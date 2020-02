PS5 pourrait avoir une fonctionnalité de contrôleur incroyable que la Xbox Series X ne peut pas égaler – .

Sony est sous pression pour dévoiler la PlayStation 5, ou au moins quelques nouveaux détails sur la console à venir, car Microsoft est déjà en avance. Le nom et le design de la Xbox Series X ont été révélés à la mi-décembre, et la société vient de partager de nombreuses spécifications de nouvelle génération de la console cette semaine. Les deux ont été des surprises complètes, car Microsoft a détourné une émission de récompenses pour révéler le design de la console en décembre dernier, puis a soudainement abandonné un article de blog présentant une plongée profonde dans le matériel de la Xbox Series X cette semaine.

Pendant que nous attendons les mouvements de Sony, qui seront probablement affectés par l’épidémie de coronavirus qui a entraîné l’annulation de plusieurs événements majeurs, Sony lui-même ayant retiré au moins trois salons professionnels jusqu’à présent, nous avons des nouvelles PlayStation plus intéressantes pour vous. Contrairement à Microsoft, qui a contrôlé le récit, les innovations de Sony ont fui à un rythme soutenu. Et la dernière découverte est plus excitante que toutes les précédentes, car elle détaille une fonctionnalité de contrôleur qui donnerait à la nouvelle PlayStation un énorme avantage sur la série X.

Tous les brevets que nous avons vus en ligne ne finiront pas par devenir des fonctionnalités de la PlayStation 5, mais les brevets fournissent de nombreuses informations sur la vision de Sony pour l’avenir du jeu. C’est grâce à des fuites de brevets que nous avons appris la conception du kit de développement PS5 l’année dernière. Et d’autres brevets ont révélé de nombreuses fonctionnalités PS5 potentielles intéressantes, comme un assistant numérique basé sur la voix qui fournirait de l’aide en temps réel, des boutons orientés vers l’arrière, ou la prise en charge du biofeedback sur un futur accessoire DualShock 5.

Le dernier brevet Sony, trouvé par SegmentNext, détaille une fonctionnalité dont vous rêviez peut-être: la prise en charge de la charge sans fil pour le contrôleur DualShock.

Il y a quelques mois, un concept PS5 imaginait une console PS5 qui comporterait une bobine de charge sans fil intégrée près du sommet, où les contrôleurs DualShock pourraient être placés lorsqu’ils ne sont pas utilisés (image ci-dessus). Ce n’est pas ainsi que le dernier brevet décrit le fonctionnement de la technologie – voici la partie pertinente du brevet:

Un adaptateur de charge sans fil qui peut s’enclencher sur un contrôleur de jeu informatique peut être couplé par induction à une base de chargement pour recharger sans fil une batterie dans le contrôleur. L’adaptateur peut également inclure des clés qui reflètent les touches du contrôleur afin qu’un joueur puisse retirer l’adaptateur avec le contrôleur de la base de chargement, garder l’adaptateur sur le contrôleur et utiliser à la fois les touches du contrôleur et les clés de l’adaptateur pour contrôler un jeu sur ordinateur.

Le libellé ci-dessus suggère que le DualShock 5 ne comportera pas nécessairement des composants qui permettraient la charge sans fil. Au lieu de cela, vous devrez peut-être acheter un accessoire pour cela. Mais le document suggère également qu’une fois appliqué, l’accessoire peut rester allumé pendant le jeu, car il comportera des doublons de boutons afin que vous puissiez continuer à utiliser la manette pendant le chargement.

Sony envisage également un scénario dans lequel le joueur garderait l’accessoire de charge sur le tapis de charge et accrocherait la manette avec un fil à cet accessoire pour continuer à jouer. Cela ne semble pas très convivial.

Le fait que Sony regarde un accessoire indique que le DualShock 4 pourrait être transformé en un contrôleur qui peut se charger sans fil à l’aide du même appareil.

La meilleure façon de charger les contrôleurs DualShock 5 serait, bien sûr, via USB-C, mais Sony n’a pas encore confirmé si la console comportera des ports USB-C. Un fabricant d’accessoires a déjà annoncé un lecteur SSD pour les consoles qui auraient besoin d’un port USB-C pour offrir les vitesses théoriques les plus rapides possibles.

Comme pour les précédents brevets liés aux jeux Sony, rien ne garantit que le gadget décrit dans ce nouveau brevet sera jamais fabriqué. Mais il est certainement logique que Sony envisage des solutions de charge sans fil pour les contrôleurs DualShock, étant donné que l’adoption de la technologie de charge sans fil a augmenté ces dernières années.

Source de l’image: activer

