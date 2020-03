PS5 vs Xbox Series X: qu’avons-nous appris sur les principales différences?

Il y a beaucoup d’informations à digérer en ce qui concerne la compétition PS5 vs Xbox Series X. Et, avec les deux consoles de nouvelle génération qui sortiront à la fin de cette année, il y en aura beaucoup plus en cours dans les mois à venir – mais il y a aussi beaucoup de baisses en ce moment.

Sony nous a donné un bon aperçu des spécifications de la PS5 (mais malheureusement pas de la conception de la console) dans un flux en direct organisé par l’architecte système PS5 Mark Cerny le 18 mars – qui avait beaucoup à dire sur le disque SSD et la compatibilité descendante de la console, même si elle semble que la console Sony n’aura pas tout à fait la puissance de la console Xbox de nouvelle génération.

Microsoft a été très direct avec les informations sur la Xbox Series X, révélant le prochain design, le nom de la Xbox et certains jeux Series X à venir. Nous avons également une liste de fonctionnalités telles que Smart Delivery, qui vous permettra de jouer à la “meilleure version possible” d’un jeu que vous avez acheté sur Xbox One, sans avoir à l’acheter à nouveau.

Malgré toutes les différences de capacités internes, leurs dates de sortie sont susceptibles d’être en même temps – au cours de la même semaine, c’est-à-dire qu’ils iront directement en tête-à-tête, divisant très probablement les joueurs une fois de plus dans le camp Xbox “ou” PlayStation “.

Les lancements de console à venir représentent de gros enjeux pour les deux fabricants, avec l’avance de Sony dans la guerre actuelle des consoles à gagner alors que de nouveaux matériels de haute puissance arrivent sur le marché. Mais la Xbox Series X peut-elle prendre la couronne, et que feront les nouvelles consoles différemment des anciennes Xbox One et PS4?

Nous avons rassemblé ce guide Xbox Series X vs PS5 pour mettre les deux consoles de nouvelle génération sous le microscope et évaluer si ce que nous savons sur leur prix (définitivement cher), la date de sortie (fin 2020) et les capacités matérielles (beaucoup) peut nous parler de l’avenir du jeu sur console.

Xbox Series X vs PS5: faits saillants

Crédit d’image: Sony Que sont-ils? La Xbox Series X et la PlayStation 5 sont les prochaines consoles de jeux de nouvelle génération de Microsoft et Sony, destinées à offrir des expériences de jeu plus ambitieuses et plus impressionnantes que jamais.Date de sortie de la Xbox Series X et PS5: Sony et Microsoft ont confirmé les dates de sortie de “Holiday 2020”, ce qui signifie entre octobre et décembre.Que puis-je y jouer? Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu beaucoup de matchs confirmés. Cependant, les deux consoles auront des éléments de compatibilité descendante, et nous nous attendons à ce que des jeux comme Cyberpunk 2077 fassent leur apparition sur les deux machines.La PS5 est-elle plus puissante que la Xbox Series X? Leurs capacités de traitement semblent assez similaires jusqu’à présent, mais Microsoft semble avoir un léger avantage.Combien coûteront la PS5 et la Xbox Series X? Nous pourrions envisager des étiquettes de prix de 500 $ / 500 £ / 500 AU $, mais il n’y a pas de mot officiel jusqu’à présent. La puissance supérieure de la Xbox pourrait également suggérer une légère prime.

Xbox Series X vs PS5: spécifications jusqu’à présent

Bien que ce soit Sony qui ait fait le premier pas, donnant les premiers détails concrets sur sa PS5 en avril 2019, la vitrine E3 2019 de Microsoft a montré que les deux sociétés semblaient chanter à partir de la même feuille d’hymne avec les spécifications internes de leurs nouvelles machines.

La PlayStation 5 utilisera une version sur mesure du chipset AMD Ryzen de troisième génération, emballé dans 8 cœurs avec la nouvelle architecture Zen 2 de la société et les graphiques Navi. Le CPU fonctionnera à 3,5 GHz. Le GPU propose 36 unités de calcul fonctionnant à 2,23 GHz et offrant 10,28 TFLOP. Ces pièces sont associées à 16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go / s. Il s’agit d’un système qui pourra prendre en charge le lancer de rayons – une technique d’éclairage exigeante en performances qui était auparavant la réserve de GPU PC haut de gamme coûteux, et qui, nous le savons maintenant, sera “intégrée au matériel GPU” pour la PS5.

