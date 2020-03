PS5 vs PS4 Pro: devriez-vous mettre à niveau?

PS5 vs PS4 Pro: que devriez-vous acheter? À l’approche de la date de lancement de la PS5, il reste à prendre en compte l’actualisation de mi-génération actuelle, la PS4 Pro.

Cette PlayStation 4 renforcée, sortie en 2016, représente une bonne partie des 100 millions de PS4 vendues cette génération. De nombreux propriétaires de PS4 de base sont passés au Pro pour la puissance 4K, et cela reste le meilleur moyen de jouer des exclusivités comme God of War, Uncharted 4 et Horizon: Zero Dawn.

Mais maintenant, nous arrivons à la fin de cette génération, et le dilemme PS4 Pro vs PS5 est une question digne. Alors, voici une ventilation de ce que nous savons sur les deux consoles jusqu’à présent, y compris leurs prix (ou prix rumeur), les spécifications et les jeux phares, pour vous aider à évaluer s’il vaut la peine de passer de la PS4 Pro à la PlayStation 5.

MISE À JOUR: Sony a organisé une diffusion en direct sur PS5 aujourd’hui (18 mars) à 16h00 GMT / 12h00 HNE / 9h00 HNP, et a donné un aperçu approfondi de certaines des spécifications de la PS5 et des capacités de la console – comme discuté par l’architecte principal du système de la console, Mark Cerny. Her’es comment regarder la diffusion en direct de la PS5 si vous l’avez manqué.

Prix ​​PS5 vs PS4 Pro

Le plus difficile à soupeser le prix de la PS5 est que même Sony ne le sait pas encore. Cela dit, il existe des idées.

Il semble que le prix de la PS5 ne sera pas aussi mauvais que vous le pensez. PSErebus, qui a correctement estimé la date de sortie de The Last of Us 2, a déclaré en novembre 2019 que le prix de vente conseillé de la PS5 serait de 499 $ (environ 380 £ et 745 $ AUS). Et, bien que Sony admettant ne pas connaître le prix de sa prochaine boîte en février 2020 sape quelque peu la fuite, ce ne serait certainement pas un mauvais prix compte tenu de la puissance de ses composants.

Sony Interactive Entertainment (SIE) lancera PlayStation®5 (PS5 ™) dans plusieurs pays au cours de la période des fêtes de 2020 et rendra PlayStation®5 (PS5 ™) disponible en Amérique du Nord le 20 novembre 2020 au prix de détail recommandé (RRP) ) de 499 $

La fuite place le prix de la PS5 à 100 $ de plus que le coût de lancement de la PS4 Pro de 399 $ (349 £, 559 AU $), mais Amazon répertorie actuellement le Pro pour environ 320 $, 300 £ et 484 AU $ aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, respectivement .

Cela dit, vous pouvez toujours faire mieux que cela. Grâce aux récentes offres Black Friday PS4, le Pro a plongé à seulement 299 £ avec le Death Stranding récemment publié. Quoi qu’il en soit, la PS4 Pro est très probablement l’option la moins chère, et son prix dégringolera encore plus une fois que son grand frère sortira plus tard cette année.

Spécifications PS4 Pro vs PS5

Il y a encore beaucoup à découvrir sur les composants internes de la PS5, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent:

GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU à 2,23 GHz (fréquence variable) avec architecture RDNA 2CPU: Processeur basé sur AMD Zen 2 avec 8 cœurs à 3,5 GHz (fréquence variable)Mémoire: 16 Go de mémoire GDDR6, interface 256 bits, bande passante 448 Go / sEspace de rangement: SSD 825 Go personnalisé avec 5,5 Go / s (brut), 8-9 Go / s typique (compressé)Stockage extensible: Emplacement SSD NVMe, prise en charge du disque dur USB (pour les jeux PS4 uniquement)Optique: Lecteur Blu-ray UHD 4KVisuels: 4K natif 120 Hz + 8 KL’audio: Temptest 3D

L’un des points forts est le couplage GPU et CPU AMD. Nous avons maintenant appris officiellement qu’il s’agira d’une combinaison de huit cœurs de processeur Zen 2 fonctionnant à 3,5 GHz et de 36 unités de calcul fonctionnant à 2,23 GHz pour gérer les graphiques. Le GPU sera capable de 10,28 TFLOP.

L’architecte principal du système PS5, Mark Cerny, a également confirmé à Wired que le nouveau matériel est capable de lancer des rayons. Vu dans certains des plus beaux jeux PC autour, comme Control, Metro Exodus et Battlefield V, le lancer de rayons est un moyen innovant de restituer la lumière et les ombres.

Mais puisque chaque «rayon» de lumière a sa propre source simulée, ce n’est que maintenant que la puissance requise a été viable dans une console. En d’autres termes, le lancer de rayons va donner à la rumeur God of War 2 et Horizon: Zero Dawn 2 une apparence de nouvelle génération.

