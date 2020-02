PS5 vs ordinateurs portables de jeu – qui gagnera la bataille pour l’argent des joueurs?

Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé que les ordinateurs portables de jeu propulsés par Nvidia battraient la PS5 et la Xbox Series X pour être la «console» la plus populaire au monde – une affirmation assez audacieuse, mais quelle est la probabilité?

Même sans connaître les spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X, il y a de fortes chances que les ordinateurs portables de jeu puissent correspondre aux deux consoles à venir en matière de performances.

De nos jours, les consoles de jeux devraient durer environ cinq ans avant l’arrivée d’une autre génération, donc même si seuls les ordinateurs portables de jeu les plus puissants pourront rivaliser avec la PS5 lors de son lancement fin 2020, vous pouvez être sûr que dans cinq ans , la majorité des ordinateurs portables de jeu le seront.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Bien que le pouvoir ne soit pas un problème, le prix l’est certainement. Nous ne savons pas grand-chose sur le prix de la PS5 pour le moment, mais c’est un pari décent qu’il sera inférieur à 500 $ / 500 £. Bien que cela soit assez cher pour une console de jeu, c’est incroyablement bon marché pour un ordinateur portable de jeu, et j’ai le sentiment que la PS5 battra certainement les ordinateurs portables de jeu à ce prix pendant un bon moment – surtout si Sony réalise les ambitions de jeu 8K de la PS5.

Sony pourra réduire le coût de la PS5 en achetant des composants en vrac. C’est l’avantage d’avoir une seule entreprise derrière un produit extrêmement populaire. Les ordinateurs portables de jeu n’ont pas ce luxe – ils sont fabriqués par de nombreux fabricants différents. Bien que cela ait ses avantages – principalement plus de choix pour le consommateur – cela signifie que le coût de construction d’ordinateurs portables de jeu est plus élevé, et ce coût est répercuté sur les clients.

Sony et Microsoft seront également en lice pour le même marché, afin que nous puissions voir chaque entreprise vendre ses consoles à perte dans le but de prendre le dessus. Après tout, ils peuvent gagner de l’argent qu’ils perdent en prenant une part des jeux qu’ils vendent, ainsi que de leurs services d’abonnement PS Plus et Xbox Live, encore une fois ce que les fabricants d’ordinateurs portables ne peuvent pas faire.

Il est donc très peu probable qu’il y ait un ordinateur portable de jeu qui correspondra au prix et aux performances de la PS5 au lancement – à moins que Nvidia ne commence à donner gratuitement ses GPU aux fabricants d’ordinateurs portables. Quelque chose que je ne pense pas que la société prendra en considération.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Les chiffres de vente

Mais qu’en est-il des chiffres de vente? Alors que je n’ai aucune idée du nombre d’unités que Sony et Microsoft vendront au cours de la prochaine génération, la PS4 a vendu environ 106 millions d’unités. Pendant ce temps, Microsoft a été timide à propos des chiffres de la Xbox One, et je pense qu’il serait chanceux d’en avoir vendu 50 millions.

Donc, cela représente environ 160 millions en sept ans. Mais qu’en est-il des ordinateurs portables de jeu? C’est plus difficile à suivre, mais un rapport publié l’an dernier par International Data Corporation (IDC), intitulé Worldwide Quarterly Gaming Tracker, prévoit qu’en 2019, il y aura 19,4 millions d’expéditions d’ordinateurs portables de jeu.

L’année dernière a été une bonne année pour les ventes de jeux sur PC, ce qui pourrait être un nombre plus élevé que les années précédentes (car les ventes d’ordinateurs portables et de bureau de jeu étaient sur une tendance à la baisse), mais si nous disons qu’en moyenne, 20 millions d’ordinateurs portables de jeu sont vendus par an – et c’est moi d’être généreux – alors il faudrait cinq ans pour égaler ce que Sony a vendu de la PS4 en sept.

