de refroidissement de haute qualité (chambre à vapeur) pour maintenir des températures acceptables.

Le prix des deux consoles sera d’environ 499 euros, un chiffre pour lequel nous avons opté presque depuis le début dans MuyComputer. Cela représente une valeur très serrée, car tout semble indiquer que le coût de fabrication de la PS5 et de la Xbox Series X sera situé à 470-480 dollars.

Si cela est confirmé, Sony et Microsoft ne gagneront pas d’argent avec la vente des deux consoles, en fait, ils devront assumer de petites pertes découlant du transport et d’autres dépenses qui ne sont pas inclus dans le coût de fabrication, mais les revenus vraiment importants proviendront, comme nous le savons, de la vente de jeux et de services.

Quels composants devrai-je mettre à jour sur mon PC pour surmonter la transition qui marquera PS5 et Xbox Series X?

Je sais que c’est une question que beaucoup de nos lecteurs se posent, et c’est pourquoi j’ai été encouragé à écrire ce guide. Je veux vous aider à être clair sur la perspective que vous devez adopter sur la base de configurations concrètes qui serviront de point de départ pour Prenez de sages décisions.

Tout d’abord, nous devons nous rappeler que l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X ne rendra pas soudainement obsolètes les configurations actuelles des PC bas de gamme et milieu de gamme. Il y aura une étape de transition, et au cours de cette première étape, nous verrons comment les développements du jeu évolueront peu à peu jusqu’à ce que le passage à la nouvelle génération soit terminé. Avec PS4 et Xbox One, cette étape de transition a duré moins de deux ans, et je pense qu’avec PS5 et Xbox Series X la même chose se produira.

Nous devons également considérer deux autres choses. La première est que même après la fin de cette période de transition, il est probable que la plupart des jeux qui arrivent sur le marché ont des exigences inférieures à celles que nous verrons dans la seconde moitié du cycle de vie de la PS5 et de la Xbox Series X. PS4 et Xbox One, nous pouvons trouver une deuxième phase dans laquelle les développeurs ils finissent par avoir plus de ressources gratuites et que, par conséquent, cela se traduit par une augmentation des besoins.

Dans le cas de PS4 et Xbox One, nous avons vu que les processeurs de deux cœurs et quatre filset tapez les cartes graphiques GTX 680 et Radeon HD 7970, cédaient du terrain dans un deuxième temps aux transformateurs de quatre noyaux et pour taper des cartes graphiques GTX 980 et Radeon R9 Fury. La troisième étape, dans laquelle nous sommes actuellement, s’est déroulée après une sortie de ressources sur les deux consoles et l’arrivée de PS4 Pro et Xbox One X, et a abouti à la standardisation des processeurs de quatre cœurs et huit threads ou, à défaut, six cœurs.

Première étape de PS5 et Xbox Series X

Ce sera, comme nous l’avons dit, une phase de transition au cours de laquelle ils coexisteront avec PS4 et Xbox One, donc nous ne nous attendons pas à une augmentation des besoins dans les jeux triple A, car ceux-ci continueront de se développer en fonction des limites des deux consoles.

Cependant, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas titres exclusifs pour la nouvelle génération, et s’ils finissent par arriver sur PC, il est évident que nous devrons faire face à des exigences plus élevées.

Les transformateurs de quatre cœurs et huit fils ils resteront viables, et les configurations avec 8 Go de RAM et cartes graphiques GTX 1060-RX 580 et les supérieurs continueront également à offrir une bonne expérience dans la plupart des cas.

Deuxième étape de PS5 et Xbox Series X

À ce moment, nous serons dans une phase de maturation. La transition générationnelle sera achevée et les exigences des jeux augmenteront considérablement. Il est probable que nous répondions aux exigences minimales des jeux de nouvelle génération avec la configuration que nous avons mentionnée dans le paragraphe précédent, mais l’expérience que nous aurons ne sera pas optimale.

