PS5 vs Xbox Series X: quel est le plus puissant?

Microsoft et Sony ont enfin montré leurs cartes, on connaît déjà toutes les clés de la PS5 et de la Xbox Series X, on est clair que pouvons-nous attendre des deux en termes de puissance bruteQuelles innovations apporteront-elles au niveau des nouvelles technologies et quelles lacunes pourraient-elles montrer à moyen et long terme, mais comment se comparent-elles si nous les affrontons directement?

C’est une excellente question, et dans cet article, nous allons faire une comparaison claire et simple pour que tout le monde puisse la comprendre, mais sans négliger la base technique. Avant de commencer, je vous rappelle que PS5 et Xbox Series X utilisent la même base au niveau de l’architecture en termes généraux, ce qui signifie qu’ils sont très similaires et que leurs différences ne sont pas aussi marquées que certaines rumeurs l’ont souligné.

Nous n’avons toujours pas de détails clairs importants, tels que le prix de vente des deux consoles et le coût de leurs principaux accessoires, mais en principe, tout indique que nous verrons une parité dans le prix des deux et qu’ils seront autour, tout au plus, entre 499 et 599 euros.

PS5 vs Xbox Series X: Zen 2, RDNA 2 et ray tracing

Comme nous le prévoyons, la base technologique des deux consoles est identique. Ils utilisent tous deux un APU AMD semi-personnalisé de nouvelle génération hautes performances qui intègre un processeur Zen 2 et un GPU basé sur Architecture RDNA 2.

C’était quelque chose que nous avions déjà clair, en fait nous savions aussi que les deux consoles allaient avoir un Processeur à huit cœurs, et qu’ils parieraient sur une configuration de mémoire GDDR6 unifiée qui pourrait être comprise entre 16 Go et 20 Go. À la fin, le premier chiffre a été confirmé, et dans les deux systèmes.

Le SSD haute performance est également présent, mais avec un accent différent sur les deux consoles. La PS5 opte pour augmenter les performances au prix d’une capacité inférieureet la Xbox Series X fait tout le contraire. Ce sacrifice en vaut-il la peine? Nous en parlerons plus tard, nous allons maintenant jeter un coup d’œil aux spécifications des deux consoles, puis nous entrerons dans une analyse plus technique.

Spécifications PS5

Processeur Zen 2 avec huit cœurs 3,5 GHz (variable, peut chuter).

GPU AMD RDNA 2 avec 36 UC (2 304 shaders) à 2,23 GHz variable (crête maximale, 10,3 TFLOP de puissance).

Prise en charge matérielle du lancer de rayons accéléré.

16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go / s.

SSD de 825 Go avec une bande passante extensible de 5,5 Go / s.

Supports de stockage externes.

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Sony n’a pas précisé l’objectif de résolution et de performances dans les jeux.

Son positionnel 3D de haute qualité avec puce Tempest dédiée.

Spécifications de la Xbox Series X

Processeur Zen 2 3,8 GHz avec 8 cœurs actifs et SMT désactivé. Avec SMT activé, il est possible de déplacer 16 threads mais la vitesse tombe à 3,6 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 semi-personnalisé avec 3 328 shaders à 1 825 MHz avec une puissance de 12,15 TFLOP.

Prise en charge du traçage de rayons et shader à taux variable.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée sur un bus 320 bits: 10 Go avec une bande passante de 560 Go / s et 6 Go avec une bande passante de 336 Go / s.

SSD NVME de 1 To facilement extensible grâce au format de type de carte utilisé par la Xbox Series X à 2,4 Go / s brut et 4,8 Go / s compressé.

Prise en charge du stockage externe via USB 3.2.

Capable de déplacer des jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (120 FPS).

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Puce sonore 3D.

FreeSync, HDR10 et prise en charge de technologies avancées pour améliorer l’expérience d’utilisation, comme le mode Auto Low Latency, qui réduit la latence.

Quelle console est la plus puissante? Xbox Series X, sans aucun doute

Les chiffres ne mentent pas, le CPU Xbox Series X est plus puissant et peut fonctionner en plus dans une configuration avec SMT. Sony n’a rien commenté à cet égard, il a simplement indiqué que le processeur PS5 ajouter huit cœurs, dont vous devrez réserver, comme la Xbox Series X, au moins une pour le système d’exploitation, et qui peut atteindre Fréquence 3,5 GHz. Cette fréquence est dynamique, c’est-à-dire peut descendre si la charge prise en charge par le GPU est trop élevée.

