PS5, Sony pourrait sortir deux modèles de sa console, les voici

Selon les dernières rumeurs divulguées, Sony serait prêt à libérer sa nouvelle console i deux versions, un de plus économique et un avec des performances maximales, défini comme Pro.

Selon les dernières nouvelles, nous savons que la Xbox Series X aura une puissance de calcul graphique impressionnante, capable d’atteindre i 12 téraflops huit fois plus puissant que Xbox One, avec prise en charge de Suivi de rayon matériel et un puce audio dédiée.

Des fonctionnalités vraiment spectaculaires, qui permettent aux programmeurs d’espérer, qu’elles auront un terrain fertile pour la production de contenu presque photoréaliste.

Si la stratégie de Microsoft est claire et définie, avec la Xbox Series X qui sera le modèle haut de gamme et sera rejointe par un modèle moins cher, beaucoup moins évidente est celle de Sony, qui maintient toujours un voile de mystère autour de ce que sera sa console phare.

La politique possible que Sony entreprendra

De ce qui est ressorti, nous savons que la console made in Sony sera équipée du même processeur que son homologue, à savoir un Octa-core AMD Zen2, prendra en charge la résiliation 8K, le ray-tracing et aura un lecteur Blu-Ray Ultra HD.

Les rumeurs divulguées suggèrent que Sony pourrait se conformer aux politiques déjà prises par Microsoft, allant ainsi produire une version allégée de sa Playstation 5.

On ne sait pas grand-chose de cette version allégée possible, on suppose qu’elle pourrait avoir une puissance d’environ 9 téraflops, ce qu’il est de toute façon double par rapport à celui d’une PS4 Pro.

Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation officielle, qui interviendra après la stabilisation de la situation mondiale.

En plus de ce qui a été divulgué, il est supposé que les deux consoles dans leur version la plus puissante auront un prix d’environ 600 $, tandis que les Lite sortiront plus tard que les sœurs aînées.