Sony a également parlé de la console établissant une nouvelle «norme d’or» dans l’audio 3D immersif, en particulier pour ceux qui utilisent un casque pendant la lecture. (Certains brevets divulgués montrent également une conception de ventilation intense pour gérer toute cette puissance de traitement.) Nous avons appris que Sony fournit ce son via le moteur Tempest, qui peut gérer des centaines de sources sonores, pour un environnement audio plus réaliste. .

La PS5 prendra également en charge des résolutions d’écran allant jusqu’à 8K – bien plus élevées que la HD 1080p standard de la plupart des téléviseurs, sans parler de celle de la 4K de plus en plus populaire. Il fonctionnera également à des taux de rafraîchissement de 120 Hz, permettant un mouvement ultra-fluide dans les jeux. Ce sont des spécifications incroyablement gourmandes en performances, donc nous ne nous attendrions pas à ce qu’un jeu atteigne régulièrement ces normes (sans parler d’un téléviseur coûteux qui les prend en charge), mais il est bon de voir ce que Sony vise.

L’élément le plus intéressant de la version Sony est peut-être son engagement à utiliser le stockage SSD. Le disque SSD de la PlayStation 5 sera à nouveau un composant matériel personnalisé, offrant jusqu’à 825 Go de stockage avec un débit brut de 5,5 Go / s (et jusqu’à 9 Go / s de données compressées). Sony a déjà montré ses prouesses techniques avec une démo de son jeu PS4 Spider-Man existant. Sur le matériel PS5, le jeu est capable de faire le tour d’une ville de New York incroyablement détaillée à des vitesses incroyablement élevées sans aucun retard dans le chargement de la géométrie ou le streaming de texture, ce qui ne serait jamais possible sur PS4.

(Crédit image: Insomniac Games)

Nous avons également de nouvelles informations sur le prochain contrôleur DualShock – bien qu’il n’y ait actuellement aucune marque officielle “ DualShock 5 ”. Un article de blog de PlayStation a déclaré que la technologie de rétroaction haptique remplacerait les fonctionnalités de «grondement» de dernière génération, tandis que les «déclencheurs adaptatifs» seront capables de recréer différents niveaux de résistance pour différents chargements d’armes ou types de terrain que vous pourriez parcourir dans le jeu.

La Xbox Series X, quant à elle, est incroyablement impressionnante sur le papier.

Il utilisera également des composants internes AMD personnalisés utilisant la même architecture Zen 2 et RDNA 2 que la PS5, ce qui la rend 4 fois plus puissante que la Xbox One X – le matériel de jeu le plus impressionnant de cette génération.

Nous savons maintenant que le GPU Xbox Series X offre 12 téraflops de performances de calcul, avec 3328 shaders alloués à 52 unités de calcul. Il fonctionnera à une fréquence verrouillée de 1 825 MHz et, contrairement à la plupart des GPU, ne variera pas entre les vitesses. Au lieu de cela, il fournira la même vitesse d’horloge quelle que soit la température de l’unité ou du jeu auquel vous jouez.

Le processeur est un processeur AMD Zen 2 personnalisé, avec huit cœurs et 16 threads. Fait intéressant, les développeurs peuvent choisir de désactiver le multithreading simultané (SMT) pour atteindre une vitesse de pointe de 3,8 GHz, ou atteindre une vitesse de base de 3,6 GHz lorsqu’il est activé.

Il sera capable d’exécuter du contenu (sinon des jeux) à une résolution de 8K, et il prendra également en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K. La Xbox Series X correspondra à la PS5 en offrant des capacités de traçage de rayons DirectX, et elle aura un SSD NVMe interne ultra-rapide (qui peut être étendu avec une carte NVMe propriétaire), et peut être utilisé comme RAM virtuelle pour lever la charge jusqu’à 40 fois. La RAM standard sera de la variété GDDR6, avec la Xbox Series X comprenant 16 Go – une mise à niveau agréable par rapport à la 12 Go GDDR5 de la Xbox One X. Ces spécifications montrent une légère avance pour la Xbox Series X sur la PS5 en termes de performances brutes, mais nous devrons voir comment cela se traduit par des performances réelles dans les jeux.

Microsoft espère faire de la latence une chose du passé sur Xbox Series X, avec des fonctionnalités avant-gardistes telles que le mode de faible latence automatique (ALLM), des améliorations de la communication avec le contrôleur Xbox et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) en profitant des téléviseurs avec Prise en charge HDMI 2.1.