Nous devons garder à l’esprit qu’en plus de l’augmentation en termes de puissance brute, l’utilisation de nouvelles technologies traçage de rayons et shader à taux variable, vous pouvez finir par faire une différence importante, il sera donc recommandé d’avoir du matériel compatible.

Il ne faut pas oublier qu’une configuration de 8 Go de RAM va finir par donner les problèmes que nous avons aujourd’hui avec des configurations de 4 Go et 6 Go de RAM. Les jeux peuvent commencer, mais ils donnent tractions fréquentes et l’expérience globale ne sera pas bonne du tout.

Phase finale de PS5 et Xbox Series X

Je pense que ce sera le moment où nous pourrions voir une nouvelle version des ressources cela finit par produire, comme c’est arrivé avec la génération actuelle, une augmentation des exigences pour déplacer des jeux triple A avec des garanties.

Nous devons également nous rappeler qu’il est probable que Sony et Microsoft décident de lancer des versions plus puissantes des deux consoles, une PS5 Pro et une Xbox Series X améliorée, ce qui finirait par contribuer, encore une fois, à l’augmentation des besoins.

Dans cette dernière phase, ce sera celle qui aura le plus d’impact sur toutes les nouveautés introduites par les consoles de nouvelle génération, d’autant plus que la maturation du ray tracing aurait déjà dû avoir lieu, une technologie qui pourrait finir par devenir une exigence “minimale” pour exécuter des jeux.

Et quels composants dois-je mettre à jour sur mon PC?

Je voulais faire un examen générique des différentes phases que nous vivrons après l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X pour donner le contexte nécessaire à cette section. Il est clair qu’au cours de cette première phase, vous n’aurez rien à changer. Si vous avez un PC capable de déplacer les jeux actuels, vous pouvez continuer à le faire pendant la première année (ou un an et demi) de ces consoles, car elles coexisteront avec PS4 et Xbox One.

Les problèmes commenceront à surgir de la deuxième étape. Au démarrage, toutes les équipes ayant la configuration suivante auront du mal à déplacer de manière optimale de nouveaux jeux:

Processeur quadricœur ou quadricœur et huit fils (Core i5 2000 ou FX 8300).

8 Go de RAM ou moins.

Carte graphique GTX 1060 6 Go ou Radeon RX 580 8 Go.

Pour profiter d’une bonne expérience lors de cette première étape de PS5 et Xbox Series X, nous aurons besoin d’au moins un PC équipé de:

Processeur six cœurs et douze fils (Ryzen 5 1600 ou Core i5 8400, par exemple).

12 Go de RAM

Carte graphique GTX 1080 avec 8 Go ou Radeon RX 5700 avec 8 Go.

Je sais que cela semble être un bond exagéré, mais rappelez-vous que lorsque la phase de transition générationnelle de PS3 et Xbox 360 vers PS4 et Xbox One s’est produite, nous sommes passés de jouer de manière optimale avec deux cœurs et quatre threads, 6 Go de RAM et un GTX 670-Radeon HD 7950 besoin d’un processeur quad-core, 8 Go de RAM et un GTX 970-Radeon R9 290.

Dans la troisième étape, il y aura cette maturation totale à laquelle nous avons fait référence, tant au niveau des technologies avancées que du support et de l’optimisation qui les entoure, et il se peut que l’arrivée de PS5 Pro et Xbox Series X “améliorées” compliquer les choses davantage.

Pour profiter des jeux qui arrivent à ce moment-là avec toutes les garanties dont nous aurons besoin:

Processeur huit cœurs (Ryzen 7 3700X ou Core i7 9700, par exemple).

16 Go de RAM

Carte graphique RTX 2060 Super avec 8 Go ou Radeon RX 5700 XT, bien que l’idéal soit un modèle basé sur RDNA 2 pour avoir un support matériel de ray tracing et un shader à débit variable.

