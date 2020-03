PS5 vs Xbox Series X, PS4 et Xbox One: Spécifications

NeoGAF a publié un tableau intéressant qui recueille assez correctement un résumé avec les spécifications de la PS5 par rapport aux Xbox Series X, PS4 et Xbox One qui nous permet de voir, grâce à l’utilisation de différentes couleurs, forces et faiblesses de chaque console.

Comme nous le voyons, la Xbox Series X est, en termes généraux, un système plus équilibré. Son seul point «faible» par rapport à la PS5 réside dans la vitesse du SSD, bien inférieure à celle utilisée par la console Sony. Cependant, nous devons garder à l’esprit que ces 2,4 Go / s de long dépassent 540 Mo / s que les unités enregistrent en moyenne SSD SATA III actuel, et cela devrait être plus que suffisant pour réduire considérablement les temps de chargement et enfin mettre fin au goulot d’étranglement qui représente un disque dur dans un système de jeu vidéo.

Nous ne devons pas ignorer la ventilation des spécifications des GPU PS5 et Xbox Series X. Comme je vous l’ai dit à l’époque, nous pouvons parler des shaders, des TERAFLOP et des fréquences de travail, et Sony peut dire qu’il n’a pas d’importance d’avoir plus de shaders (et donc plus d’unités de calcul) actives sur un GPU, mais la réalité est totalement différente.

Les shaders déterminent le nombre de cœurs sur lesquels la charge de travail graphique peut être parallélisée représentant un jeu. Plus nous en avons, mieux c’est, et plus les unités de calcul d’un GPU sont actives, plus il aura d’unités de texturation et de raster. L’image est claire: la PS5 aura 144 unités de texturation et 64 unités raster, comme la Radeon RX 5700, tandis que la Xbox Series X aura 208 unités de texturation et 80 unités raster. Oui, c’est une différence importante.

Certains développeurs sont surpris par la moindre puissance de la PS5

La controverse est servie. L’annonce des spécifications PS5 et Xbox Series X a conduit les fans de Sony et Microsoft à engager des discussions éternelles sur quelle console est meilleure et plus puissante. Il est impossible de spécifier ce qui est le meilleur, car la valeur d’une console se mesure non seulement par ses composants, mais aussi par ses jeux, ses services et par l’expérience d’utilisation qu’elle est capable d’offrir en général.

Cependant, nous pouvons spécifier lequel des deux est le plus puissant, et dans ce cas, la Xbox Series X gagne, comme nous l’avons dit précédemment. Pas seulement pour la puissance brute (fréquences CPU plus élevées, bande passante mémoire graphique plus élevée et UC plus actives), mais aussi parce qu’il comporte une configuration plus stable avec moins de hauts et de bas ayant des fréquences fixes.

Par contre, PS5 a non seulement moins d’unités centrales actives et de mémoire GDDR6 avec une bande passante inférieure, mais utilise également fréquences variables Ils peuvent aller jusqu’à 3,5 GHz sur le CPU et jusqu’à 2,23 GHz sur le GPU. Il est important que nous sachions clairement qu’il s’agit de valeurs maximales, et je doute fort que la console puisse maintenir les deux à ces niveaux pendant une longue période sans que la chaleur ne devienne un problème.

Je vous rappelle également que les développeurs auront à votre disposition 12,5 Go de mémoire libre et sept cœurs de processeur Zen 2, et que les 10 Go de mémoire à 560 Go / s seront entièrement disponibles pour les jeux Sony n’a pas précisé ces valeurs, mais en principe elles devraient être à un niveau similaire à celui de la Xbox Series X.

Il est curieux de voir qu’avec des chiffres aussi clairs, certains développeurs se sont attachés à faire l’éloge de la PS5 et à dire qu’il s’agit d’une machine parfaitement équilibrée. Je suis totalement en désaccord, et avant que quelqu’un ne m’appelle un fanatique de Microsoft, je me souviens que j’ai une PS4 et que j’ai complètement arrêté d’acheter une Xbox One à l’époque. Je regarde juste les chiffres, les spécifications, et ils ne mentent pas.

Un ancien développeur Sony (une ancienne entreprise) a intensifié et confirmé que le sentiment général de la communauté des développeurs pas bon, et que certains ont même été surpris de voir les différences entre PS5 et Xbox Series X, et pas exactement pour de bon.

Comme toujours, nous devrons attendre pour voir ce que les développeurs sont capables de faire avec le matériel des nouvelles consoles, et si cette différence que les spécifications font sur le papier finit par être si grand dans la pratique.

Malheureusement, j’entends différemment des développeurs actuels.

– Chris Grannell (@CJGrannell) 22 mars 2020