La prochaine Xbox sera également rétrocompatible avec les accessoires matériels de la Xbox One, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous précipiter et à acheter de nouveaux pads et casques pour accompagner la console au lancement. Le contrôleur Xbox Series X comprendra cependant quelques nouvelles fonctionnalités, telles qu’un bouton de partage dédié et des pare-chocs et déclencheurs texturés.

Microsoft a également annoncé que les jeux Xbox One existants comme Gears 5 pourraient être améliorés pour que la Xbox Series X profite de la nouvelle puissance de la console. Et, si vous aimez acheter des jeux en boîte plutôt que de faire des achats numériques, il est déjà confirmé qu’un lecteur de disque physique est inclus. Tout comme la PS5, ce sera un lecteur Blu-ray UHD 4K.

(Crédit d’image: Microsoft)

Microsoft a également tiré le rideau sur quelques fonctionnalités en février 2020. Ces fonctionnalités comprenaient Smart Delivery, qui permet aux joueurs de la génération actuelle de jouer la “meilleure version possible” des jeux achetés sur les futures consoles. Vous pouvez donc acheter un jeu comme le Cyberpunk 2077 pour Xbox One, sachant que vous pourrez jouer à la version optimisée sur la Xbox Series X sans frais supplémentaires.

Microsoft a également annoncé une fonctionnalité de reprise rapide qui vous permettra de suspendre plusieurs jeux sur la console à la fois et de reprendre où vous vous êtes arrêté “à partir d’un état suspendu presque instantanément, vous ramenant là où vous étiez et ce que vous faisiez, sans attendre à travers de longs écrans de chargement. ” Nous obtiendrons un ombrage à taux variable (VRS) pour “hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants”.

Il convient de mentionner que les rumeurs entourant la Xbox Series X ont également impliqué la possibilité qu’il y ait une autre console sans disque à l’horizon sous le nom de code Project Lockhart. La théorie ici est que la Xbox Series X sera une machine haut de gamme, tandis que Lockhart serait une option économique axée sur le streaming (peut-être dans la veine de la Xbox One S All Digital Edition). À ce stade, cependant, il ne s’agit que de rumeurs, car Microsoft n’a pas encore confirmé ou nié l’existence d’un duo.

Si vous êtes soucieux d’être respectueux de l’environnement, la Xbox Series X n’est peut-être pas le meilleur choix. Alors que Sony a affirmé que la PS5 serait beaucoup plus économe en énergie que son prédécesseur, la PS4, l’analyse de Digital Foundry suggère que la série X consommera deux fois plus de puissance que la Xbox One X – et produira plus de chaleur en conséquence.

Xbox Series X vs PS5: les jeux que nous attendons

(Crédit d’image: CD Projekt Red)

Ce sont les premières portes pour les nouvelles consoles de nouvelle génération, mais nous avons déjà une idée du genre d’expériences que vous pouvez vous attendre à voir sur la Xbox Series X et la PS5.

Commençons avec la Xbox, car Microsoft a été un peu plus ouvert avec sa gamme à l’avance. Tout d’abord, Microsoft a confirmé que Halo Infinite, alias Halo 6, sera un titre de lancement pour Xbox Series X. La franchise Halo est un levier de vitesses pour Microsoft, une série FPS à gros budget qui aura été laissée un peu cintre de falaise pendant cinq ans viennent la sortie «Holiday 2020» de Halo Infinite. C’est une très grosse affaire. De plus, nous savons également que Senua’s Saga: Hellblade II sortira sur Xbox Series X.

Peut-être tout aussi important que Halo est le fait que la Xbox Series X sera rétrocompatible avec toutes les plates-formes Xbox existantes dès le lancement. Si vous avez des jeux pour la Xbox d’origine, la Xbox 360 et la Xbox One, il y a de fortes chances qu’ils fonctionnent sur Xbox Series X – en particulier votre bibliothèque Xbox One. La profondeur de Microsoft sur les bibliothèques des autres générations reste à voir, mais son soutien a été relativement généreux pendant la durée de vie de la Xbox One.

Nous ne connaissons actuellement aucun des titres de lancement de la PS5, mais nous savons que Watch Dogs: Legion et Godfall feront leur chemin vers la plate-forme nouvelle génération de Sony. Sony a également confirmé que sa PS5 sera rétrocompatible, au moins avec votre bibliothèque de jeux PS4. Il reste à voir jusqu’où il prendra en charge l’historique des jeux de la famille PlayStation, mais il a été un peu moins favorable à cet égard au cours de la génération actuelle, en dehors de son service de streaming PlayStation Now payant.