Donc, si les ordinateurs portables de jeu continuent de se vendre aussi bien qu’eux – et que la PS5 se vend comme la PS4, ce qui est peu probable compte tenu de la qualité des ventes de PS4 – alors Nvidia n’est peut-être pas trop loin de la réalité. Bien sûr, Nvidia ne parlait que des ordinateurs portables de jeu propulsés par Nvidia, mais même avec la récente renaissance d’AMD, la grande majorité des ordinateurs portables de jeu seront toujours alimentés par l’équipe verte.

N’oublions pas que ce sont de nouvelles ventes d’ordinateurs portables dont nous parlons également. Contrairement à la PS4 et à la Xbox One, les ordinateurs portables de jeu existants seront à compatibilité ascendante, ce qui signifie qu’ils pourront jouer à des jeux qui arrivent sur PC au cours des cinq prochaines années ou plus. Bien sûr, ils peuvent ne pas les jouer aussi bien, mais vous pouvez toujours modifier les paramètres (contrairement aux consoles de jeux) pour obtenir une expérience jouable.

(Crédit d’image: Nvidia)

De plus, il y a aussi Nvidia GeForce Now, le service de streaming de jeux qui a le potentiel de transformer n’importe quel ordinateur portable avec une connexion Internet en un ordinateur portable de jeu. Avec l’annonce du lancement de Cyberpunk 2077 sur GeForce Now, il y a de fortes chances que votre ancien ordinateur portable battu puisse mieux jouer au jeu exigeant graphiquement de CD Projekt Red que les consoles PS4 et Xbox One d’origine – la connexion Internet le permet, bien sûr.

Tout cela augmente encore plus la population des ordinateurs portables de jeu. En regardant les chiffres de vente purs, il y a en fait de très bonnes chances que les ordinateurs portables de jeu Nvidia se vendent plus que la PS5 au cours de sa vie. Si vous pensez aux ordinateurs portables de jeu dans leur ensemble comme une console de jeu, alors bien sûr, ce pourrait être la console de jeu la plus populaire au monde.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Qu’est-ce qui fait d’une console une console?

Mais est-il juste d’appeler un ordinateur portable de jeu une console de jeu? Je ne pense pas. En fait, il ne rend pas service aux ordinateurs portables de jeu et aux consoles de jeux.

Les meilleurs ordinateurs portables de jeu offrent bien plus que des jeux. Vous pouvez les utiliser pour le travail – grâce à leurs puissants GPU, les ordinateurs portables de jeu peuvent faire d’excellentes stations de travail pour les artistes 3D, par exemple. Ils seront toujours beaucoup plus polyvalents qu’une console de jeux.

Pendant ce temps, la beauté d’une console de jeux réside dans son prix abordable et sa simplicité. Si vous achetez une PS5, vous devez être sûr que même dans cinq ans, elle jouera toujours aux jeux PS5. Vous n’aurez pas à vérifier nerveusement les spécifications minimales d’un jeu pour voir si votre appareil l’exécutera.

Et, bien que les consoles de jeux prennent de mauvaises habitudes des ordinateurs de jeu et des ordinateurs portables, telles que l’introduction de mises à jour obligatoires et de correctifs d’un jour, vous n’aurez pas à faire face à une mise à jour de Windows 10 merdique – quelque chose dont les propriétaires d’ordinateurs portables de jeu sont en proie.

Alors, Nvidia a-t-il raison de dire que les ordinateurs portables de jeu seront les consoles les plus populaires? Étonnamment, en quelque sorte. Mais aussi, à bien d’autres égards, ce n’est pas le cas.

Mais ce n’est pas vraiment important. Ce qui est important, c’est qu’avec le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, les jeux modernes ne seront plus freinés par la technologie de sept ans sur la PS4 et la Xbox One. Cela conduira à des jeux plus immersifs et ambitieux à l’avenir – et c’est quelque chose dont les joueurs sur PC pourront également bénéficier.