Et en parlant du GPU, une autre victoire pour la Xbox Series X. La console Microsoft a une configuration avec plus d’unités de calcul, ce qui se traduit par plus de shaders. Sur ce sujet, Sony a tenté de justifier le moins de shaders PS5 combien il est compliqué d’occuper efficacement un très grand nombre d’unités de calcul, mais franchement, son explication ne me convainc pas.

Nous avons passé des années avec des graphiques de plus de 3000 shaders sur le marché, en fait La Radeon R9 Fury X, sortie en 2015, compte 4096 shaders. Dire qu’il vaut mieux monter un GPU avec 2304 shaders et les amener dans des pics de fréquence à 2,23 GHz (non stable) qu’un autre avec plus de shaders à une fréquence plus basse est un non-sens. Il ne faut pas oublier, en outre, qu’un GPU avec plus d’unités de calcul ajoute une plus grande quantité de unités de texture et de raster, et devrait également avoir plus unités de lancer de rayons.

Bien que la différence sur le papier entre le GPU PS5 et la Xbox One X ne soit que quelques TFLOP Je sens qu’en pratique cette différence va être beaucoup plus grande. La PS5 a moins de shaders, moins d’unités de texture, moins d’unités raster et (probablement) moins d’unités de lancer de rayons que la Xbox Series X, ce que Sony n’a pas compté car il n’est évidemment pas intéressé, mais c’est réel et affectera à ses performances, peu importe combien ils prennent les fréquences de travail du silicium à leur limite.

Et en parlant de pousser les fréquences à la limite, je trouve très curieux ce que Sony a fait, et me rappelle les mouvements désespérés de Microsoft avec Xbox One, lorsque la fréquence du CPU et du GPU a augmenté à la dernière minute pour essayer de réduire les distances avec la PS4. Est-ce un coup de chance? Tu sais que je ne crois pas aux coïncidences.

Quant à la mémoire unifiée Xbox Series X, elle a un petit avantage grâce à une bande passante accrue de son bloc “rapide”, et il a un objectif précis: déplacer les jeux 4K à 60 FPS. En revanche, la PS5 n’a pas d’objectif défini, et je pense qu’elle n’a montré qu’une pointe de supériorité dans les performances du SSD, qui a une plus grande bande passante, et ses capacités sonores positionnelles 3D.

Dans l’ensemble, je voudrais vous rappeler que peu importe la vitesse de fonctionnement d’un SSD, il arrive un moment où les différences de performances qu’il marque ils deviennent plus petits, et ce cas ne va pas faire exception. La comparaison d’un SSD qui fonctionne à 3,5 Go / s avec un autre qui se déplace à 5 Go / s nous laisse avec quelques différences de performances qui, dans la pratique (environnements réels) sont minimes. Sony peut nous surprendre, mais il est impossible de tenir pour acquis.

La question de la rétrocompatibilité est une valeur ajoutée. Les deux consoles vous permettront de profiter des jeux des générations précédentes, mais le support sur Xbox Series X sera plus large que sur PS5, au moins au moment du lancement des deux consoles.

Sony s’est-il reposé sur ses lauriers avec la PS5?

Franchement, il a tout l’air. La société japonaise a absolument dirigé la génération actuelle avec PS4, une réalité qui a été douloureuse pour Microsoft, mais qui lui a enseigné une leçon précieuse: le pouvoir compte, et beaucoup. Ceux de Redmond ont parfaitement appris cette leçon et ils nous ont surpris avec une très bonne configuration matérielle sur Xbox Series X.

Comme je l’ai dit plus tôt Je pense que même Sony ne s’y attendait pas, le fait qu’ils ont eu recours à ce type de mode turbo et à l’étrange capacité de stockage du SSD (825 Go) cela ressemble à des changements de dernière minute pour se dépêcher un peu plus de performances-avantages sans trop augmenter les coûts, un problème que Mark Cerny a toujours souligné: l’équilibre entre les composants pour ne pas déclencher le coût et le prix de vente de la PS5.

Bien qu’en ce moment tout semble indiquer que Xbox Series X a remporté le jeu sur PS5 il faut être clair que une console sans bons jeux n’est qu’un tas de composants dans une boîte. Les exclusivités vont être essentielles, et Microsoft est précisément celui qui a beaucoup à améliorer à cet égard.

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est prévu plus tard cette année. Les deux auront, sauf surprise, le même prix de vente: entre 499 et 599 euros.