Ce qui nous amène à la conversation entourant le streaming de jeux. Avec l’arrivée de Google dans la mêlée des jeux avec sa plate-forme de streaming de jeux Google Stadia, Microsoft et Sony ont en fait conclu un partenariat pour partager et collaborer sur les technologies de streaming de jeux pour la prochaine génération. Reste à savoir exactement comment cela se déroulera. Mais avec Sony hébergeant déjà PlayStation Now et Microsoft injectant de l’argent dans son Project xCloud, ne soyez pas surpris si une bonne partie de votre temps de jeu est diffusée sur le Web au cours de la prochaine génération.

Quant aux autres titres? Nous pouvons faire des suppositions éclairées que certains des jeux les plus ambitieux qui sont actuellement prévus comme chants de cygne pour cette génération actuelle de consoles feront leur chemin vers les nouvelles machines dans les éditions “remasterisées” ou “définitives”.

Nous nous attendons à ce que beaucoup de jeux en cours de développement, et qui devraient sortir l’année prochaine, soient des titres de génération croisée. Cela signifie que nous nous attendons à voir des gens comme Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part 2 sur les consoles actuelles et de nouvelle génération.

Xbox Series X vs PS5: attentes de prix

(Crédit d’image: Microsoft)

À ce stade, parler du prix Xbox Series X ou du prix PS5 est un exercice de spéculation. Il est tout simplement trop tôt pour le dire, et il y a trop de facteurs manquants dans leur composition pour que nous puissions prendre une décision éclairée sur les détails de leur prix final.

Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que les spécifications présentées ci-dessus ne sont pas bon marché. Il s’agira de machines haut de gamme au lancement et, par conséquent, des étiquettes de prix importantes seront attachées à la précommande Xbox Series X ainsi qu’aux packs de précommande PS5.

Ce que nous pouvons faire, cependant, est de revenir sur les prix comparatifs de la Xbox One et de la PS4 au lancement. L’une des raisons pour lesquelles la PS4 s’est révélée la console la plus populaire au cours de cette génération est le fait qu’elle a été lancée au prix le plus attractif de 399,99 $ / 349,99 £. C’était un vol relatif par rapport à la Xbox One à 499 $ / 429 £, qui, au lancement, devait tenir compte du coût de son tracker de mouvement Kinect malheureux (et de courte durée). Le Kinect a été initialement salué comme l’un des principaux différenciateurs entre les consoles, mais s’est avéré impopulaire auprès des développeurs et des joueurs, ce qui a conduit Microsoft à l’abandonner progressivement dans le but de faire baisser le prix du package global avec les révisions de console ultérieures.

Microsoft ne voudra plus commettre des erreurs similaires – ses prix de lancement (ainsi que son étrange concentration initiale sur les capacités de divertissement par rapport aux logiciels de jeu) ont été les facteurs clés de ses difficultés initiales, contre lesquelles il a passé toute cette génération à lutter. Une entreprise va inévitablement saper l’autre, mais avec des spécifications à ce stade assez similaires, ne vous attendez pas à ce que la différence soit si spectaculaire cette fois-ci.

À l’instinct, viscéral

Crédit d’image: Sony

Il y a encore beaucoup à apprendre sur la PS5 et la Xbox Series X. Mais à ce stade précoce, les similitudes entre les deux consoles sont frappantes.

L’engagement conjoint de Sony et Microsoft envers la technologie SSD suggère une parité entre les deux consoles pour les développeurs tiers avec lesquels travailler. Les deux consoles seront le résultat de grands efforts pour offrir une compatibilité ascendante profonde à travers leurs archives. Et le fait étonnant qu’ils partageront des technologies de streaming est le genre de collaboration qui aurait été inouïe. Microsoft et Sony ont clairement écouté leurs fans – les gens ne se soucient pas de la politique inter-entreprises, ils veulent juste la meilleure expérience de jeu possible.

Mais il y a toujours un tribalisme parmi les fans, et donc, comme toujours, le contenu de jeu de première partie sera peut-être plus important qu’il ne l’a jamais été. Avec autant de façons de jouer, de l’accès à distance au streaming, le matériel devient beaucoup moins important que les expériences qu’ils offrent – en particulier lorsque les deux plates-formes se ressemblent de plus en plus. Microsoft est le premier à annoncer un titre exclusif de plate-forme avec Halo, mais Sony a absolument détruit la concurrence dans la génération PS4 avec ses exclusivités. Espérez et attendez rien de moins dans les guerres de console à venir.