Et si cela ne suffisait pas pour vos cornées, il existe également un support de 8K. Mais quand il s’agit de savoir si vous devez choisir entre les consoles 4K vs 8K, sachez que la 8K ne sera pas encore une perspective courante avant quelques années.

Une excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation est le disque SSD de la PS5 – une mise à niveau attendue depuis longtemps que les joueurs PC apprécient depuis des années. Les jeux se chargeraient 19 fois plus vite. Et, bien que le SSD disponible dans la PS5 ne soit que de 825 Go, Cerny a noté que les vitesses plus rapides du SSD signifient que les développeurs n’auront pas besoin de dupliquer les données sur des fichiers de jeux en plusieurs parties, réduisant ainsi l’espace perdu.

Pendant ce temps, la PS4 Pro est toujours freinée par son disque dur mécanique vieillissant. Bien que la conception de l’interface utilisateur de la PS4 soit transparente, vous pouvez facilement reprendre un jeu où vous vous êtes arrêté de veille ou après avoir visité d’autres applications, vous serez finalement envieux des quelques écrans de chargement que les joueurs PS5 apprécieront. Même si vous mettez à niveau la PS4 Pro avec un SSD, elle ne pourra pas offrir la même bande passante disponible sur la PS5. Le Pro n’a pas non plus le lecteur multimédia 4K Blu Ray que la PS5 aura.

Cerny a également précisé à Wired que l’audio de la PS5 atteindrait une nouvelle «norme d’or» grâce à son moteur audio amélioré. Sony utilise la technologie audio Tempest 3D pour améliorer l’expérience sonore. Il sera capable de gérer des centaines de sources sonores pour un son spatial impressionnant, vous voudrez donc investir dans les meilleurs casques de jeu. Cerny a mentionné que Sony travaille également sur le son surround virtuel pour les haut-parleurs.

En attendant, voici les spécifications de la PS4 Pro:

CPU: huit cœurs x86-64 AMD JaguarGPU: AMD Radeon avec 4,2 téraflopsRAM: 8GB GDDR5Espace de rangement: Disque dur 1 To

Le modèle de mi-génération actualisé s’est avéré un saut décent sur la PS4 de base: il prend en charge le streaming 4K depuis Amazon et Netflix, mais les jeux 4K natifs ne sont pas possibles sur tous les titres, et seulement à 30 images par seconde.

Attendez-vous naturellement à ce que la PS5 soit un bon saut de puissance par rapport au Pro, mais si vous recherchez les meilleurs graphismes, ne voulez pas de PC et êtes indépendant de la plate-forme, cela vaut la peine d’envisager la console la plus puissante du marché aujourd’hui, la Xbox One X.

Jeux PS5 vs PS4 Pro

Si vous achetez une PS4 Pro maintenant, nous espérons que vous avez du temps libre trié: Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us, The Last Guardian et Marvel’s Spider-Man sont exclusifs à la boîte de Sony, avec d’autres expériences multiplateformes meurtrières comme Red Dead Redemption 2 et Control.

Cependant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur la gamme de lancement PS5. Il n’y a pas encore grand-chose pour exciter les joueurs, alors cela vaut peut-être la peine de retenir le feu jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose qui vous excite vraiment. Voici ce qui a été confirmé (jusqu’à présent):

Cela dit, la compatibilité descendante de la PS5 avec la PS4 a été confirmée pour la prochaine console. Cela signifie que ceux qui sautent une génération ne manqueront pas: il semble que vous pourrez jouer à la plupart des jeux PS4 sur la nouvelle boîte, car ils sont basés sur une architecture similaire à la PS5. Sony a même déclaré que la PS5 serait lancée avec la prise en charge de la plupart des 100 meilleurs jeux PS4.

Verdict PS5 vs PS4 Pro

Bien qu’il y ait encore beaucoup à apprendre sur la PlayStation 5 – le prix étant sans doute le plus crucial – il y a peu de raisons d’acheter une PS4 Pro en ce moment. Non seulement la PS5 sera la boîte la plus puissante et la plus rapide, mais les efforts de Sony pour activer la compatibilité descendante signifient que même si vous achetez une PS5, il est probable que vous ne manquerez pas les meilleures expériences de la PS4, et probablement celles plus anciennes que cela, aussi.

Si vous attendez depuis si longtemps pour acheter votre première PS4, vous pouvez aussi bien le faire un peu plus longtemps et soit sauter une génération et acheter une PS5, soit profiter d’une PS4 Pro encore moins chère une fois la nouvelle console lancée.

Cela dit, la mise à niveau d’un Pro est un dilemme plus difficile. Le Pro prend déjà en charge la 4K native pour de nombreux jeux à des performances décentes, et vous aurez besoin de poches profondes pour un téléviseur 8K pour profiter pleinement de la puissance de la PS5. Et ce n’est que lorsque le jeu 8K est entièrement pris en charge. Comme toujours, les premiers utilisateurs paient un supplément, il vaut donc la peine d’attendre l’exclusivité nouvelle génération dont vous ne pouvez vraiment pas vous passer.