Encore une fois, je veux clarifier ce point. Dans la deuxième phase de PS4 et Xbox One, nous avons vu un bond important comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, et dans sa troisième étape, nous avons commencé à tirer parti des processeurs à six cœurs, avoir besoin de 10 à 12 Go de RAM dans certains cas et utiliser des cartes graphiques GTX 1070-Radeon RX Vega 56 pour obtenir une expérience vraiment fluide Dans tous les cas.

Dans cet esprit, je pense qu’il est facile de comprendre l’augmentation des spécifications que nous avons indiquée. Gardez à l’esprit que les consoles ont toujours une optimisation marquée en leur faveur, et qu’ils finissent par faire des sacrifices de fluidité ou de qualité d’image pour pouvoir déplacer certains jeux. La PS5 et la Xbox Series X ne feront pas exception, et nous pouvons presque certainement supposer que pour déplacer un certain titre dans les mêmes conditions que ces consoles, nous aurons besoin d’un matériel plus puissant.

Notes finales: c’est ce que vous devez clarifier

Avec tout ce que nous avons exposé jusqu’à présent, vous avez suffisamment d’informations pour savoir ce que vous devez mettre à jour sur votre PC si vous voulez pouvoir profiter des jeux qui viennent avec PS5 et Xbox Series X. Pour vous faciliter les choses condensons le tout dans un résumé simplifié qui servira de script de base que vous pourrez utiliser à tout moment.

Dois-je mettre à jour le processeur?

Pendant la première étape, vous n’aurez pas à le faire si vous en avez un qui a, au moins quatre cœurs et un IPC au niveau d’Intel Sandy Bridge (Core 2000). Dans la deuxième étape, il sera conseillé de passer à une puce avec six cœurs et douze fils qui possède au moins un IPC au niveau de la série Intel Haswell (Core 4000) ou Zen d’AMD (Ryzen 1000).

Enfin, au cours de la troisième phase, un processeur de huit cœurs Il deviendra l’option gagnante pour déplacer les jeux avec une fluidité totale. Votre IPC doit être au niveau de Skylake (Core 6000) ou Zen + (Ryzen 2000).

Dois-je mettre à jour la RAM?

Les valeurs que nous avons données sont claires. Si vous avez 8 Go, le mieux que vous puissiez faire est envisager une mise à jour de 16 Go directement. Ce n’est pas un composant coûteux, et vous aurez donc «votre dos couvert» tout au long du cycle de vie de la nouvelle génération.

Dans le cas où vous voulez aller lentement, gardez à l’esprit que les 12 Go que nous avons indiqués dans la deuxième étape pourrait ne pas suffire pour une expérience vraiment optimale dans tous les cas où la PS5 et la Xbox Series X s’installent.

Dois-je mettre à jour la carte graphique?

Si vous avez un modèle comme le Radeon RX 580 de 8 Go ou le GTX 1060 de 6 Go, vous pouvez continuer à l’utiliser pendant un temps raisonnable, deux ans au mieux. De là, son épuisement sera presque total, et vous devrez envisager un changement.

Vous avez deux options, passez directement au niveau recommandé pour dépasser toute l’étape qui marquera la nouvelle génération ou renouveler en cycles plus courts. Sauf catastrophe en matière d’optimisation tout utilisateur disposant d’un RTX 2080-Radeon VII Vous devriez pouvoir supporter tout le cycle de vie de la PS5 et de la Xbox Series X sans avoir à envisager un renouvellement forcé.

Cependant, cela n’enlève pas le fait que nous verrons de nouvelles générations de cartes graphiques avec plus de puissance et de nouvelles technologies, et que leur mise à jour entraînera de meilleures performances, mais cela ne signifie pas qu’elles seront strictement nécessaires. Par exemple, la Radeon HD 7950 il a été “dépassé”, mais il peut toujours avec n’importe quel jeu actuel en 1080p et qualités moyennes, toujours viable, mais la mise à niveau vers un modèle supérieur nous permet de déplacer les jeux plus couramment et d’utiliser des résolutions et des paramètres plus élevés.